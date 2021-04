Hannover

Schrift kann vieles sein. Sebastian Moock behauptet: Schrift ist Information. Schrift ist Funktion. Schrift ist Kultur. Schrift ist Entwicklung. Und: Schrift ist Emotion. Das sind die fünf Thesen seines „Typografischen Manifests“. Er hat sie in einem Buch erläutert, er hat über sie mit Experten gesprochen, und nun stellt er sie in einer Ausstellung vor.

Im Souterrain unterhalb der Artothek (Vossstraße 11a) zeigt er seine Schriftthesen in einer Ausstellung mit dem etwas vollmundigen Titel „The Artist is Printing“. Der Ort ist gut gewählt, denn hier waren früher die Räume der Druckerei Kaufhold. Zu sehen sind Ergebnisse der Arbeit an einer antiken Druckmaschine, ein Setzkasten mit Objekten, die zu den fünf Thesen passen, ein Video und ein leuchtendes „T“. T wie Typologie.

Klare Ansage: Schrift ist Emotion. Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Sebastian Moock hat Visuelle Kommunikation in Hannover studiert. Seit 2012 führt er ein Büro für Gestaltung, das auf Typografie, Editorial Design und räumliche Inszenierung spezialisiert ist. Das „Typografische Manifest“, das im Zentrum der Ausstellung steht, ist im Rahmen seiner Bachelorarbeit 2020 entstanden. Sebastian Moock ist Art Director, Grafik Designer, Typograf und jüngstes Mitglied des hannoverschen Buchdruckmuseums, aber seine Zuwendung zur „Schwarzen Kunst“ wirkt nicht museal, sondern zukunftsorientiert. Er will der flüchtigen Schrift der Monitore die fühlbare Schrift des Bleisatzes gegenüberstellen – und das ist durchaus ein Projekt mit Potenzial. Dieses Bestreben der Überführung von Schrift in die Dreidimensionalität ist spannend – vielleicht entstehen demnächst noch eindrucksvollere Objekte als gedruckte Thesen.

Die Ausstellung „Das typografische Manifest“ von Sebastian Moock ist vom 1. bis zum 29. Mai (nur nach Vereinbarung unter artothek-hannover.de) im Souterrain der Artothek (Vossstr. 11 A) zu sehen. Unter der Adresse: www.typomanifest.de gibt es weitere Informationen. Am 15. Mai soll es um 11 Uhr eine Druck-Performance geben.

Von Ronald MeyerArlt