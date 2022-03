Hannover

Es war im Jahr 1985: Michael Jackson und Lionel Richie riefen, und die gesamte Champions League der amerikanischen Populärmusikszene kam und sang „We are the World“. Damals ging es um Afrika, und es ging um Aufmerksamkeit und ums Geben und Helfen. Jetzt soll das Lied in einem neuen Video wieder aufleben. Es geht erneut ums Helfen und Geben, diesmal für geflüchtete Menschen aus der Ukraine.

Dutzende Musikerinnen und Musiker aus Niedersachsen haben sich für das Projekt „Niedersachsen für Frieden“ zusammengefunden, das zum Spenden anregen soll – in Zusammenarbeit unter anderem mit dem Verein „Antenne Niedersachsen hilft“, der wiederum mit dem Kinderhilfswerk Unicef kooperiert. Auch etliche hannoversche Akteuren sind dabei wie Keyboarder Dietrich Pinnhammer, Schlagzeuger Ingo Rennemann die Sängerinnen Jael Jones, und Kathi Lang sowie Rico Werthner, ebenfalls Gesang.

Chor sucht noch Verstärkung

Gedreht werden soll das Video am 2. April in der Wandelhalle in Bad Nenndorf. Dann wird der Song schon fast komplett aufgenommen sein, Instrumente und Chor sind bereits fertig, die Solostimmen sollen am Wochenende hinzukommen. In Bad Nenndorf wird all das als Playback abgespielt, der dortige Chor wird dann in der endgültigen Aufnahme dazugemischt. Am 9. April dann soll das Video auf den gängigen Plattformen wie YouTube, Facebook oder Instagram veröffentlicht werden, ein Banner wird die Spendenkonten während des Songs zeigen. Wichtig: Es können am 2. April noch Interessierte aus der Musikszene den Chor verstärken. Sie sollen sich bei Julian Göbel, einem der Initiatoren der Aktion, unter 0176/84087217 melden.

Jones, die mit bürgerlichem Namen Jael Finkelstein. heißt und die Tochter des 2019 verstorbenen Unternehmers und letzten hannoverschen Holocaust-Überlebenden Solomon Finkelstein ist, hat sogar einen sehr persönlichen Bezug zum Thema. Vor gut 20 Jahren erfuhr die Familie, dass die beiden seit dem Holocaust vermissten Brüder von Solomon überlebt hatten. Der ältere hatte bis zu seinem Tod mit seiner Familie in der Stadt Alushta auf der Halbinsel Krim gewohnt. „Er hatte ein ärmliches, aber glückliches Leben, und ich hatte plötzlich eine Cousine und zwei Cousins und deren Familien.“ Seit der Annektion der Krim sei der Kontakt abgebrochen. „Ich weiß nicht, wo die sind, sagt Jael Finkelstein. Ihre einzige Hoffnung sei derzeit eine Mailadresse, an die sie eine auf Russisch übersetzte Nachricht geschrieben habe.

„Nach zwei Tagen 90 Leute für das Projekt“

Nun will sie helfen, zu helfen. „Wir hatten zwei Tage nach dem Aufruf schon 90 Leute für das Projekt zusammen. Mittlerweile sind es über 100. In die Wandelhalle passen für den Videodreh 150 Menschen. Deshalb freuen wir uns über jede Musikerin und jeden Musiker, die das Projekt unterstützen wollen.“