Die freien Theatermacher Markus & Markus schließen eine Wette mit einer Katze ab, die zugleich tot und lebendig ist: Eigentlich ist die ein Gedankenexperiment des Begründers der Quantenmechanik, Erwin Schrödinger – und eigentlich sitzt die Katze dabei in einer verschlossenen Kiste. Sie ist sowohl tot als auch lebendig, erst wenn jemand diese Kiste öffnet, ist der Zustand des Tiers geklärt. Auf der Bühne des Theater im Pavillon ist sie zu Beginn des Stücks „Die Berufung“ verschlossen. Die Katze steht hier für Demokratie und Menschlichkeit in einer strauchelnden Gesellschaft.

Markus & Markus setzen im Gespräch mit ihr auf Hoffnung: „Du lebst, wir werden es dir beweisen.“ Das Tier wettet dagegen. Damit ist der Anspruch der Performer gesetzt, Beispiele für zivilgesellschaftliches Engagement zusammenzutragen, von Menschen zu erzählen, die unermüdlich für eine gerechtere Welt und gegen Hass kämpfen.

Bäume pflanzen gegen den Klimawandel

Irmela ist so jemand. Die alte Dame trägt stets Spraydosen und einen Schaber mit sich, um rechtsextreme Aufkleber und Schmierereien zu entfernen und zu „korrigieren“. Sie nimmt in Kauf, dafür Ärger zu bekommen und erklärt entschlossen: „Ich beschädige Sachbeschädigung.“ Markus & Markus haben sie besucht und begleitet. Im Video, das dabei entstand, sind auch Irmelas zwei Katzen zu sehen. Sie sind wohlgenährt und wirken sehr lebendig.

„Die Berufung“ bietet eine Bühne für Helden des Alltags: Sie pflanzen Bäume gegen den Klimawandel, polieren die „Stolpersteine“ des Künstlers Gunter Demnig, suchen Lösungen für barrierefreies Bauen, machen einen „Trauermarsch“ der NPD zum unfreiwilligen Spendenlauf, überstechen kostenfrei Hakenkreuztätowierungen oder bauen als Philanthropie-Berater Brücken zwischen gemeinwohlorientierten Projekten und Spendern.

Vom Mut, sich zum Affen zu machen

Das alles ließe sich wohl auch in einer Fernsehreportage erzählen. Markus & Markus stellen jedoch auf der Bühne her, wozu es der unmittelbaren Begegnung bedarf: menschliche Nähe. Sie berichten von ihren Rechercheerlebnissen mit Leidenschaft, Exzentrik, der Bereitschaft, sich einzulassen, und dem Mut, sich zum Affen zu machen. Sie schaffen es, ihr Publikum zu berühren, indem sie sich selbst haben glaubhaft berühren lassen.

Um Perfektion geht es dabei nie, vielmehr um Effektivität. Darin sind die Theatermacher den Menschen, deren Zivilcourage sie präsentieren, sehr ähnlich. Es spielt keine Rolle, ob Texte abgelesen oder deklamiert werden. Die Bühnengestaltung legt es nicht auf Illusion an, sondern auf Wirkung, in ihr wird das Thema manifest, welches das gesamte Stück durchdringt: Es geht um das Selbermachen, Tag für Tag, Schritt für Schritt.

Eine umfassende Lösung für eine Welt ohne Hass haben Markus & Markus natürlich am Ende nicht zu bieten. Sie wäre Blendwerk. Endgültig können die Performer ihre Wette mit Schrödingers Katze nicht gewinnen. Das Tier bleibt im Schwebezustand zwischen Leben und Tod, sinnbildlich für eine Gesellschaft, in der Menschlichkeit sich immer wieder neu beweisen muss. Eine, in der es wichtig ist, dass jemand regelmäßig den Deckel der Kiste anhebt, um zu erleben, dass die Katze lebt – an den meisten Tagen zumindest.

Von Thomas Kaestle