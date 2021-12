„Hannover Shots“-Stipendium: Fotograf Kai Löffelbein ist postkolonialen Strukturen auf der Spur

Hannover

Das Foto des Jungen im Trikot des FC Barcelona, der auf einem Elektroschrottplatz in der ghanaischen Hauptstadt Accra einen alten Fernsehapparat in die Höhe stemmt, hat ihn in der Fotografieszene weltbekannt gemacht. Nun will der vielfach ausgezeichnete Dokumentarfotograf Kai Löffelbein sich erneut fotografisch mit Afrika auseinandersetzen – aber ganz anders.

Der an der Hochschule Hannover ausgebildete Bildjournalist begibt sich auf die Suche nach Spuren von Kolonialismus in Hannover. Das hat er in einer Arbeit auch schon deutschlandweit gemacht, für dieses lokale Projekt hat ihn nun die „HannoverStiftung“ der Sparkasse mit dem Fotografiestipendium „Hannover Shots“ ausgestattet. Das gesamte Jahr 2022 hat er Zeit für Recherche und Umsetzung, Anfang 2023 soll das Ergebnis dann in der Galerie für Fotografie in der Südstädter Eisfabrik ausgestellt werden. Die Auszeichnung ist bislang fünfmal vergeben worden und mit stattlichen 10.000 Euro dotiert.

Erinnerungskultur – auch in Hannover

Löffelbein, 1981 in Siegen geboren und Mitglied der hannoverschen Ateliergemeinschaft Goethe-Exil, greift damit gleich in mehrfacher Hinsicht ein hochaktuelles Thema auf – Postkolonialismus ist vieldiskutiert in Politik, Wissenschaft und den Medien. Löffelbein, der beruflich seit vielen Jahren afrikanische und asiatische Länder bereist, will seine Erfahrungen vor Ort mit den hier zu findenden Spuren vergleichen, sie quasi übereinanderlegen. Das Afrika-Viertel in Badenstedt spielt dabei eine Rolle, auch im musealen Raum sucht er. Warum Hannover? „Man glaubt, dass es so etwas hier nicht gibt“, sagt Löffelbein, „Städte wie Hamburg als Hafenstadt oder Berlin als Hauptstadt stehen da sicher mehr im Fokus. Aber tatsächlich findet man eine Erinnerungskultur auch in Hannover.“

Er versuche das zu visualisieren, eher verrätselt und zum Nachdenken anregend als einfach beschreibend. Das gebe es schließlich schon in der nachrichtlichen Medienberichterstattung, beispielsweise bei der Umbenennung von Straßen. „Ich erfinde das Rad ja nicht neu“, sagt Löffelbein. Zum Projekt gehöre auch ein Vergleich der Bilder, die bis heute vom afrikanischen Kontinent geprägt würden, mit der Wirklichkeit. „Diese exotischen Darstellungen von etwas Pittoreskem finden sich immer noch im öffentlichen Raum, beispielsweise in Zoos“, sagt der Fotograf.

„Ich befasse mich mit Täterschaft“

Die Recherche für das Projekt sei aufwändig, weil in Hannover nicht allzuviel zum Thema dokumentiert sein. Es gebe noch sichtbare Relikte, aber es seien viele Gespräche und viel Archivarbeit notwendig. Löffelbein will mit Verbänden und Institutionen sprechen, regional Forschende zu Rate ziehen und unter anderem die Initiative schwarzer Menschen einbeziehen.

Doch es gibt noch eine zweite aktuelle Frage, mit der sich der Fotograf auseinandersetzen muss und das auch tut: Darf er das Thema angesichts der politischen Debatte überhaupt bearbeiten? „Ich habe mich das natürlich auch gefragt. Aber ich glaube ja, denn ich befasse mich in meiner Arbeit mit Täterschaft, nicht mit den Opfern. Ich nehme also niemandem die Bühne weg. Und ich hinterfrage mich und meine Klischees im Kopf auch selbst.“ Eine Diskussion scheue er nicht: „Vielleicht forciere ich die Diskussion mit meiner Arbeit auch. Wichtig ist, diese Diskussion zu führen. Wird sie nicht geführt, ist das gefährlich. Für alle Seiten.“

Von Uwe Janssen