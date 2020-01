Hannover

Sie nennt sich „Profilerin“, sie gibt sich als Psychologin, aber vor allem ist Suzanne Grieger-Langer eine Markenbotschafterin in eigener Sache. Wie ihr Kollege Sascha Lobo arbeitet sie mit starken Thesen und einer wiedererkennbaren Frisur. Nur auf einem anderen Feld: Suzanne Grieger-Langer geht es nicht um Politik, sondern um Performance im Büro.

Ihre Youtube-Filmchen, in denen sie vor „Pfeifen“ und „Psychopathen“ warnt, haben ein großes Publikum. Und auch live kommt die Profilerin gut an: Ihr Vortrag im Theater am Aegi war ausverkauft, Plakate im Foyer wiesen bereits auf die Nachfolgeveranstaltung hin. Die wird im kommenden Jahr (am 5. Januar) in der deutlich größeren Swiss-Life-Hall stattfinden.

Vorsicht: „Niedergeschwindigkeitstäter“

Ihr Anliegen ist die Aufklärung über „die Machenschaften mieser Manipulateure“. Ihr Hauptfeind sind (neben der Berufsgruppe der im Verband organisierten Psychologen) „Niedergeschwindigkeitstäter“ – Kollegen, die Veränderungen skeptisch gegenüberstehen, und die andere an ihrem Erfolg und ihrem beruflichen Fortkommen hindern. Diese Leute – so das einfache Modell der „Profilerin“ – üben Terror aus, sie sind dreist und sie zwingen die Gutwilligen in „Filterblasen der Ohnmacht“. Doch Grieger-Langer weiß, was hilft. Man muss die Neider, die Faulen und Bremser ins Leere laufen lassen. „Keine Energie in Idiotie!“ rät sie mehrfach und empfiehlt den „Lotos-Mindset“, eine Art Seelenbeschichtung, die hilft, dass vieles an einem abprallt.

Grieger-Langer trägt ihr schwarzes haar vorn als Pony, hinten streng zum Dutt gebunden. Ihre Gestik, ihre Sprechweise sollen vor allem eines zeigen: dass sie die Situation unter Kontrolle hat. Viele bewundern sie dafür. Die starke Frau – Suzanne Grieger-Langer inszeniert sie sehr gekonnt. Ihre Sprache ist von Kriegsmetaphorik geprägt („Niemals auf die Täter zugehen“) , ihr Weltbild ist schwarz-weiß wie ihre Videos. Ihre Ratschläge sind Binsenweiseheiten („Finde bei dir selbst dein Ich“, „Flexibilität ist die größte Sicherheit“, „Die wichtigste Waffe ist immer der Verstand“), und ihr Horizont reicht kaum bis zur Bürotür.

Jeder ein Leistungsträger

Erklärbar ist ihr großer Erfolg, weil sie Disziplin preist und Weinerlichkeit kritisiert und weil das vielleicht alles ganz gut in die Zeit passt. Aber vor allem ist sie so erfolgreich, weil sie ihr Publikum in einen anderen Stand erhebt. Bei ihren Vorträgen dürfen sich alle gemeinsam über die Faulen, die Ängstlichen und die Bremser aufregen. Und die sanften „Bambis“ belächeln. So kann sich hier jeder als Leistungsträger, Macher und Visionär fühlen. Grieger-Langers nächstes Programm wird den Titel „Deppen-Detox“ tragen. Wer sich vor Deppen schützen muss, kann ja selber keiner sein. Die Profilerin bleibt ihrer Strategie treu.

Von Ronald Meyer-Arlt