Hannover

Gut möglich, dass 2020 ein Wendepunkt für Nicol Matt geworden wäre und auch für die Chorstadt Hannover. Im November 2019 hatte der Kammerchor Hannover den deutschen Dirigenten zu seinem neuen Leiter gewählt. Außerdem wurde Hannover zur Basis eines internationalen Projektes erkoren, das Matt plant: Der World Choir for Peace soll Profisänger aus aller Welt mit bekannten Chorkomponisten und Laien vor Ort in großen Mitsingkonzerten vereinen.

Man hätte hier in den vergangenen Monaten eigentlich von Matt hören müssen. Doch sein Name dürfte den meisten Musikfreunden in der Stadt weiterhin unbekannt sein. Die Pandemie hat verhindert, dass sich das ändert.

Zumindest fast: Am vergangenen Wochenende hat Matt nach mehr als einem Jahr als Leiter des Kammerchores so etwas wie ein Antrittskonzert gegeben: Mit acht Sängern ist er bei „Bach um fünf“ aufgetreten, der Reihe der musikalischen Gottesdienste in der Neustädter Hof- und Stadtkirche. „Das war ganz schön“, sagt Matt und klingt dabei doch ein wenig resigniert. Der große Startschuss war das sicher noch nicht.

Impulse von außen

Unmittelbar vor dem ersten Lockdown im vergangenen März konnte der Chorleiter immerhin noch im hannoverschen Tonstudio Tessmar die erste CD mit seinem World Choir for Peace aufnehmen. Erschienen ist die inzwischen beim international renommierten Label Sony Classics, bei dem auch der Starpianist Igor Levit unter Vertrag ist. Das gibt schon einen Hinweis auf die Dimensionen, in denen Matt denkt.

Neue Chormusik Das erste Doppelalbum mit Nicol Matt und dem World Choir for Peace ist gerade bei Sony Classics erschienen. Unter dem Motto „New Sound of Choral Music“ sind darauf Werke von populären Komponisten wie Max Richter und John Rutter enthalten, aber auch Stücke von Altmeister Arvo Pärt und dem Filmmusiker Hans Zimmer. Die CD wurde im März 2020 in Hannover aufgenommen.

Der 51-jährige Dirigent könnte viel Bewegung in die hannoversche Chorszene bringen. Bislang ist er mit ihr kaum in Berührung gekommen – Matt bringt also viele Impulse von außen mit. Aufgewachsen im Schwarzwald wurde er musikalisch in Stuttgart sozialisiert, wo er studiert hat und lange Mitglied des erfolgreichen Kammerchors von Frieder Bernius war. „Da habe ich gesehen, was alles möglich ist“, sagt er.

Chorstadt mit Potenzial

Längst ist Matt als Chorleiter, Organisator und Produzent international gefragt. Er war bislang an mehr als 100 Aufnahmen beteiligt, die sich zusammen genommen mehr als acht Millionen Mal verkauft haben, wie er für seiner offizielle Biografie zusammengerechnet hat. Er hat große Chorevents ins Fernsehen gebracht und regelmäßig mit Musikern wie John Rutter, Eric Withacre und Karl Jenkins zusammengearbeitet, die zu den populärsten Komponisten der Chorwelt gehören.

Nicol Matt bei Aufnahmen mit dem World Choir for Peace im Tonstudio Tessmar. Quelle: Tim Schaarschmidt

Matt kann offensichtlich nicht nur die Sängerinnen und Sänger begeistern, wie es bei seinem Vordirigieren beim Kammerchor Hannover im November 2019 der Fall war – er kann Chören auch zu einiger Sichtbarkeit und besserer Breitenwirkung verhelfen. Wenn so jemand entscheidet, Hannover zu seinem Lebens- und Arbeitsmittelpunkt zu machen, kann das nur eine gute Nachricht sein. Denn auch als Chorstadt hat Hannover noch Entwicklungspotenzial.

Hart getroffen von der Pandemie

Doch die Pandemie lässt alles noch sonderbar ungewiss erscheinen. Bislang hat es bei Matt noch nicht einmal mit dem geplanten Umzug nach Hannover geklappt. „Corona hat mir auch dabei einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagt er, und das sei durchaus wörtlich zu verstehen. „Die Szene der freien Musiker, zu der auch ich gehöre, hat es extrem hart getroffen – und in Hannover sind die Mieten nicht gerade günstig.“ Eigentlich hätte Matt 2020 Auftritte unter anderem in Kanada, Südafrika und auf den Philippinen gehabt, die alle abgesagt werden mussten – entsprechend geschrumpft ist sein Einkommen.

Langfristig ist er aber optimistisch, was seine Arbeit betrifft. Der Kammerchor sei ein Ensemble mit großem Potenzial: „Da kann ich richtig Herzblut reinstecken.“ Und der World Choir of Peace ist offenbar ebenfalls auf einem guten Weg: Geplant ist, ihn in das weltweite Netzwerk der Mayors for Peace – der Bürgermeister für den Frieden – zu integrieren, in dem Hannover eine wichtige Rolle spielt. Derzeit laufen dazu die Gespräche mit der Stadt.

Noch hat Corona die Chorszene fest im Griff. Wann der Kammerchor seine ersten richtigen Konzerte mit Matt geben kann, ist weiter offen. Und der erste große Auftritt des Friedenschors im Kuppelsaal wurde vorsorglich gleich auf das kommende Jahr verschoben. Der Chorleiter muss sich also weiter in Geduld üben. Aber 2022 könnte ein gutes Jahr für Nicol Matt werden. Und auch für die Chorstadt Hannover.

Von Stefan Arndt