Sternstunden der Geschichte waren das nicht: Am 20. Februar 1933 findet in Berlin ein Treffen von 24 Vertretern der deutschen Wirtschaft mit Hermann Göring und Adolf Hitler statt. Industriekapitäne wie Wilhelm von Opel und Gustav Krupp versprechen an diesem Tag im Palais des Reichstagspräsidenten am Berliner Spreeufer, die Nationalsozialisten zu unterstützen. Am 12. Februar 1938 ist der österreichische Bundeskanzler Kurt Schuschnigg bei Adolf Hitler am Obersalzberg zu Gast und lässt sich von ihm das deutsch-österreichische Abkommen diktieren. Am 12. März 1938 schließlich wird die deutsche Wehrmacht bei ihrem Einzug in Österreich vorwiegend freundlich empfangen. Kurz danach suchen viele jüdische Bürger in Österreich den Freitod.

Der französische Autor Éric Vuillard hat aus diesen und anderen Ereignissen der Jahre 1933 bis 1938 ein buntes, manchmal grelles, manchmal pastellfarbenes Bild der Vorkriegszeit entworfen. Er schaut sich die Details der Szenen genau an und blickt in die Köpfe der beteiligten Personen. Er schmückt aus und spart nicht an Adjektiven. Er dramatisiert, er arbeitet Gefühle heraus. Er will Wirkung. Ist das Kitsch? Vielleicht. Aber es ist auch mehr. Es ist auch ein künstlerisch legitimer und irgendwie überraschender Zugriff auf Geschichte. Vor vier Jahren wurde das Buch mit dem renommierten Prix Goncourt ausgezeichnet.

Ein Theaterschauspieler der alten Garde

Es ist ein Vorlesebuch. Und ein Vorspielbuch. Lukas Holzhausen hat es jetzt als deutschsprachige Erstaufführung auf die Bühne gebracht. Im kleinen Ballhof 2 zeigt er, was in dem Buch steckt. Lukas Holzhausen ist ein Theaterschauspieler der alten Garde. Er lässt die Vokale töööönen, er schmeckt dem Abgang jedes Konsonanten nach. Er sagt „Automobihil“ oder „Blähätter“. Oder „eeendlos“. Oder „Volksveraaaat“. Oft dröhnt er wie ein Burgschauspieler aus der Mitte des vergangenen Jahrhunderts. Aber er kommt dem Stoff sehr nah. Und sein Spiel passt in die Zeit der Dreißigerjahre, als im Theater auch ein ganz eigener hoher, manchmal hohltönender Ton gepflegt wurde.

Regisseur Oliver Meyer lässt das zu. Er sorgt dafür, dass mit wenig Requisiten (nur ein paar Stühle, die je nach Personal, das in der Szene gerade anwesend ist, verschoben werden) und nur wenig Musik die Aufmerksamkeit ganz auf den Geschichtsspieler fokussiert bleibt. Bei ihm darf sich Lukas Holzhausen tief in den Stoff hineinknien – und viel aus ihm herausholen.

Man merkt, wie wichtig ihm der Stoff ist

Irgendwann gelingt es dem Vollblutschauspieler, die Zuschauer zu packen. Wahrscheinlich hängt das mit der Intensität zusammen, mit der er sich dem Stoff widmet. Er schuftet und schwitzt und nutzt alle Mittel, die er hat. Man merkt, wie wichtig ihm der Stoff ist. Und irgendwann kann man sich durchaus so fühlen, als würde man Kurt Schuschnigg gegenüberstehen, der gegen Hitler keine Chance hat und nervös eine Zigarette nach der anderen raucht. Es ist spannend, wie der Schauspieler es schafft, einen in die Geschichte, die hier eben auch Weltgeschichte ist, hineinzuziehen.

„Die Tagesordnung“ wäre auch ein großartiges Angebot an Schulen. Nicht nur für den Geschichtsunterricht – sondern ganz sicher auch für Schüler, die sich für darstellendes Spiel interessieren.

