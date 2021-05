Hannover

Die aktuelle Corona-Verordnung des Landes, die wohl bis zum 31. Mai gelten soll, lässt Veranstaltungen in geschlossenen Räumen derzeit nicht zu. Die Kulturschaffenden hoffen aber, dass dort ab Juni wieder ein Spielbetrieb möglich sein wird – idealerweise könnten die Zuschauerräume dann sogar jeweils zur Hälfte gefüllt werden. Entschieden ist aber noch nichts.

Das plant das Schauspiel

Fest steht allerdings bereits ein Open-Air-Programm: Am 12. Juni ist Premiere von Shakespeares „Was ihr wollt“ im Theaterhof. Dort finden jeweils 99 Besucherinnen und Besucher Platz. Insgesamt sind 16 Vorstellungen geplant. Der Vorverkauf beginnt am Freitag, 28. Mai. Auch das Indoor-Programm steht fest – und startet, sobald es erlaubt ist. Geplant sind noch fünf Premieren: Im Schauspielhaus inszeniert Armin Petras „Öl der Erde“, im Ballhof wird „Amphitryon“ in der Regie von Stefan Kimmig zu sehen sein. Außerdem gezeigt werden „Mythos Wirklichkeit“ (Regie: Pia Kröll und Jonathan Heidorn), „Tagesordnung“ (Regie: Oliver Meyer) und die Koproduktion „The Return“ von Landerer & Company. Der Vorverkauf für die Vorstellungen drinnen könnte am 2. Juni starten.

An der Staatsoper wird unter anderem Marco Goeckes Ballettabend „Der Liebhaber“ gezeigt. Quelle: Clemens Heidrich

Das plant die Oper

Sollte das Opernhaus im Juni öffnen können, wäre die erste mögliche Vorstellung die Wiederaufnahme von Donizettis „Liebestrank“ am 4. Juni. Geplant sind danach sechs Publikumspremieren – unter anderem Marco Goeckes großer Ballettabend „Der Liebhaber“ und Brittens Oper „The Turn of the Screw“. Am 19. Juni wird Mozarts „Così fan tutte“ in einer Inszenierung von Martin G. Berger erstmals zu sehen sein, auch Iris ter Schiphorsts Kinderoper „Die Gänsemagd“ kommt neu heraus. Im Juli soll das Sinfoniekonzert „Mythos“ mit Musik von Sibelius und Videos von Tal Rosner gespielt werden. Vom 21. Juni bis zum Spielzeitende am 18. Juli sind an den Wochenenden Open-Air-Konzerte auf vier verschiedenen Bühnen in der Stadt geplant. Orte und Programme stehen noch nicht endgültig fest.

Auf der neuen Konzertbühne im Funkhaus konnte bislang noch nicht vor großem Publikum gespielt werden. Quelle: Helge Krückeberg

Das plant die Radiophilharmonie

Im Juni spielt das Orchester drei Konzerte im Funkhaus – und außerdem Gastspiele bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern. Bereits am 3. Juni leitet der dänische Dirigent Thomas Søndergard Werke von Haydn und Sibelius, Geiger James Ehnes spielt Barber. Andrew Manze begleitet am 10. Juni den Bratscher Nils Mönkemeyer und dirigiert ebenfalls Haydn. Am 24. und 25. Juni gibt es Konzerte mit dem belgischen Singer-Songwriter Milow.

Von Stefan Arndt