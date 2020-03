Hannover

Kakerlaken würden selbst einen Atomkrieg überleben, glauben viele – und im Fall von Seuchen sind sie eher Überträger als Opfer. Es ist natürlich Zufall, dass es sich bei Hannovers wohl vorerst letzten großen Party vor dem Beginn des durch die Ausbreitung des Corona-Virus bedingten Verbots von Veranstaltungen mit über 1000 Zuschauern ausgerechnet um das Konzert der Band Papa Roach in der Swiss Life Hall handelt. Roach ist der US-amerikanische Begriff für die Kakerlake, ein übergroßes Banner mit dem Wappentier der Band prangt anfangs vor der Bühne.

Dass dieses auf dem Rücken liegt und womöglich tot ist, macht das etwas mulmige Gefühl nicht besser, dass hier noch mal 5000 Fans auf einem Vulkan tanzen, dessen Ausbruch viele andere zurzeit zu verhindern versuchen. Nur wenige Ticketbesitzer sind der ausverkauften Show ferngeblieben. Das meist junge Publikum, das die Halle füllt, zeigt sich unbeeindruckt von aktuellen Warnungen der Gesundheitsexperten und Beispielen aus anderen Ländern, in denen das Virus bereits deutlich mehr Opfer gefordert hat.

Alle drängen in den Innenraum

Der Ansturm auf die Sitzplätze auf den seitlichen Tribünen bleibt aus, fast alle drängen sich im Innenraum, wo sie feiern, tanzen und wohl schnell auch schwitzen. Die Musik ist laut und hart, und schon früh bilden sich erste sogenannte Circle Pits, bei denen Teile des Publikums Kreise bilden, in denen besonders ausgelassen gehüpft und geschubst wird – immerhin findet die Begrüßung hier trotz Körperkontakt ja auch irgendwie mit den Ellbogen statt.

Da verschiebt sich die Wahrnehmung bestimmter Titel und Songzeilen oft spontan ein wenig. Im bekanntesten Hit von Papa Roach, dem düsteren Selbstverletzungssong „Last Resort“ geht es unter anderem um das Gefühl des Erstickens. Er erschien vor 20 Jahren auf dem Album „Infest“ – auf einigen T-Shirts, die Fans in der Swiss-Life-Hall tragen, steht das Songzitat „We’re going to infest“: „Wir werden euch anstecken.“ Ein gewisser Trotz liegt in der Luft, der Wille, sich den Spaß durch Prognosen und Vorsichtsmaßnahmen nicht verderben zu lassen.

Die Kraft der zwei Bands

Vielleicht muss eine vorläufige Abschiedsparty auch genau so aussehen wie der Konzertabend in der Swiss-Life-Hall: kompromisslos energiegeladen, bei aller Düsternis der Musik doch die Gemeinschaft und das Leben feiernd. Es sind die größten Hallenkonzerte der 27-jährigen Bandgeschichte, die Papa Roach auf dieser Tour spielt, das neue Album „Who Do You Trust?“ beweist versierte Vielseitigkeit.

Längst haben sich die Musiker vom Genre Nu Metal gelöst, experimentieren auf hohem Niveau mit Versatzstücken aus Rock, Pop, Rap und ausreichend Punk. Sie haben sich für die Tournee mit den kalifornischen Crossover-Kollegen der Band Hollywood Undead zusammengetan, die vor ihnen die Bühne betreten und ebenfalls auf maximale Energie setzen. Lasziv und mit Macht wumsen sie letztes Zögern beiseite und stimmen auf den Hedonismus des Abends ein. Das ist ein Vorteil eines solchen Doppelkonzerts: Beide Bands spielen kürzer und können sich dabei maximal verausgaben.

Bewegung als Auftrag

Davon profitiert auch Papa Roach, deren Sänger Jacoby Shaddix seinen Auftritt mit einem lang gezogenen Schrei beginnt und sofort ganz vorn am Bühnenrand steht. Er lässt keinen Zweifel daran, dass er es als persönlichen Auftrag begreift, alle in Bewegung zu versetzen. „Steht schon auf, das hier ist ein Livekonzert!“, brüllt er die Fans auf den Sitzplätzen an. Bereits beim vierten Song, dem neuen „Renegade Music“, rennt er durchs Publikum wie ein Animateur ohne jede Berührungsangst und singt: „ Nichts verändert sich, bevor die Menschen nicht laut werden.“

Shaddix badet in der von ihm beschworenen Energie. „Die Verbindung, die wir durch Musik eingehen, kann Leben verändern“, sagt er. In der zweiten Hälfte der Show trägt er nicht nur ein T-Shirt mit dem Konterfei des genau vor einem Jahr gestorbenen Prodigy-Sängers Keith Flint. Er widmet ihm auch eine schnörkellos kraftvolle Coverversion von dessen Hit „Firestarter“ – und macht musikalisch deutlich, wie sehr ihn die Musik der Kollegen geprägt hat.

Lebendige, energiegeladene Party

Die lebendige, energiegeladene Party mit Hollywood Undead und Papa Roach demonstriert eindrucksvoll, was dem öffentlichen Leben in Hannover und an vielen anderen Orten der Welt fehlen wird, welche potenzielle Ausgelassenheit, Lebendigkeit und Leidenschaft sich in einen kleineren, privateren Rahmen zurückziehen muss. Sie zeigt aber auch, was dauerhaft auf dem Spiel steht, wenn nicht alle gemeinsam versuchen, die Situation so schnell wie möglich in den Griff zu bekommen.

Zur Galerie Es war das letzte Großkonzert vor den Absagen wegen des Coronavirus: Papa Roach und Hollywood Undead sorgen in der Swiss-Life-Hall für beste Stimmung bei den 5000 Besuchern.

