Der Starphilosoph unterscheidet, grob gesagt, zwei Arten von Dichtungen: Jene, die sich selbst als Dichtungen zu erkennen geben, und jene, die sich als göttliche Offenbarungstexte verkleiden. Die Gründungsdokumente der Religionen versteht Peter Sloterdijk als poetische Zeugnisse. Religionen sind für ihn literarische Konstrukte, in denen Menschen Götter erschaffen – nicht umgekehrt.

In der Neustädter Kirche hat der Bestsellerautor jetzt bei der Goethe-Gesellschaft sein Buch „Den Himmel zum Sprechen bringen“ (Suhrkamp, 352 Seiten, 26 Euro) vorgestellt. Dabei schlägt er einen weiten Bogen von altmesopotamischen Gedichten über Homer zu Nietzsche und wieder zurück. Süffisant sinniert er darüber, wie kompliziert es für die frühen Monotheisten gewesen sein muss, aus mehreren Göttern einen einzigen zu schmieden, der zugleich strafend und gütig sein musste, als würde er an „schwerer Persönlichkeitsdissoziation“ leiden.

„Supergebildeter Ungläubiger“

Sloterdijk schlägt vor, den Begriff Theologie durch Theopoesie zu ersetzen. Immerhin sagt er auch etwas scheinbar Nettes über die Religion in Europa. Anders als bei Islamisten, bei US-Fundamentalisten oder bei der politisch instrumentalisierten Kirche Russlands habe Religion bei uns heute einen „Freiheitspunkt“ erreicht: Nach 4000 Jahren habe sie keine soziale Funktion mehr. „Sie muss für nichts mehr gut sein“, sagt er. „Ein Volk ist eher eine Gruppe von Steuerzahlern als eine Gruppe von Menschen, die gemeinsam einen Choral singen.“ Fragt sich nur, ob die Gläubigen dieses „Geschenk der vollkommenen Funktionslosigkeit“ auch zu würdigen wissen.

Sloterdijk sei ein „supergebildeter Ungläubiger“, konstatiert der Philosoph Christoph Türcke als Diskussionspartner in der Neustädter Kirche. Türcke verheddert sich in weitschweifigen Exkursen, merkt aber doch kritisch an, dass Sloterdijk Poesie kaum von Fiktion unterscheide. Er deutet an, dass Sloterdijk auch selbst über eine Sphäre spreche, zu der er keinen Zugang hat. Tatsächlich kann Sloterdijk auch seine eigenen Gewissheiten über die Götter nur herbeispekulieren. Er ist so gesehen ein Theopoesiepoet. Was ja keine Schande ist.

