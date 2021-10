Hannover

Auch der hannoversche Klassikveranstalter Pro Musica setzt auf die 2-G-Regelung. Zutritt für alle Konzert der neuen Saison, die am 3. November mit einem Konzert mit Geigerin Anne-Sophie Mutter im Kuppelsaal beginnt, haben demnach nur Geimpfte und Genesene. Dafür entfällt die Abstandspflicht in den Sälen, die wieder voll besetzt werden können. Auch Masken müssen nicht getragen werden. Am Donnerstag, 7. Oktober, startet der Vorverkauf für sämtliche Veranstaltungen bis zum kommenden Sommer.

Für sieben Konzerte im Kuppelsaal können nun jeweils mehr als 3000 Tickets verkauft werden. Nach dem Auftakt mit Stargeigerin Mutter, die begleitet von einem Kammerorchester unter anderem die „Vier Jahreszeiten“ spielen wird, kommen wieder große europäische Orchester nach Hannover. Am 12. Januar 2022 dirigiert Sir Simon Rattle das London Symphony Orchestra, das Werke von Sibelius und Bartók spielt, das Orchestre de Paris und Dirigent Manfred Honeck begleiten am 28. Mai den Pianisten Igor Levit mit einem für ihn untypischen Stück – dem „Concerto in F“ von George Gershwin.

Neue Klavierreihe im Funkhaus

Chefin in Birmingham: Mirga Grazinyte-Tyla dirigiert am 20. März im Kuppelsaal. Quelle: Frans Jansen

Zwei prominente Pianistinnen sind bei weiteren Konzerten der Reihe zu hören: Hélène Grimaud ist gemeinsam mit den Bamberger Symphonikern und Jakub Hrusa am 21. Februar zu Gast, Yuja Wang kommt schon am 8. Dezember 2021 mit Rachmaninow und dem Rotterdams Philharmonisch Orkest. Und Tenor Jonas Kaufmann holt am 20. Dezember sein bereits für das vergangene Jahr geplantes Weihnachtskonzert nach. Der Cellist Sheku Kanneh-Mason und die Dirigentin Mirga Grazinytè-Tyla gehören zu den erfolgreichsten jüngeren Musikern in England – am 20. März treten sie mit dem City of Birmingham Symphonie Orchestra im Kuppelsaal auf.

„Fokus Klavier“: Jan Lisiecki spielt im Rahmen der neuen Konzertreihe im Funkhaus. Quelle: Christoph Köstlin

Brandauer pilgert zu Beethoven

Auch im Funkhaus am Maschsee wird Pro Musica auf Abstand verzichten und wieder alle Plätze besetzen. Im nächsten Monat kommen Schauspieler Klaus Maria Brandauer, der sich mit dem Pianisten Sebastian Knauer auf „Eine Pilgerfahrt zu Beethoven“ begibt (7. November), Countertenor Philippe Jaroussky (12. November) und Fado-Sängerin Mariza (13. November). Pianist Rudolf Buchbinder eröffnet am 21. November die neue Reihe „Fokus Klavier“, bei der auch Khatia Buniatishvili (5. Dezember), Jan Lisiecki (19. Februar 2022), Igor Levit (12. März) und Grigory Sokolov (22. April) auftreten.

In der traditionellen Konzertreihe im Funkhaus spielen in den kommenden Monaten unter anderem Klarinettistin Sabine Meyer (15. Dezember), Cellistin Sol Gabetta (2. März 2022) und die Geigerin Julia Fischer (8. Mai) sowie ihre Kollegen Daniel Hope (4. Februar) und Nemanja Radulovic (2. April).

Karten für alle Konzerte gibt es auf der Website von Pro Musica (www.promusica-hannover.de) und unter Telefon (05 11) 3 53 06 65.

Von Stefan Arndt