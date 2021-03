Hannover

Beim Gespräch scheint Seyneb Saleh die Sonne ins Gesicht, die Wand im Hintergrund ist oben grün und unten weiß gestrichen. Mehr ist nicht zu sehen: Es gibt zur Kommunikation eben nur den Bildschirm, im Moment. Das gilt auch für „Die Bilder deiner großen Liebe“: Saleh wird ab Donnerstag, 11. März, als Darstellerin der Hauptfigur Isa in der Inszenierung nach dem Romanfragment von Wolfgang Herrndorf („Tschick“) zu sehen sein, die coronabedingt nur online gezeigt wird.

Was dann auf den Bildschirmen der Zuschauer und Zuschauerinnen zu sehen sein wird, steht noch nicht genau fest, denn zunächst soll die Inszenierung unter der Regie von Markus Bothe in eine bühnentaugliche Form gebracht werden. Im Stream wird sie dann von mehreren Kameras gefilmt, live geschnitten und bildschirmtauglich gemacht. Es ist ein Netzexperiment über das, was im Theater passiert, wenn die Zuschauer draußen bleiben müssen.

Ein bisschen Abenteuer

„Ich finde es ehrlich gesagt eher spannend, dass man mit diesem Hybrid Theater/Film etwas Neues sucht“, sagt Saleh. „Ich glaube, das wird so ein bisschen das Abenteuer sein.“ Das Spielen vor der Kamera ist ihr bereits vertraut: Die 1987 geborene Schauspielerin hat nicht nur Bühnenerfahrung, sondern ist auch oft in Filmen und Serien zu sehen – etwa in Netflix-Produktionen wie „Mute“ oder zuletzt „Über Weihnachten“. Die Dreharbeiten zur ZDF-Produktion „Dengler – Kreuzberg Blues“ sind seit November abgeschlossen, ein Sendetermin steht noch nicht fest.

Im Oktober stand sie in „Dance Nation“ in Hannover auf der Bühne. Und dazwischen? Sie habe „die probenfreie Zeit ganz gut rumbekommen“, sagt Saleh. „Man fängt dann an, sich selbst eine Struktur zu geben. Ich habe viel gelesen, man fängt wieder an, Instrumente zu spielen, die man vernachlässigt hat, und ausgiebig zu kochen. Aber irgendwann geht einem das Kochen und Backen auf die Nerven.“

Austausch mit dem Ensemble fehlt

Auch die fehlende Nähe nervt. Da ist einmal die der Kollegen und Kolleginnen. „Ich merke, dass ich das am meisten vermisse: das Ensemble zu spüren. Weil so viel beim Prozess dazwischen passiert und nicht auf der Bühne, sondern wenn man in der Pause oder danach in der Kantine zusammensitzt.“ Und dann ist da selbstverständlich auch die Nähe des Publikums. „Natürlich geht nichts über das Liveerlebnis, wenn man die anwesenden Körper spürt und hört beim Spielen.“ Aber: „Wir können ja nicht immer nur rumheulen, sondern man muss jetzt weiter und neu denken“, sagt Saleh.

Dass sie auf der Suche nach der Nähe und dem Liveerlebnis ist, wusste sie schon früh. Mit 17 begann sie, in einem Jugendclub bei Bremen zu spielen – eine der vielen Stationen in ihrem Leben. Die Wohnorte der Tochter deutsch-irakischer Eltern beinhalten zwischen Marokko, dem Rheinland und Norddeutschland eine bunte Mischung an Stationen. Entwurzelt fühlt sie sich deshalb nicht. „Heimat“, sagt sie, „ist für mich ein Zustand.“

Immer weiter suchen

Für andere, meint sie, sei das manchmal schwierig zu verstehen. „Da kommen dann schnell so Assoziationen wie: Du weißt ja gar nicht, wo du hingehörst. Was ist denn Identität? Was macht sie aus?“, berichtet Saleh. „Ich werde das ja eh ständig gefragt: Ist dein Kopf deutsch und dein Herz arabisch? Da kommen die lustigsten Sachen. Ich bin ja kein Tortendiagramm, bei dem ich sagen kann: Ich bin zu soundsoviel Prozent das oder das. In meinen Beruf ist es normal, dass man alle paar Jahre die Zelte abbricht, weiter sucht, sich mit neuen Menschen verbindet.“

Neu suchen, sich mit neuen Menschen verbinden: Das ist, Zufall oder nicht, auch eine gute Beschreibung von Isa aus „Bilder deiner großen Liebe“. „Mit Isa“, sagt Saleh, „beschäftige ich mich wirklich sehr, sehr gerne. Weil sie auch so vieles ist.“

„Bilder deiner großen Liebe“ nach Wolfgang Herrndorf hat am 11. März im Livestream auf der Website des Schauspiels Hannover (www.staatstheater-hannover.de) Premiere.

Von Jan Fischer