Wietze

„Da ich nicht zum Alkohol tendiere, war das eine gute Alternative“, sagt Peter Weckmüller – und meint damit Gedichte. Nach der Scheidung, da war er 40, ging es ihm richtig dreckig, wie er es ausdrückt. Er entdeckte einen Band von Ulla Hahn in einer Celler Buchhandlung und las ihn. Klassische Musik und Lyrik, das habe ihn damals gerettet, meint er. Und daraus wurde eine große Leidenschaft für Gedichte.

Erster Lyrikpfad entstand bei Wietze

„Ich bin der Lyrik etwas schuldig“, sagt Weckmüller. Seine Rettung will er weitertragen – und hat es auch schon versucht. Entlang des Allerradweges nahe Wietze installierte er einen Lyrikpfad. Auf selbst gebastelten Ständern waren dort alle paar Meter Gedichte zu lesen. Doch lange hielten die Gedichte im Wald nicht. Der Vandalismus fing zum Vatertag an, erinnert sich Weckmüller. „Ich war so frustriert, ein halbes Jahr bin ich hier nicht mehr langgegangen.“

Anzeige

Vandalismus: Eine Installation auf dem Lyrikpfad nahe Wietze wurde demoliert. Quelle: Alina Stillahn

Das Projekt hat er mittlerweile eingestellt. Auch ein Versuch im französischen Garten in Celle scheiterte. Nun hat der Lyrikliebhaber aber neue Pläne: Ein Lyrikpfad entlang der Allee in den Herrenhäuser Gärten in Hannover soll es sein.

So könnte ein Lyrikpfad in Herrenhausen aussehen. Quelle: Peter Weckmüller

„Ich möchte, dass die Menschen auf dem Weg schöne Texte lesen und davon aufgehalten werden“, sagt er. Deswegen müssten die Gedichte auch mitten in der Stadt sein, damit die Menschen sie finden. Das Projekt solle die Stadt Hannover kein Geld kosten, es solle sich durch Sponsoren finanzieren, sagt Weckmüller. Die Rechte an den Gedichten habe er auch für seinen Lyrikpfad bei Wietze kostenlos bekommen – egal ob für Lyrik von Erich Kästner oder von Mascha Kaléko.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Ich grenze die Leute nicht aus, ich beziehe sie mit ein.“

„Wenn man einen gänzlich anderen Zugang zur Lyrik hat als andere, dann fühlt man sich manchmal ein bisschen einsam“, gibt der Gedichteliebhaber zu. Lyrik ist nicht für jeden etwas, das weiß auch Weckmüller. Doch die Jugendlichen etwa, die eine seiner Installationen bei Wietze einfach umfuhren, die würde er fragen, ob sie denn Rap hörten. Denn das sei auch eine Form von Lyrik. „Ich grenze die Leute nicht aus, ich beziehe sie mit ein“, sagt er über seine Herangehensweise.

Doch da ist noch etwas anderes, das ihn treibt. Wegen seines beruflichen Hintergrunds als Tischler trauten ihm viele Leute seine Expertise in Sachen Lyrik nicht zu, sagt Weckmüller. Da habe er sich gedacht: „Denen werde ich es schon zeigen.“

Von Alina Stillahn