Hannover

Die Situation der Geflüchteten in den Camps auf Moria, die Klimakrise, der immer deutlicher werdende Rechtsruck, struktureller Sexismus und Rassismus – all diese Themen haben während der Corona-Krise ein Gefühl der Ohnmacht bei den jungen Machern und Macherinnen der Onlinegalerie Kataloq ausgelöst. Um dagegen etwas zu tun, haben sie sich im vergangenen Jahr zusammengetan und wollen nicht nur junge Künstler aus Hannover ausstellen, sondern das Geld aus dem Verkauf der Werke an verschiedene gemeinnützige Organisationen spenden.

Eine demokratische Galerie für politisch motivierte Menschen – so versteht sich Kataloq. Im regelmäßigen Wechsel stellt Kataloq zwei neue Künstlerinnen und Künstler aus Hannover aus. Die bislang gesammelten rund 3000 Euro gingen unter anderem an eine Seenotrettungsorganisation und eine Frauenberatungsstelle.

Alle sollen sich mit dem Projekt identifizieren können

Wegen der Corona-Krise konnten sich noch nicht alle der aktuell neun Mitglieder persönlich treffen. Dafür sieht sich das Team fast jeden Sonntagabend online. „Das ist ein Ritual. Anstatt ,Tatort‘ zu gucken, machen wir eben Kataloq“, sagt Fritz Fehr. Alle Mitglieder stimmen gleichberechtigt mit, egal ob über den Verein oder die Frage, welche Künstlerinnen und Künstler sie demnächst ausstellen.

Der Fotojournalist Jan-Richard Heinicke beschäftigt sich in seinen Arbeiten mit den Schwerpunkten Landwirtschaft, Urbanität und neue Technologien. Besonders fasziniert ihn der Konflikt von Mensch und Natur. Seine Werke gibt es aktuell bei Kataloq als Print zu kaufen. Quelle: Jan Richard Heinicke

Die Galerie verkauft nicht nur Fotografien, sondern auch Siebdrucke und bedruckte T-Shirts. Ihnen sei wichtig, auch einmal das Medium zu wechseln, denn der Platz an der Wand sei endlich. „Unser Anspruch ist, dass das Kunst für jedermann ist.“

Das im März 2020 unter anderem von der Fotografin Hannah Aders und dem Fotografen Mathis Körner initiierte Projekt sei auch aus einem Gefühl des coronabedingten Stillstands entstanden, erzählt Fehr. „In gewisser Weise ist Kalaoq auch ein Auswuchs dieser Corona-Einsamkeit.“ Für ihn sei es damit auch eine „herrliche Flucht“ aus dem Studierendenalltag in der Krise gewesen. „Kunst ist im Prinzip das, was uns geeint hat.“

Für Freitag, 19. Februar, planen die Organisatoren auf Instagram ein Interview mit Viva Con Aqua Hannover, einer Organisation, die sich für den Zugang zu sauberem Trinkwasser und Hygiene einsetzt. Am 20. Februar folgen dann Interviews mit der aktuell ausstellenden Künstlerin Annika Weertz und dem Künstler Jan-Richard Heinicke.

Den Erlös der Werke spendet Kataloq derzeit an Viva Con Aqua. Die aktuellen Ausstellung läuft noch bis zum 1. März.

Von Alina Stillahn