Neun Monate ist es jetzt her, dass Hengameh Yaghoobifarah in einer Kolumne für die „taz“ Polizisten satirisch mit Müll in Verbindung brachte – und damit selbst zum Politikum wurde. Die Debatte um die Kolumne von Yaghoobifarah (der/die weder in der männlichen, noch in der weiblichen Form angesprochen werden möchte) schlug hohe Wellen. Innenminister Horst Seehofer schaltete sich ein, kündigte öffentlich an, Anzeige zu erstatten – was er dann letztlich doch nicht tat. 382 Beschwerden gingen beim Deutschen Presserat ein.

Rassismus als Thema im Roman

Alle Beschwerden seien abschlägig beschieden worden, berichtete Yaghoobifarah jetzt in einer Zoom-Lesung im Literaturhaus Hannover im zweiten Teil der Reihe „Check your privilege“, in der es eigentlich um den ersten Roman „Ministerium der Träume“ ging.

Autorin Mithu Sanyal und ihre Hauptfigur im Roman „Identitti“ haben einige Ähnlichkeiten. Quelle: Guido Schiefer

„Debattenliteratur“ hätten sie geschrieben – das wird sowohl Yaghoobifarahs Roman als auch der zweiten zugeschalteten Autorin an diesem Abend, der Kulturwissenschaftlerin Mithu Sanyal, von Kritikern attestiert. Tatsächlich greifen beide Fragen von Herkunft, Heimat, Ausländerfeindlichkeit, Rassismus literarisch auf, zu denen sie sich schon journalistisch oder wissenschaftlich geäußert haben. Die Hauptfigur in Sanyals Roman „Identitti“, die Studentin Nivedita, hat zudem wie die Autorin einen indischen Vater und eine deutsche Mutter, teilt mit ihrer Schöpferin die Leidenschaft für den Düsseldorfer Stadtteil Oberbilk und für Fragen der Identitätspolitik. In Yaghoobifarahs Roman ist Ich-Erzählerin Nasrin Behzadi Berlinerin, iranischstämmig, links und queer wie ihre Schöpferin. Beide setzen sich mit Polizei und deutschem Rechtsextremismus auseinander.

„Ich werde gefährlicher gelesen, als ich bin“

Tatsächlich gehen beide Romane aber weit über subjektive Positionsbestimmungen hinaus. Leichtfüßig, satirisch, klug, behandelt Sanyal im „Identitti“ die Widersprüche postkolonialistischer Identitätspolitik. Das „Ministerium der Träume“ ist nicht nur ein Buch über Deutschland und seine Abgründe, sondern auch eines über Frauen und ihre Stärke. Wer Yaghoobifarah live sieht, erlebt überdies, wie sehr die non-binäre Journalistin ihrem öffentlichen Bild von der Reizfigur widerspricht, die „Deutschland provoziert“, wie eine große Tageszeitung unlängst schrieb. Die aus Berlin zugeschaltete Yaghoobifarah präsentierte sich auffallend ruhig, als bedächtig formulierender Mensch, der „ gefährlicher gelesen wird, als er ist und entsprechend dämonisiert wird“.

Selbst Morddrohungen, die nach der Polizeikolumne weiterhin nicht nur an sie, sondern auch an ihre Familie gerichtet sind, begegnet Yaghoobifarah bemerkenswert abgeklärt: Man müsse damit leben und einfach weiter machen, sagt die Autorin.

Hengameh Yaghoobifarahs Roman „Ministerium der Träume“ ist bei Blumenbar erschienen und kostet 22 Euro. Mithu Sanyals Roman „Identitti“ ist bei Hanser erschienen und kostet ebenfalls 22 Euro. Die Aufzeichnung der Lesung beider im Literaturhaus Hannover ist von Donnerstag, 25. März, an unter www.literaturhaus-hannover.de frei zugänglich.

Von Jutta Rinas