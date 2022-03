Hannover

Hinter dunklen Musikfetzen hören die Zuschauer in der ausverkauften Swiss-Life-Hall, wie Pietro Lombardi von sich erzählt. „Ich mache das, was ich liebe und was ich kann“, sagt er. Mehrmals beginnt sein Hit „Phänomenal“ und bricht wieder ab. Wie man Spannung aufbaut, scheint Pietro Lombardi bei der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS), die er 2011 gewonnen hat, gelernt zu haben.

Mit „Macarena“ macht er Lust auf den Sommer

Dann fällt der schwarze Vorhang herunter und Lombardi wird mit Kreischen begrüßt. Er steht auf der Empore zwischen seinem Schlagzeuger und seinem Percussionisten und trägt sein obligatorisches Käppi und eine grün-weiße College-Jacke. Sein zweites Lied „Macarena“ macht Lust auf den Sommer. Der Percussionist schlägt Salsa-Rhythmen, und Lombardi gestikuliert zu den rhythmischen Akzenten. Das Publikum im Stehbereich tanzt mit.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Lombardi hat auch sehr junges Publikum. Lombardi fragt Emma, die in der ersten Reihe steht, nach ihrem Lieblingstier und singt dann ein romantisches Lied für sie: „Ich sag Emma und ich singe für Emma und die Ente macht ,kruh, kruh’.“ Die Zuschauer lachen. Als Emma ein Schild hochhält, dass Lombardi ihre Tante Charly heiraten solle, lehnt Lombardi auf seine charmante Art singend ab.

Textsicher: Die Fans in der Halle singen jeden Song mit. Quelle: Samantha Franson

Er nimmt das Publikum mit auf eine Reise durch sein DSDS-Abenteuer. Dazu trägt er ein Keyboard auf die Bühne und singt „Down“ von Jay Sean genauso, wie er es beim ersten Vorsingen vor Dieter Bohlen und Co gesungen hatte. Als Lombardi das Keyboard von der Bühne trägt, hat er die Mütze nicht mehr verkehrt herum an wie 2011 und dabei auch kein Notenblatt im Mund.

Vom Schmusesänger zum coolen Rapper

Auch musikalisch hat Lombardi sich verändert. Er ist nicht mehr der reine Schmusesänger, sondern macht tanzbare R’n‘B-Musik. Die Schlagzeuge dröhnen, der Gitarrist schrammelt Reggae-Muster, und Lombardi bewegt sich nicht nur wie ein Rapper über die Bühne, sondern bringt auch Rap-Einlagen zu Gehör.

Das Publikum grüßt von der Bühne: Bei Lombardis Fans sind die Frauen in der Mehrheit. Quelle: Samantha Franson

Er kann es sich erlauben, das Mikrofon immer wieder wie ein Superstar herunterzunehmen, denn seine Band und sein Publikum singen textsicher mit. Zugegeben, die Texte sind auch nicht sonderlich tiefgründig, aber die Melodien eingängig, und Lombardi phrasiert sie gekonnt.

Doch der stärkste Moment des Konzerts ist, als er nur mit dem Keyboarder und drei Kindern „Kämpferherz“ singt, das so schön in die Zeit passt: „Es läuft so viel auf dieser Welt verkehrt, doch in deiner Brust da schlägt ein Kämpferherz.“ Eines der Mädchen wischt sich die Tränen aus den Augen. Zum Schluss hält es auch die Zuschauer auf der Sitzplatztribüne zu „Señorita“ nicht mehr auf ihren Plätzen. Die Jacke schmeißt Lombardi ins Publikum, doch sein Käppi behält er auf.

Von Jonathan Josten