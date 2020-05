Hannover

Wochenlang lagen Hannovers Museen im Dornröschenschlaf – jetzt bereiten sie sich auf die Wiedereröffnung nach der Corona-Zwangspause vor: Museen dürfen in Niedersachsen vom 6. Mai an wieder öffnen, allerdings unter strengen Auflagen – und sofern die Infektionszahlen im Trend weiter wie in den vergangenen Tagen entwickeln. So wird der Einlass auf jeweils einen Besucher je zehn Quadratmeter beschränkt. Außerdem gilt auch beim Flanieren durch Ausstellungen das Abstandsgebot von 1,50 Meter.

Landesmuseum beschränkt Besucherzahl

Das Landesmuseum will gleich am 7. Mai wieder öffnen. „Wir sind gut vorbereitet und freuen uns, dass es nun so weit ist“, sagt Direktorin Katja Lembke. Mit Pfeilen auf dem Boden ist im Museum ein Einbahnstraßensystem markiert worden. An den Kassen ist ein Spritzschutz installiert, und Schilder rufen Besucher dazu auf, mindestens 1,50 Meter Abstand zueinander zu halten. Für die neue Ausstellung „ Leonardos Welt“ über Leonardo da Vinci gelte eine Zugangsbeschränkung von jeweils 50 Personen, ebenso für die beliebten Naturwelten im Erdgeschoss, sagt Lembke. Aufsichten sollen darüber wachen, dass alle Regeln eingehalten werden.

Vorbereitet: Im Landesmuseum weisen Schilder auf die gebotenen Mindestabstände hin. Quelle: Nicola Kleinecke / Landesmuseum

Sprengel Museum kürzer geöffnet

Das Sprengel Museum hat ähnliche Vorkehrungen getroffen. Direktor Reinhard Spieler hofft, dass sein Haus den Ausstellungsbetrieb ebenfalls am 7. Mai wieder aufnehmen kann – vorerst mit reduzierten Öffnungszeiten. Da Schulklassen derzeit keine Museumsbesuche unternehmen, will man dienstags, mittwochs und donnerstags von 13 bis 18 Uhr öffnen sowie freitags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr. Am Sonnabend soll der Museumsbesuch von 10 bis 13 Uhr besonders gefährdeten Menschen vorbehalten bleiben. Führungen durch die Ausstellungen entfallen. Geplant ist, das große, 300 Personen fassende Auditorium für 30 Personen zu öffnen, die hier Vorträge zu Ausstellungen hören können.

Für einige Ausstellungen ist ein Einbahnstraßensystem geplant, im Kassenbereich wurden Scheiben aus Plexiglas installiert, und in den Ausstellungsräumen wird das Personal verstärkt darauf achten, dass alle Abstandsregelungen eingehalten werden.

Verschlossene Türen: Bald soll das Landesmuseum Besuchern wieder offen stehen. Quelle: Nicola Kleinecke / Landesmuseum

MAK und Schlossmuseum öffnen später

Für das Museum August Kestner und das Schlossmuseum Herrenhausen rechnet Direktor Thomas Schwark noch nicht mit einer Öffnung in der kommenden Woche. Teils seien Aufsichten noch auf Wochenmärkten und in Bibliotheken eingesetzt, und auch der bestellte Spuckschutz sei noch nicht überall installiert. „Der Internationale Museumstag am 17. Mai wäre ein gutes Datum, um unsere Häuser wieder zu öffnen“, sagt Schwark. Das Historische Museum bleibt wegen Baumaßnahmen ohnehin geschlossen.

