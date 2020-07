Hannover

Der Lastwagen, der Cameron Carpenters Orgel transportiert, reißt ein wenig Laub von einer der Eichen im Park vor dem Vinzenzkrankenhaus ab. Ein kleines Grüppchen von Patienten hat sich versammelt, auch Krankenhauspersonal ist mit Schutzmasken in den Garten gekommen, um den Auftritt des Starorganisten zu verfolgen. Zwanzig, dreißig Menschen sind es vielleicht. Aber die Fenster vieler Zimmer stehen offen, hin und wieder lugt ein Gesicht hinter Vorhängen hervor – die meisten der Patienten wissen erst seit dem Frühstück, dass es hier ein Konzert gibt. Um größere Menschenansammlungen zu vermeiden, werden die Stationen, an denen Carpenters Orgel-Truck hält, nicht im Vorhinein bekannt gegeben.

Normalerweise spielt der US-Amerikaner Carpenter in großen Konzerthallen, doch Corona hat das unmöglich gemacht. Im Mai begann er, Konzerte vor Krankenhäusern und Pflegeheimen zu geben, zunächst in seiner Wahlheimat Berlin. „Ich brauchte keine zwei Sekunden, um zuzusagen“, erzählt Carpenter von der ersten Anfrage für das Projekt. Zeit hatte er schließlich genug – wegen der Pandemie waren seine ursprünglich geplanten Auftritte abgesagt. Und „ein Livestream ist keine Lösung für klassische Musik“, sagt Carpenter. „Außerdem stehe ich hinter der Idee.“

Innere Logik: Cameron Carpenter spielt Bach. Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Idee ist, den Menschen, die derzeit wegen der Pandemie weitgehend isoliert sind, Musik direkt an ihre Fenster zu bringen. Seit einigen Tagen gibt Carpenter nun im ganzen Land „Konzerte vor den Fenstern der Stadt“, organisiert vom Bündnis der Bürgerstiftungen Deutschlands. 40 Konzerte sollen es in acht Tagen werden. „Bei so einem Weltklassemusiker konnten wir nicht absagen“, sagt Dorothea Jäger, die Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung Hannover, zum Angebot des Organisten auch nach Hannover zu kommen.

Zukunftsmusik

In T-Shirt, Jogginghose und mit Silberkette um den Hals sitzt Carpenter zwischen den Lautsprechertürmen auf der Ladefläche des LKW, der sein Instrument transportiert. Am Vinzenzkrankenhaus spielt er Bachs „Goldberg-Variationen“, und die tiefen Register der Orgel lassen die Scheiben im Hochparterre vibrieren. Auch wenn die Bedingungen auf der Ladefläche des LWK nicht so ideal seien, versuche er auf dem höchstmöglichen Niveau zu spielen, sagt Carpenter. Vor dem Krankenhaus gelingt ihm das offenbar. Der Auftritt sei ein „Konzert der Zukunft in Zeiten von Corona“, befindet danach Matthias Fenski, der Direktor des Hauses.

Fachpublikum: Auch das Krankenhauspersonal hört Carpenter zu. Quelle: Tim Schaarschmidt

Kaum 40 Minuten hat das Zukunftskonzert – dann geht es weiter zum Domicil Seniorenpflegeheim in der List. Für Carpenter in einem zur Künstlergarderobe umfunktionierten Wohnmobil. Auf einem Tisch ist ein Smoothie-Mixer platziert ist, ein etwas erschöpfter, aber doch fit wirkender Carpenter trinkt auf dem Weg etwas Rotes aus einer Plastikflasche. Anstrengend sei die Konzerttour schon, meint er. Auch deshalb habe er sich für Bach entschieden. „Die innere Logik dieser Musik ist beruhigend“, sagt Carpenter.

Eine besondere Tournee

Parkplatz als Bühne: Organist Cameron Carpenter spielt vor dem Vinzenzkrankenhaus. Quelle: Tim Schaarschmidt

Als das Wohnmobil auf den Hof des Seniorenheims einbiegt, muss nur der Lastwagen noch kurz um ein geparktes Auto herummanövriert werden, dann ist die Orgel bereit. Viele der Bewohner sind auf den Hof gekommen und warten auf den aufgebauten Stuhlreihen. Wer nicht draußen auf den Stühlen sitzt, hat sich ein Plätzchen auf einem der Balkone gesucht. Stille, und dann wieder: die ersten Töne der „Goldberg-Variationen“. Noch zwei Konzerte in Hannover, dann geht es weiter nach Rendsburg. Am Ende dieser besonderen Tournee wird Carpenter 76 Fensterkonzerte gespielt haben – 76-mal ein bisschen weniger Isolation.

Von Jan Fischer