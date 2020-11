Hannover

Licht verändert nichts. Und doch verändert es alles, weil es die Wahrnehmung verändert. Vom Licht hängt es ab, ob ein Gegenstand im Glanz erstrahlt oder im Schatten steht. Und die entsprechende Beleuchtung lässt Altvertrautes in einem neuen Licht erscheinen.

In der Marktkirche ist es bereits Tradition, dass im Advent die Sterne unter dem Kirchengewölbe aufgehen. Dafür hat Beleuchtungsmeister Christoph Bierer von der Firma Fliegende Bauten rund 1,5 Kilometer Kabel verlegt – und mehr als 100 Sterne an Decke und Säulen des Gotteshauses zum Leuchten gebracht.

Anzeige

In einem anderen Licht: die illuminierte Marktkirche. Quelle: Tim Schaarschmidt

Ausgerechnet das vergängliche Licht erweist sich in diesem Jahr als Bastion der Beständigkeit: Coronabedingt fällt der große Weihnachtsmarkt vor dem Portal der Marktkirche in diesem Jahr aus, auch der Knabenchor hat seine Adventskonzerte in der Kirche abgesagt. Dafür soll die 2004 begründete Veranstaltungsreihe Adventskalender dort mit Illumination und Musik wie gewohnt über die Bühne gehen. Fast wie gewohnt jedenfalls.

Zwei Andachten pro Veranstaltungsabend

In den vergangenen Jahren drängten sich bis zu 1000 Besucher in der himmlisch erleuchteten Kirche, wenn Prominente als Prediger auftraten und bei ihrer Interpretation biblischer Texte teils sehr persönliche Ansichten preisgaben. In diesem Jahr dürfen dabei maximal 190 Personen zusammenkommen – maskiert und mit Abstand. Dafür gehen die Andachten an den neun Veranstaltungsabenden jeweils zweimal über die Bühne, um 16 und um 17 Uhr.

Musikalisch flankiert werden die Wortbeiträge von Studierenden der Musikhochschule. „Wir freuen uns, dass wir jungen Künstlern in dieser Zeit Auftrittsmöglichkeiten bieten können – einige spielen zum ersten Mal seit Monaten wieder vor Publikum“, sagt Marktkirchenpastorin Hanna Kreisel-Liebermann, die die Andachten im Wechsel mit dem neuen Stadtsuperintendenten Rainer Müller-Brandes gestaltet.

Auftakt ist am Montag

Zum Auftakt spricht am Montag, 30. November, Schauspielerin und Sängerin Denise M’Baye („Um Himmels willen“). Dazu musizieren Katarina Andersson (Gesang) und Nastja Schkinder (Akkordeon). Außerdem geben sich in der Marktkirche TV-Moderatorin Christina von Sass (1. Dezember), Chorleiter Jörg Straube (3. Dezember) und Landtagspräsidentin Gabriele Andretta (7. Dezember) die Ehre. Am 8. Dezember spricht dort Karin Haller, die frühere Leiterin der Peter-Ustinov-Schule, am 10. Dezember legt Ronald Clark, Direktor der Herrenhäuser Gärten, einen biblischen Text aus.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür.

Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne), der sich selbst als liberalen Muslim bezeichnet, ist am 14. Dezember in der Marktkirche zu Gast, ihm folgt der jüdische Direktor der Villa Seligmann, Eliah Sakakushev-von Bismarck, am 15. Dezember. Die Hauptgeschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer Hannover, Maike Bielfeld, beendet die Adventsreihe am 17. Dezember.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür.

Von Simon Benne