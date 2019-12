Hannover

Ihre Fotos haben unser Bild vom Zweiten Weltkrieg geprägt: Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, David Seymour und George Rodger waren Helden der Kriegsberichterstattung – und nach Ende der Kämpfe enttäuscht, wie wenig wert ihre Arbeit fortan sein sollte. Darum gründeten die vier Fotografen 1947 die Agentur Magnum Photos, die bald zur berühmtesten und einflussreichsten Fotoagentur der Welt werden sollte. Die Arbeiten ihrer Fotografen zieren längst nicht mehr nur die Titelseiten großer Zeitungen und Magazine – sie hängen auch in vielen Museen.

Ein neuer Star

Nanna Heitmann Quelle: privat

Derzeit gehören Stars wie der Brite Martin Parr oder der Italiener Paolo Pellegrin zu den Mitgliedern von Magnum – und seit Neustem auch die hannoversche Fotostudentin Nanna Heitmann. Magnum-Präsident Thomas Dworzak hat die 25-jährige Deutsch-Russin nun zum „Nominee“ der Agentur ernennt. Heitmann ist die erste Studentin, die diese Ehre erfährt.

Heitmann gehört auch zu den Finalisten des diesjährigen VGH-Fotopreises. Arbeiten aus ihrer Serie „Hiding from Baba Yaga“, in der sie isoliert lebende Menschen in der beeindruckenden Natur Nord-Sibiriens zeigt, sind noch bis Donnerstag, 12. Dezember, in der Galerie für Fotografie in der Eisfabrik zu sehen.

