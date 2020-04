Hannover

Viele Menschen legen sich derzeit solche Masken zu. Thomas Schwark jedoch prüft die drei selbst genähten Stücke, die er in den Händen hält, mit dem Blick eines Wissenschaftlers. „Diese in Heimarbeit hergestellten Masken zeugen vom Selbstschutz unserer Tage“, sagt er. „Sie stehen auch für den Versuch, in der Krise das Heft des Handelns wieder in die Hand zu nehmen, statt nur Opfer der Pandemie zu sein“, sagt der Direktor der Museen für Kulturgeschichte Hannover.

Reif fürs Museum: diese Anleitung zum Nähen eines Mundschutzes kommt jetzt ins Museumsdepot. Quelle: HMH Katharina Walter

Als Historiker blickt man für gewöhnlich zurück. Doch wenn es sein muss, versetzt man sich gedanklich auch schon mal in die Zukunft, um auf jene Zeit zurückzublicken, die noch unsere Gegenwart ist. „Die Corona-Krise wird ganz sicher einmal Thema von Sonderausstellungen sein“, prophezeit Schwark. Und darum kommen die Masken, die er sich gesichert hat, jetzt schon einmal in den Fundus des Historischen Museums, samt Inventarnummern, wie historische Säbel oder antike Münzen.

„Zeugen einer Wende“

Vielleicht werden die Masken zum 50. Jahrestag der Epidemie einmal in Vitrinen präsentiert. Als Exponate könnten sie dann die Verwundbarkeit unseres global vernetzten Wirtschaftssystems illustrieren, das plötzlich bei der Beschaffung simpler Gesichtsmasken an seine Grenzen stieß.

Ein Dokument fürs Museum: das Historische Museum archiviert diesen Flyer zum Thema häusliche Gewalt. Quelle: HMH Katharina Walter

Überall in Deutschland sammeln Museumsmacher jetzt Corona-Exponate: Medizinische Test-Sets, Videos von Online-Konzerten, Zettel aus Schaufenstern. Viele Museen sind momentan geschlossen und behelfen sich mit Internet-Präsentationen und Online-Ausstellungen. Zugleich wissen sie, dass ihre Existenzberechtigung im Digitalzeitalter an der Aura des Originals hängt. Und da kann auch eine Klopapierrolle vom April 2020 einmal ein sprechendes Relikt der Zeitgeschichte sein.

Ein Zeitdokument: Diese Aufnahme des Museumsfotografen Ulrich Pucknat kommt ins Bildarchiv des Museums. Quelle: HMH/Ulrich Pucknat

„Viele Menschen haben inzwischen das Gefühl, Zeugen einer Wende zu werden“, sagt Schwark. Es ist ja nicht immer so, dass man ein Stück Zeitgeschichte schon im vollen Bewusstsein erlebt, dass dieses tatsächlich ein Stück Zeitgeschichte ist. Der Mauerfall oder die Anschläge vom 11. September 2001 waren solche Momente, in denen tiefe persönliche Betroffenheit und Weltgeschichte in eins fielen. Und auch die Corona-Krise gehört dazu – als ein komplexes globales Geschehen, das von Rechts- und Medizin- bis zur Sozialgeschichte viele Facetten hat.

„Gesperrt“-Schilder als Exponate

Kollektiv werden die Deutschen sich später an die ebenso schreckliche wie gemeinschaftsstiftende Zeit von Balkonkonzerten, Kurzarbeit und Spielplatzsperrungen erinnern. Wer heute noch mit Ausgangsbeschränkungen und Hamsterkäufen hadert, wird morgen schon Zeitzeuge sein.

Ein Exponat von morgen: dieser Mundschutz kommt ins Historische Museum. Quelle: Simon Benne

„Mich schaudert es schon ein bisschen“, sagt Andreas Fahl, Sammlungsleiter am Historischen Museum. „Unsere Vorgänger haben 1914 sofort eine Weltkriegssammlung mit Flugblättern und Plakaten angelegt – und wir machen mit Corona jetzt eigentlich das Gleiche.“

Museumsfotograf Ulrich Pucknat ist gezielt losgezogen, um für das Bildarchiv des Hauses menschenleere Plätze, Warteschlangen vor Apotheken und Geschlossen-Schilder an Ladentüren für die Ewigkeit festzuhalten. Zeitdokumente eben. Seine Kollegin Katharina Walter hat sich beim Bäcker einen ausliegenden Flyer gesichert, der auf Hilfen bei häuslicher Gewalt hinweist. Und bei großen Supermärkten hat sie angefragt, ob sie später die Schilder bekommen kann, die zu Abstand und zu bargeldloser Zahlung mahnen. „Wir wollen dokumentieren, was in diesen Zeiten passiert“, sagt sie. Weil es einmal eine Zeit geben wird, in der Corona sehr fern erscheint.

Fertige Ausstellungen hinter verschlossenen Türen Hannovers Museen haben neue Sonderausstellungen aufgebaut, müssen jedoch weiter geschlossen bleiben. „Wir hoffen darauf, in der Woche ab dem 4. Mai wieder öffnen zu können“, sagt Katja Lembke, Direktorin des Landesmuseums. Bis dahin solle es Spuckschutz an den Kassen, Masken fürs Personal und Einlassregeln geben, die es Besuchern ermöglichen, Abstand zu halten. Im Landesmuseum wartet eine große neue Ausstellung über Leonardo da Vinci auf Besucher. Im Museum im Schloss Herrenhausen wurde eine Ausstellung zum 300-jährigen Bestehen der Großen Fontäne installiert, und im Museum August Kestner ist eine Schau über August den Starken und das Porzellan fertig aufgebaut. Das Wilhelm-Busch-Museum hat die Ronald-Searle-Ausstellung, die am 18. April eröffnen sollte, auf den Herbst verschoben.

Von Simon Benne