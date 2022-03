Hannover

Das Staatstheater in Hannover reagiert auf den Krieg in der Ukraine. Am Sonnabend, 5. März, beginnt um 19.30 Uhr im Schauspielhaus eine gemeinsame Veranstaltung von Oper und Schauspiel zum Krieg in der Ukraine. Unter dem Titel „Mир! Sholem! Frieden!“ (dem Ruf nach Frieden in drei Sprachen) werden Texte und Lieder gegen den Krieg vorgetragen.

Auf der Bühne stehen Akteurinnen und Akteure aus Deutschland, der Ukraine, Russland und aus Belarus. Gemeinsam soll den Opfern des Angriffskriegs in der Ukraine gedacht werden; Ziel ist es ,die zivilgesellschaftlichen Kräfte zu stärken, die sich für Frieden und Dialog einsetzen. Schauspielintendanten Sonja Anders sagt: „Das Theater muss sich natürlich positionieren gegen diesen fürchterlichen Krieg und für den Frieden, das ist seine Aufgabe als öffentlicher Ort der Kunst und des Diskurses. Unsere Solidarität gilt dabei den Opfern und Betroffenen, ihnen wollen wir eine Bühne bieten.“

Geplant sind Beiträge von dem in der Ukraine geborenen Musiker und DJ Yuriy Gurzhy (der zusammen mit dem Schriftsteller Wladimir Kaminer die berühmte Partyreihe „Russendisko“ initiierte), der Schriftstellerin Sasha Marianna Salzmann, der Schauspielerin Marina Frenk, der Jazzmusikerin Ganna Gryniva, der Schriftstellerin und Fotografin Yevgenia Belorusets, der belarussischen Lyrikerin Valzhyna Mort, der Schauspielerin Viktoria Miknevich. Zudem werden Musiker der Staatsoper auftreten, Ministerpräsident Stephan Weil und Yevgen Bruckmann von der Liberalen Jüdischen Gemeinde Hannover und dem Ukrainischen Verein in Niedersachsen Reden halten. Geplant sind auch Beiträge von Künstlerinnen und Künstlern aus der Ukraine, die per Zoom zugeschaltet werden sollen.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung oder Reservierung ist nicht erforderlich. Die Veranstaltung findet nach der dann geltenden Corona-Regelung statt. Weil dann auf Abstände zwischen den Sitzplätzen verzichtet werden kann, ist eine Vollbesetzung des Schauspielhauses (das über 630 Plätze verfügt) möglich.

Von Ronald Meyer-Arlt