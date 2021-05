Hannover

Cellounterricht über wackelige Videoverbindungen auf dem Handy? Tipps zum Schlagzeugspiel per Ferndiagnose? Und an die Band- und Orchesterprojekte, für die man eigentlich übt, ist auch nicht zu denken. Für Jugendliche, die ein Instrument lernen, hat die Corona-Zeit zusätzliche Zumutungen gebracht. Da ist es nicht einfach, bei der Stange zu bleiben. Doch anders, als demnach zu erwarten wäre, verzeichnen die Musikschulen der Stadt derzeit kaum rückläufige Schülerzahlen.

Wenn Verena Tschira auf die vergangenen Monate zurückblickt, klingt das sogar überraschend positiv. „Wir haben das Beste daraus gemacht“, sagt die Leiterin der Musikschule Hannover, „und dafür viel Wertschätzung erfahren.“ Viele Schülerinnen und Schüler und deren Eltern seien dankbar für den Einsatz der Lehrkräfte – und sagten das auch. „So viel positive Rückmeldungen wie jetzt bekommen wir sonst nicht.“

Ein emotionaler Ausgleich

Die Beschäftigung mit dem Instrument sei gerade im anstrengenden Corona-Schulalltag ein „emotionaler Ausgleich“, glaubt Tschira. Kein Wunder, dass die Nachfrage nach Unterricht an der Musikschule nicht nachgelassen hat. Die Warteliste umfasst derzeit mehr als 500 Interessenten – ganz ähnlich, wie in der Zeit vor Corona.

Diese Menge an Neuinteressenten kann Andreas Hentschel nicht verzeichnen. Er ist Leiter des Music College Hannover und Landesdelegierter im Bundesverband der privaten Musikschulen. Die Abgänge liegen auch bei ihm im üblichen Durchschnitt von rund 15 Prozent pro Jahr – doch Neuanmeldungen gebe es in der Pandemie kaum. Seine Bilanz fällt daher anders aus. „Die vergangenen Monate“, sagt er, „waren in unterschiedlichen Maßen katastrophal.“

Hilfsprogramme passen nicht

Einnahmeverluste vor allem durch ausgefallenen Gruppenunterricht haben beide Häuser zu verzeichnen. Doch das private Music College trifft das ungleich härter als die städtische Musikschule. „Ohne einen Schnellkredit des Landes für gemeinnützige Organisationen wären wir schon pleite“, sagt Hentschel. Doch dieses Geld muss zurückgezahlt werden – und andere Hilfsprogramme konnte er nicht beantragen. „Das ist gerade ein zentrales Problem für alle außerschulischen Bildungseinrichtungen.“

„So viel positive Rückmeldungen wie jetzt bekommen wir sonst nicht“: Moderatorin Heidrun Lotte Gratzel von der Musikschule Hannover beim neuen Fernsehprogramm für Kita- und Grundschulkinder. Quelle: Sheila Dierks

Inzwischen läuft an beiden Schulen der Unterricht oftmals wieder in Präsenz – Grund dafür war aber zunächst keine Landesverordnung, sondern ein Gerichtsurteil, in dem Einzelunterricht für zulässig erklärt wurde. Beide Leiter haben das Gefühl, dass die Politik die Musikschulen in der Pandemie immer wieder vergessen hat. Das betrifft auch die Impfpriorisierung: Wenn eine Lehrkraft auch in der Kita oder Schule unterrichtet, darf sie schon lange geimpft werden. Für die übrigen Mitarbeiter gibt es diese Möglichkeit erst seit Kurzem. „Wir könnten viel mehr Präsenzunterricht anbieten, wenn schon mehr Lehrkräfte geimpft wären“, sagt Tschira.

Hier spielt die Musik Die Musikschule Hannover ist eine öffentliche Einrichtung der Landeshauptstadt. Rund 4500 Schülerinnen und Schüler werden dort in zahlreichen Instrumental-, Gesangs- und Tanzkursen unterrichtet. Das Hauptgebäude ist in der Maschstraße, weitere Standorte sind über die ganze Stadt verteilt. Leiterin ist Verena Tschira. Das Music College Hannover ist eine private Musikschule mit drei Standorten und rund 1200 Schülerinnen und Schülern. Zum Angebot gehört auch eine Berufsfachschule, die Profis vor allem im Bereich der Popularmusik ausbildet. Leiter ist Andreas Hentschel.

Doch der Fernunterricht der vergangenen Monate hat auch viel Energie freigesetzt. Tschira ist stolz darauf, wie schnell und kreativ ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die neuen Anforderungen reagiert hätten. Entstanden sind so erstaunliche neue Formate wie das Fernsehprogramm „Töne, Tänze, Tasten im Flimmerkasten“, das die Musikschule für den Sender H1 produziert. So etwas soll fortgesetzt werden.

Zurück im Präsenzunterricht: Andreas Hentschel (Mitte) besucht die Klavierstunde der Geschwister Lina (13) und Jannis (10) bei Sergej Melnik am Music College. Quelle: Katrin Kutter

Wettlauf gegen die Zeit

Auch Andreas Hentschel will die „Notwehr-Digitalisierung“ der Corona-Zeit nun in feste, bessere Strukturen überführen. Neben dem Aufbau einer digitalen Notenbibliothek geht es um neue inhaltliche Impulse für das Music College. Unter anderem gibt es jetzt ein „Flatrate-Abo“, mit dem ähnlich wie in einem Fitnessstudio unterschiedliche Kurse besucht werden können. Neu ist auch das „World Music Project“ mit umfangreichen Angeboten aus verschiedenen kulturellen Sphären.

Für solche Projekte gibt es Förderprogramme, von denen Hentschel jetzt profitieren will. Doch die sind zeitlich begrenzt. So wird die Rückkehr zur Normalität für ihn zum Wettlauf mit der Zeit. Die neuen Projekte müssten möglichst bald angenommen werden, damit sie sich rentierten, sagt Hentschel. „Wenn das nicht passiert, wird es schwierig.“ Aber das kennt er ja aus den vergangenen Monaten.

Von Stefan Arndt