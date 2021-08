Hannover

Die Sache mit dem Scheideweg, vor dem man in seinem Leben steht, abbiegen oder weiter – bei Heinrich Hecht kam diese Frage in einer Märznacht des Jahres 1986 im Urlaub. „Ich habe mich gefragt: Wer bin ich?“ Am nächsten Morgen hatte er zahllose Zettel vollgeschrieben mit den Fürs und Widers seines bisherigen Lebensplans, der den Industriekaufmann beruflich bis in ein Assessment-Center bei Siemens geführt hatte – mit besten Aussichten auf eine spannende und lukrative Auslandskarriere. „Aber ich merkte: Da fehlt was.“ Auf dem letzten Zettel der durchschriebenen Urlaubsnacht stand: „Kündigen.“

„Mich interessieren Formen“: Ein Rolls Royce mit Kind und Tauben auf dem Marktplatz im österreichischen Fellbach. Quelle: Heinrich Hecht

Und so bog der junge Hannoveraner an dieser Stelle ab und wandte sich einer anderen Karriere zu. Auch spannend, auch Ausland. Aber als Fotograf. Für Medien und Firmen. Und für sich selbst. Hecht hat die Welt gesehen, so wie er es wollte. Und er hat sich fotografisch seinen Steckenpferden gewidmet: dem Segelsport, den Oldtimern und der Architektur. Gut 70 Kalender, zwei Dutzend Bücher und Fotobände sind neben der Arbeit für seine Auftraggeber dabei herausgesprungen. Und Geschichten ohne Ende.

ffn-Korrespondent, Christo-Fotograf

Der Segelsport hat ihm internationales Renommee gebracht, seine Fotos vom Admiral’s Cup oder America’s Cup und anderen Großereignissen, oft aus dem Hubschrauber fotografiert, zeigen actiongeladen und spektakulär den Kampf der Crews gegen Wind, Wellen und die Konkurrenz. Ein anderes, das in seinem Büro seines Hauses im Schaumburger Land hinter seinem Schreibtisch hängt, zeigt den jungen Heinrich Hecht lachend mit dem monströsen America’s Cup. Irgendwie stand er plötzlich neben dem Pott, irgendjemand drückte auf den Auslöser, ein Zufallsbild.

Mann mit Pott: Hecht mit dem America’s Cup 1992 in San Diego, USA. Quelle: Krause & Johansen

Hecht liebt diesen Schnappschuss. „Vieles in meinen Leben ist zufällig passiert“, sagt der passionierte Segler. Und das trotz aller akribischen Planung, vieler Kontakte, großer Flexibilität – und einem untrüglichen Gespür dafür, wen man wann wo nach was fragen muss, um ans Ziel, ans Bild oder einen exklusiven Blickwinkel zu kommen. Hecht war ffn-Korrespondent, Sprecher der Kieler Woche, offizieller Christo-Fotograf bei dessen Verhüllung des Berliner Reichtstages 1995. Und, und, und.

Der heute 65-Jährige ist ein bodenständiger Abenteurer. Klingt widersprüchlich, aber wenn Hecht erzählt, und erzählen kann er, dann löst sich dieser Widerspruch zumindest in Teilen auf. Zwar berichtet er über einen Hurricane 1999 auf See oder eine Australientour, bei der sein Auto im Niemandsland fast komplett im Wasser versackt ist. Aber: „Ich bin kein Mensch der das Abenteuer sucht, deshalb würde ich auch nie Bungee-Jumping machen“, sagt er. „Meine größte Sehnsucht ist es, eine harmonische Familie zu haben.“ Und es muss nicht immer die große Reise sein. Auch in der Nähe entdeckt er immer wieder Neues. Wie am Steinhuder Meer. Gerade arbeitet er an einem Buch über Hannover.

Gutes Gefühl, wenn Dinge zusammenpassen

„Mich interessieren Formen“, sagt der Autodidakt, der sich schon früh an den Großen orientierte, nicht nur der Fotografie wie Henri Cartier-Bresson oder Robert Capa, sondern auch bedeutenden Malern. „Ich glaube, niemand kann sich freimachen davon, die Ästhetik der Bilder im Blick zu haben, selbst ein Kriegsfotograf wie Capa nicht.“ Er verspüre ein gutes Gefühl, wenn Dinge zueinander passen, habe eine „Motivklingel im Bauch“. Er zeigt am Computer ein ganz frisches Bild vom Gymnasium in Limmer und fährt mit der Hand am Bildschirm Linien ab: „Da zwei Diagonalen, und hier die Senkrechte im Goldenen Schnitt. Find ich sexy.“

Im Büro: Fotograf Heinrich Hecht lebt im Schaumburger Land. Quelle: Uwe Janssen

„Ich bin da Perfektionist“

Dieses Prinzip sei motivübergreifend, ganz egal, ob das Foto in drei Minuten entstehe, wie bei dem Rolls Royce, den er auf einem Marktplatz in Österreich fotografiert hat, oder nach langer Vorarbeit – wie bei der Bentley-Auftragsarbeit auf den Serpentinen am Stilfser Joch in Italien. Die Szene ist scheinbar langzeitbelichtet, aber, so erzählt Hecht, „das hat sich nie so zugetragen. Drei Tage fotografieren, fünf Tage am Computer.“ Das Bild ist in drei Schichten entstanden, Auto, Hintergrund, Leuchtspuren. Authentizität ist bei Hochglanz-Werbefotografie nicht die oberste Prämisse. „42 Spuren haben wir zusammengesetzt. Mein Postproducer am Rechner ist fast verrückt geworden. Aber ich bin da Perfektionist.“

„Drei Tage fotografieren, fünf Tage am Computer“: Bentley-Werbemotiv auf der Passstraße des Stilfser Jochs in Italien. Quelle: Heinrich Hecht

„Ich habe Energie ohne Ende“

Die Zeiten für Fotografen seien schwieriger geworden, auch unabhängig von Corona. Dünnere Auftragslagen, kleinere Budgets. Wann hört er auf mit der Arbeit? „Nie! Ich sehe das ja nicht als Arbeit. Das ist mein Hobby. Und ich habe Energie ohne Ende.“

Die Fragen aus dem Jahr 1986 jedenfalls sind alle geklärt. Hecht ist richtig abgebogen. Und immer noch auf dem Weg.

Von Uwe Janssen