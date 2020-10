Hannover

Als Hofkirche war sie einst glanzvoller Mittelpunkt der Welfenresidenz: Anno 1670 wurde das Gotteshaus eingeweiht, in diesem Jahr feiert die Neustädter Kirche ihr 350-jähriges Bestehen. Das bisherige Jubiläumsprogramm hat die Corona-Pandemie ordentlich durcheinandergebracht. In den kommenden Wochen aber geben sich nun zahlreiche Prominente die Klinke in die Hand: Bei der Vortragsreihe „Die Sinnlichkeit des Geistigen“ stehen große Namen auf dem Programm.

Zum Auftakt präsentiert der Künstler Rolf Steiner seine Werke in der Kirche sowie im benachbarten Fürstenhof. Die Ausstellung „Das Wort – es bildet mir die Welt“ zeigt Fotos, Textzeichnungen und Skulpturen, in denen Steiner Schrift und Materialien wie Kleiderpuppen kombiniert.

Peter Sloterdijk bei einem früheren Vortrag in der Neustädter Kirche. Quelle: Kutter

Sloterdijk und die Götter

„Mein immerwährendes Thema ist das Verhältnis von Wort und Bild“, sagt Steiner selbst. Unter anderem präsentiert er einen Brief an Leibniz, geschrieben auf Endlospapier mit einer mechanischen Schreibmaschine, der an einem Kleiderständer neben dem Leibniz-Grab hängt. Zur Vernissage liest Steiner am Sonnabend, 17. Oktober, um 17 Uhr in der Kirche aus dem Brief.

Bald wieder in der Neustädter Kirche: Sibylle Lewitscharoff. Quelle: dpa

An drei weiteren Abenden geht es um Religion und Poesie – und darum, welch fruchtbare Verbindung die beiden Größen insbesondere in der Literatur der Romantik miteinander eingegangen sind. Am 2. November um 19 Uhr wird der Philosoph Peter Sloterdijk aus seinem neuen Buch „Den Himmel zum Sprechen bringen“ lesen. Darin geht es um „Elemente der Theopoesie“ - über die Versuche der Menschheit, die Götter zum Sprechen zu bringen.

Spricht über „Wahrnehmungsorgane für das Höhere“: Alexander Kosenina. Quelle: Archiv

Die Büchner-Preisträgerin Sibylle Lewitscharoff ist dann am Mittwoch, 11. November in der Neustädter Kirche zu Gast. Sie spricht um 19 Uhr mit Simon Strauß über das Thema „Abenteuernde Geistigkeit gegen Betonrealismus“. Und am 25. November loten Rüdiger Görner und Alexander Kosenina aus, welche „Wahrnehmungsorgane für das Höhere“ die deutsche und die englische Romantik kultiviert haben. Karten (10 Euro) gibt es jeweils nur an der Abendkassse.

