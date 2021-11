Hannover

Ijoma Mangold freut sich, die Gesprächsreihe „ABC der Demokratie“ des Schauspiels Hannover vor Live-Publikum zu moderieren: „Es ist gut, sich endlich wieder in die Augen schauen zu können.“ Die Buchstaben L bis R wurden in digitalen Veranstaltungen verhandelt. Nun geht es bei „S wie Sex“ ausgerechnet um die gesellschaftspolitischen Kontexte eines Themas, bei dem der Blick in die Augen des Gegenübers vielen schwer fällt. Dem bis heute Tabus, Peinlichkeiten und Scham anhaften.

Warum das so ist, soll Mangolds Gesprächspartnerin Madita Oeming beantworten, die als wissenschaftliche Mitarbeiterin der Universität Paderborn zu Pornografie forscht und lehrt – und zur US-amerikanischen „Moral Panic“ in Bezug auf Sexfilme promoviert. Sie hat sich mit ihrer Streitbarkeit einen Ruf erarbeitet und muss inzwischen sogar mit Morddrohungen leben, weil sie Sexualität an einer Hochschule als kulturelles Konstrukt analysiert und nicht als Privatangelegenheit akzeptiert, die an der Schlafzimmertür endet.

„Ich klinge wütend, weil ich wütend bin“

Oeming tritt in einem Impulsvortrag als leidenschaftliche Aktivistin auf, nicht als behutsame Vermittlerin. Sie lässt keine Zweifel an ihrer Unzufriedenheit mit Klischees, falschen Zuschreibungen und der Macht des Patriarchats: „Ich klinge zynisch und wütend, weil ich wütend bin.“ Im 19. Jahrhundert habe sich eine Erwartungshaltung an die sexuell gezügelte, aber stets verfügbare Frau ausgeprägt, die sich später in der Pathologisierung von Normabweichungen als Nymphomanie, Hysterie oder Frigidität auch in der männlich dominierten Wissenschaft manifestierte. „200 Jahre lang wurde uns beigebracht, dass wir kein Recht auf Lust oder Grenzen haben – und dann wundern Sie sich, dass wir beim Sex seltener kommen“, fasst Oeming das zusammen.

Warum steht Fortpflanzung beim Sex noch immer im Mittelpunkt?

Perspektiven auf Sex seien bis heute vor allem kulturell bedingt und würden noch zu oft als vermeintliche Wahrheiten akzeptiert. Fortpflanzung stehe in der christlich-abendländischen Sexualmoral unverändert im Mittelpunkt, nicht die Freude oder Lust aller Beteiligten. Oeming empört sich: „Es ist 2021 und nur ein einziges Schulbuch zeigt die korrekte Anatomie der Klitoris.“ Es sei wichtig, die Größe und Funktion dieses Organs zu kennen, um weibliche Erregung zu verstehen. Aber auch Männer hinterfragten mit schlechtem Gewissen ihren Pornokonsum, weil ihnen eingeredet werde, Sex sei eine Gefahr für eine produktive Gesellschaft.

Ijoma Mangold moderiert das „ABC der Demokratie“. Quelle: Ilona Hottmann

Oemings pointierter Vortrag ist ein Dauerfeuer aus Fakten, Hintergründen und Provokationen, eine gezielte Überforderung und Überwältigung. Mangold beweist sich als hervorragender Moderator, indem er behutsam sortiert und nachhakt. Er fragt nach dem individuellen Empfinden von Freiheit und nach dem Wert von Scham und Schuldgefühlen. Sein Gast präzisiert, sexuelle Scham sei ein gesundes Gefühl, wo es um Grenzen gehe: „Ich muss und will nicht über alles sprechen.“

„Müssen im Schulunterricht über Pornos sprechen“

Oeming plädiert für eine Bildungsoffensive: „Wir müssen im Schulunterricht über Pornos sprechen.“ Es gelte, Medienkompetenz zu ermöglichen. „Wissen schützt Kinder und Jugendliche, Tabus verunsichern sie“, so Oeming. Sie warnt abschließend vor einer „reinen“, nicht kulturhistorisch verstandenen Wissenschaft. Es sei wesentlich, immer wieder zu hinterfragen, wer was mit welchen Interessen und Kriterien erforsche, welche Erzählungen damit gestützt werden: „Was zählt als relevant?“

Von Thomas Kaestle