Es hat schon viel Applaus gegeben in dieser ersten Spielzeit von Laura Bermans Intendanz an der Staatsoper, doch die Resonanz auf das fünfte Sinfoniekonzert dürfte nun einen neuen Höchststand des Begeisterungspegels markieren. Der Beifall, der dem Pianisten Lukás Vondrácek am Sonntag im ausverkauften Haus entgegenbrandet, lässt sich jedenfalls kaum anders als rasend bezeichnen.

Hervorgerufen hat ihn die schwer übersehbare Tonflut im 3. Klavierkonzert von Sergei Rachmaninow. Vondrácek bedankt sich aber mit einer Zugabe, die das ganz und gar Außergewöhnliche in seinem Spiel noch einmal in knappster Form offenbart: Auch Chopins kleines cis-Moll-Nocturne ist bei ihm genau wie das große Konzert ein nur vordergründig schwelgerisches Stück. Zarte Melancholie, die andere Pianisten in dieser Musik entdecken, ist dem Tschechen viel zu mild. Er interessiert sich für den Schmerz und die Zerrissenheit darin.

Nervosität als Grundpuls

Vondrácek ist ein pianistischer Extremist, der verbindliche Zwischentöne eher vermeidet: Er sucht und findet vielmehr gegensätzliche Pole in der Musik und verleiht ihr damit besonders plastische Bedeutung. Grell und schneidend meißelt er etwa Akkorde ins tönende Mondlicht-Idyll, mit dem das Nocturne begonnen hat. Und mit unerbittlich hart gesetzten Schlusstönen ganz oben und ganz unten auf der Tastatur erstickt er die Hoffnung, die kurz zuvor mit einer überraschenden Wendung in lichtes Dur aufkeimt, bevor sich das Gefühl eines glücklichen Endes einstellen kann.

Im maßlos vollgriffigen dritten Rachmaninow-Konzert ist derart düstere Dramatik in vielfach gesteigerter Form zu erleben. Vondrácek spielt, als ob ihn das Stück bis in seine Träume verfolgt. Virtuosität wird bei ihm zur Waffe, die immer wieder den ruhigen Fluss der Musik zerschneidet. Der wühlende Klavierpart ist unter seinen Händen ein unerbittlich sägender Kontrapunkt, der die schönsten Melodien zersetzt. Mit schneidender Rasanz, mit wetterleuchtend grellen Klängen macht er die Nervosität zum Grundpuls dieses Stückes.

Musik einer Zeitenwende

Die beständige Unruhe und die immer wieder gewaltig ausbrechenden Energieschübe, die der Pianist in der Musik offenlegt, sind eine Herausforderung auch für seine Begleiter: Das Staatsorchester muss hier besonders aufmerksam und reaktionsschnell sein. Unter Leitung der chinesischen Dirigentin Xian Zhang gelingt das perfekt: Solist und Orchester sind selbst in den vertracktesten rhythmischen Verschiebungen und bei drastischen Tempobeschleunigungen auf ideale Weise miteinander verzahnt.

So leuchtet Rachmaninows 1909 entstandenes Konzert hier nicht wie so oft entspannt im tiefen Abendrot der untergehenden Romantik – es erscheint vielmehr als ein bereits modernes Stück: als kraftvolle Musik einer Zeitenwende, der Reste von Sicherheit und Schönheit nur noch anhaften wie die zersplitterte Schale einem Ei.

Virtuose Dirigentin

Das unterscheidet das Klavierkonzert deutlich von der gut zehn Jahre zuvor komponierten Tondichtung „Also sprach Zarathustra“, in der Richard Strauss die musikalische Tradition mit maximaler Opulenz fortführt. Dirigentin Zhang feuert die Musiker mit weit ausholenden Gesten zu Höchstleistungen an und sorgt zugleich kleinteilig-virtuos für viel Präzision: So viele Einsätze wie hier sind kaum einmal in einem einzigen Konzert zu sehen. Entsprechend eindrucksvoll tönt dieses Paradestück für großes Orchester. Der Beifall danach ist groß, nicht aber so enthemmt wie vor der Pause.

Noch einmal am heutigen Montag um 19.30 Uhr in der Staatsoper.

