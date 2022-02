Hannover

Die Farbe gibt es eigentlich gar nicht mehr. Das Blau stammt von der Druckfarbenfirma „Jänecke+Schneemann“ aus Höver. Sebastian Moock hat sich einen Eimer davon aus Restbeständen im Buchdruckmuseum an der Limmer Straße gesichert. Es ist eine der Farben für sein neues Druckprojekt. Die andere ist ein Neongrün, das die hannoversche „Feindruckerei“ mit dem schönen Namen „Gutenberg Beuys“ geliefert hat. Beide Farben hat der Buchkünstler Sebastian Moock für seine „Letterpress-Edition 10“ genutzt, die er zusammen mit dem Schriftsteller Tobias Premper herausgibt.

Worte, die bleiben

„10“ ist eigentlich kein so guter Titel für das Projekt, denn wenn man das Deckblatt mitzählt (und bei den Werken des Typografen Sebastian Moock zählt tatsächlich jede Seite) kommt man auf elf Seiten. Für die Mappe mit Plakaten hat der Druckkünstler Sebastian Moock Texte des Schriftstellers Tobias Premper im Bleisatz mit erhabenen Buchstaben direkt in ein alterungsbeständiges 170 Gramm Papier gedruckt. In das Papier, nicht nur auf das Papier. Die Bleilettern hinterlassen hier absichtsvoll ihre Abdrücke im Papier. Es sind Worte die bleiben.

Die Sorgfalt der Herstellung steht in reizvollem Kontrast zu den eher so dahingeworfenen Lebensweisheiten, die Tobias Premper verfasst hat. „Nutze den Tag: tu nicht!“, „Lunger nicht zu oft auf Friedhöfen rum“, „all you need is Schlaf“ oder auch „Mehr Bämm Boom Zisch!“ – so lauten seine Lebensweisheiten, die die Freunde der Druckkunst (und der Literatur) als Kunstprojekt in der Mappe oder auch als Einzelplakate erwerben können.

Mit drei Schriften hat Typograf Moock gearbeitet: Breitkopf-Fraktur, Aurora und Reporter. 1140 Druckvorgänge seien für das Plakatprojekt nötig gewesen, sagt er. 40 signierte Exemplare der „10“-Mappe wurden hergestellt, 15 davon sind bereits verkauft. Interessenten können die Mappe im Buchdruckmuseum (Limmerstraße 43) in Augenschein nehmen.

Von Ronald Meyer-Arlt