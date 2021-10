Hannover

Es hat etwas von Klassenfahrt: Vor dem baulichen Zwischenstand der Wasserstadt steht eine Gruppe Menschen, man lacht, spricht, murmelt, und immer wieder kommen neue Menschen auf Fahrrädern um die Ecke gebogen oder steigen aus dem Bus.

Das Orchester im Treppenhaus zeigt in Hannover drei „Geheimkonzerte“: Das Publikum weiß nicht, was gespielt wird, es weiß nicht, wo gespielt wird, es bekommt nur einen Treffpunkt und Hinweise in einer eigens programmierten App. Als die kommen, setzt die Gruppe sich in Bewegung: Über eine Brücke – unter der jemand auf einem Boot vorbeischippert und schon einmal eine Flötenmelodie flötet, einen unscheinbaren Weg hinter einer Gruppe Einfamilienhäuser entlang, wo, erleuchtet vom fahlen Schein der Handybildschirme und einige Fahrradlampen, die Gruppe erst einmal einen Schlüssel finden muss, bevor es weitergeht.

Erinnerungen an Zwangsarbeit

Und weiter geht es nach zwei, drei Stationen mit Licht und Querflöten und Texten an der Wand in einer ehemaligen Fabrikhalle, in der die großräumigen Installationen der Rosebuschverlassenschaften gelagert sind. Aber das weiß das Publikum zunächst nicht. Da ist nur das Echo eines Bandoneon; das Publikum läuft zwischen Namenslisten und in Masse hergestellten Industrieteilen entlang, die, so erschließt sich erst Stück für Stück, an Zwangsarbeiter der Conti und die Opfer des NS-Gettos Litzmannstadt erinnern sollen. Es kommen Streicher dazu und irgendwann wird die Musik in dieser bedrückenden Atmosphäre zu Tango.

Erinnerungen an Zwangsarbeit: Das Orchester im Treppenhaus gibt ein Geheimkonzert in den Rosebuschverlassenschaften. Quelle: Samantha Franson

Für die Geheimkonzerte hat sich das Orchester im Treppenhaus das Werk von Astor Piazolla ausgesucht, einem Pionier des sogenannten „Tango Nuevo“, der versucht, traditionelle, rhythmusbetonte Tangomusik mit europäischer Kunstmusik und Jazz zu verweben. Tanzbar ist das nur bedingt – auch wenn Christine Köhler ihre Querflöte an einer Stelle kurz beiseitelegt und auf einem Treppengang hoch oben in der Halle kurz mal alleine Tango tanzt.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gefühlvoll ist die Musik allerdings immer, gerne auch mal: Todtraurig, weit in irgendwelche schmerzlichen Fernen verebbend. Das wiederum wird von Torben Kessler unterstrichen, der als Sprecher mit Fliegermütze durch die Halle eilt und zwischen und über die Musik Texte von Borges oder Rilke spricht. „Lass uns versinken in Erinnerung an den Tango“, sagt er einmal. Oder: „Es regnete, und ich lud dich ein zu einem letzten Kaffee.“

Verlust, Einsamkeit und Schmerz

Eine dicht gewobene Stimmung von Verlust, Einsamkeit, schmerzlichen Erinnerungen durchweht also die Fabrikhalle, auch wenn die einzeln oder in kleinen Gruppen im Raum verteilten sechs Orchestermitglieder sich mit Kesser am Ende doch noch zu einem letzten Tango zusammenfinden.

Das Orchester im Treppenhaus zeigt mit den Geheimkonzerten eine eher bedrückende Arbeit, die gerade, weil das Publikum nicht so genau weiß, worauf es sich einlässt, mit noch größerer Wucht trifft. Von der fröhlichen Klassenfahrtatmosphäre am Anfang jedenfalls bleibt am Ende wenig übrig. Selbst die Gespräche nach dem Konzert werden in der großen Halle nur gedämpft geführt.

Am 4. November hat im Schauspielhaus ein neues Konzert in der Reihe „Dark Room“ des Orchesters im Treppenhaus Premiere.

Von Jan Fischer