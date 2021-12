Hannover

Licht verändert nichts. Und doch verändert es alles, weil es die Wahrnehmung verändert. Im Museum August Kestner erstrahlen einige Räume derzeit in einem so warmen Schein, dass sie einer verwunschenen Welt ähneln. „Die wunderschönen Stücke passen gut in diese Zeit“, sagt Direktor Thomas Schwark mit Blick auf die ungewöhnlichen Exponate, die dort zu sehen sind.

Ein verwunschen leuchtender Raum: Die Lithophanien-Ausstellung im Kestner-Museum. Quelle: Samantha Franson

Die Ausstellung „Magische Bilder“ entdeckt eine fast vergessene Kunstform neu. Im 19. Jahrhundert zierten sogenannte Lithophanien die Salons des Bürgertums – filigrane Porzellanreliefs, die so transparent sind, dass Licht durch sie hindurch scheint. Wie Diapositive erzählen die Kleinkunstwerke ganz individuelle Geschichten.

Der Nestor der Lithophanie-Forschung: Die Exponate stammen aus der Sammlung von KH. W. Steckelings. Quelle: Samantha Franson

In einer Epoche, in der die Mehrheit der Menschen dunkle Winterabende im trüben Schein von Talgkerzen und Ölfunzeln verbrachte, hingen Lithophanien (wörtlich: „leuchtende Steine“) als Schmuck in den Fenstern gut betuchter Familien. Es gab sie als Lampenschirme und in Gestalt von Stövchen, als Réchauds oder beleuchteten Nippes. Sie zauberten Behaglichkeit in die Stuben – und flackernde Kerzen oder der Lauf der Sonne setzten die Bilder sogar ein wenig in Bewegung.

Lass leuchten! Eine Veilleuse aus dem 19. Jahrhundert. Quelle: Ryszard Kopczynski

„Vorgeschichte der Fotografie“

„Lithophanien gehören zur Vorgeschichte der Fotografie, wie die Laterna magica“, sagt der Wuppertaler Fotograf KH. W. Steckelings. Die rund 200 Stücke in der Ausstellung stammen aus seiner „Sammlung S“, die leuchtende Beispiele dieser Kunstform aus ganz Europa umfasst. Der 91-Jährige gilt selbst als Nestor auf diesem Forschungsgebiet.

Leuchtende Beispiele: Lithophanien in der MAK-Ausstellung. Quelle: Samantha Franson

Als Lithophanie-Erfinder wird oft der Diplomat Charles de Bourgoing genannt, der sich die Herstellung 1828 vom französischen Staat patentieren ließ. „Das ist er aber nicht“, sagt Sammler Steckelings. Nach seinen Recherchen hat der Franzose die Erfindung gewissermaßen bei der Königlichen Porzellan Manufaktur in Berlin (KPM) stibitzt.

Gefüllte Vitrinen: Lichtkunst in der Ausstellung „Magische Bilder“. Quelle: Samantha Franson

In jedem Fall traten die Lithophanien bald ihren Siegeszug durch Europa an. In ihren Motiven spiegelt sich der Way of Life der Biedermeierzeit: Sie zeigen pittoreske Landschaften und Reisemotive, prominente Persönlichkeiten wie Papst Pius IX., Heiligenbilder, Familienidyllen und (in verschämten Kleinformaten) auch erotischen Schweinkram. Szenen aus der schnöden Arbeitswelt schafften es selten in die heimelige Welt der Lithophanien.

Nostalgischer stiller Zauber

„Diese waren damals wie eine Art Heimkino“, sagt Ausstellungskuratorin Sally Schöne, eine ausgewiesene Porzellanfachfrau. Hannovers Königin Marie hatte eine Lithophanie der heiligen Elisabeth in ihrem Schreibzimmer – und ihre Familie wurde ihrerseits in Lithophanien porträtiert. Auch Goethe und Balzac beschäftigten sich mit dieser Spielart der angewandten Kunst.

Als Lithophanie verewigt: Hannovers König Georg V. und seine Familie. Quelle: Samantha Franson

Dabei wurde das Medium eigentlich aus der Not geboren: Viele Manufakturen, ursprünglich fürstliche Gründungen, mussten sich im 19. Jahrhundert breitere, bürgerliche Absatzmärkte erschließen – da kam das neue Produkt gerade recht.

Ab 1865 gerieten Lithophanien dennoch aus der Mode. In diesem Jahr produzierte die KPM ihr letztes Exemplar. Fotos und elektrisches Licht liefen den leuchtenden Steinen den Rang ab. Heute entfalten diese jedoch wieder ihren stillen nostalgischen Zauber – ausgerechnet in einer von Lichtverschmutzung und Bilderflut geprägten Zeit.

„Magische Bilder“ ist bis 13. November 2022 im Museum August Kestner zu sehen. Infos: (0511) 16842730.

Von Simon Benne