Hannover

Die meisten Kirchenmusiker in und um Hannover kommen aus der Region und haben hier an der Musikhochschule studiert. Insofern ist Michael Čulo eine Ausnahmeerscheinung: Der neue Kantor der Neustädter Hof- und Stadtkirche stammt aus der Nähe von Stuttgart und wurde im Südwesten des Landes musikalisch sozialisiert. Zudem bekleidet er als Katholik ein Amt in einer evangelischen Kirche – aber das passt ja nur gut zu einem Ort, der seit jeher für Toleranz gerade in konfessionellen Fragen steht.

In den Norden hat es Čulo schon 2017 gezogen. Damals wurde seine Frau, mit der er sich zuvor eine gemeinsame Stelle in Nürtingen geteilt hatte, Kirchenmusikdirektorin in Hildesheim. Fast hätte nun auch er ein solches prestigereiches Amt bekommen – der hannoversche Kirchenmusikdirektor hat traditionell an der Neustädter Kirche residiert. Doch 2020 wurde der Zuschnitt verändert, und Čulo ist nun reiner Gemeindekantor. An dieser Kirche bleibt aber auch das etwas Besonderes, wie er meint: „Die Erwartungen an einen Kirchenmusiker sind hier sehr hoch.“

Neue Musik in der Barockkirche

Čulo begegnet den Ansprüchen mit Kontinuität und eigenen Akzenten. Unter anderem führt er die Kantatenreihe „Bach um fünf“ fort, ergänzt das bisherige Barockprogramm aber ab und an um Neue Musik: Für dieses Jahr hat er schon vier Auftragskompositionen vergeben. Besonders am Herzen liegen dem 40-Jährigen mit kroatischen Wurzeln die Vermittlung von Kirchenmusik und die Kooperation mit Partnern – etwa mit der Musikhochschule, die die neue Barockorgel der Kirche als Unterrichtsinstrument nutzt.

Die kleinere Spanische Orgel wird in diesem Jahr bereits 20 Jahre alt. Das will Čulo mit einem Orgelfest am 3. Juni feiern. Bis dahin will er auch neue Formate wie Minikonzerte im Turmzimmer der Kirche entwickeln. Und wenn möglich will er schon in diesem Jahr das beliebte Sing-Along-Konzert zum „Weihnachtsoratorium“ fortsetzen, das sein Vorgänger Lothar Mohn etabliert hat.

Zu den möglichen künftigen Partnern könnte vielleicht auch das Orchester im Treppenhaus gehören. Mit dessen Leiter Thomas Posth habe er einst zusammen im Stuttgarter Knabenchor gesungen, erzählt Čulo. Heimweh schwingt dabei nicht mit: Fremd hat sich der neue Kantor hier nie gefühlt.

Von Stefan Arndt