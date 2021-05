Hannover

Ein unscheinbares Lagerhaus irgendwo in Linden. Stahlregale, Linoleumfußboden und Neonlicht. Mareike Späth geht zwischen Vitrinen hindurch, deren gläserne Fronten einen langen Korridor bilden. „In diesem Magazin verwahren wir einen Großteil unserer ethnologischen Sammlung“, sagt die Kuratorin des Landesmuseums Hannover.

Es ist ein sehr bunter Schatz, der hier liegt. Ein Stück Kulturerbe der Menschheit. Fein säuberlich inventarisiert finden sich in den klimatisierten Räumen hölzerne Boote und Waffen, Kalebassen und Kleidung, Kämme und Kunstgegenstände aus Afrika, Ozeanien oder China. „Insgesamt zählt die Sammlung rund 24 000 Objekte“, sagt Späth. Und einige davon dürften Beutestücke aus Raubzügen von globaler Dimension sein.

Enthüllung: Kuratorin Mareike Späth zeigt im Magazin des Landesmuseums eine Skulptur aus Melanesien. Quelle: Tim Schaarschmidt

Erst im vergangenen Monat hat die Bundesregierung verkündet, dass die sogenannten Benin-Bronzen aus deutschen Museen an Nigeria zurückgegeben werden. Die Briten hatten 1897 das Königreich Benin im heutigen Nigeria überfallen und den Königspalast geplündert. Die berühmten Bronzen – etwa 500 Jahre alte Gusstafeln sowie Tier- und Menschenplastiken – kamen meist in britische und deutsche Museen. „Wir stellen uns der historischen und moralischen Verantwortung Deutschlands, koloniale Vergangenheit ans Licht zu holen“, sagt Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU).

Hannover als kolonialer Außenposten

Wie viele Stücke im Landesmuseum aus kolonialen Kontexten kommen, lässt sich schwer beziffern. Allein mehr als 4000 Objekte stammen unmittelbar aus ehemaligen deutschen Kolonien, davon etwa die Hälfte aus Afrika. Andere kommen aus einst britisch oder niederländisch dominierten Gebieten. Zwischen den 1880er-Jahren und 1919 verzeichnete die ethnologische Sammlung etwa 5000 Neuzugänge. „Mit der kolonialen Expansion kam es zu einem sprunghaften Anstieg“, erklärt Claudia Andratschke. Nach dem Ersten Weltkrieg, als man die Zeit der verlorenen Kolonien nostalgisch verklärte, erwarb das Museum Hunderte weitere Stücke aus Afrika.

Tausende von Kunstschätzen – mit teils fragwürdiger Geschichte: Mareike Späth (l.) und Claudia Andratschke im Magazin der ethnologischen Sammlung des Landesmuseums. Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Provenienzforscherin kam 2008 ans Landesmuseum; ursprünglich, um nach möglicher NS-Raubkunst unter den Gemälden zu fahnden. Seit 2013 ist sie für alle Abteilungen des Hauses zuständig. Im Magazin deutet sie auf ein fast fünf Meter langes Boot. „Der Hannoveraner Eugen Fleischhauer, der für die deutsche Kolonialverwaltung in Kamerun tätig war, hat es dort um 1900 erworben“, sagt sie. Eine alte Karteikarte belegt, dass das Museum es dem Mann damals abkaufte. Für 45 Mark. Jenseits von Afrika war auch das ferne Hannover ein Außenposten des Kolonialsystems.

Andratschke rekonstruiert anhand alter Passagierlisten die Routen von Sammlern und durchforstet Inventarlisten des Museums; teils braucht sie detektivischen Spürsinn, um der Geschichte einzelner Stücke auf die Spur zu kommen. Die Sonderausstellung „Heikles Erbe“ beschäftigte sich 2016 mit Artefakten, bei denen sich oft nur mühsam erschließen lässt, ob sie einst als Schenkungen, Handelsware oder Raubgut erworben wurden.

„Wir stehen erst am Anfang“

„Die Aufarbeitung unseres Sammlungsguts aus der Kolonialzeit gehört seit Jahren zu unseren wichtigsten Aufgaben“, sagt Museumsdirektorin Katja Lembke. Ihr Haus habe sich als eines der ersten in Deutschland mit dem Thema befasst. „Aber wir stehen erst am Anfang einer langen Arbeitsphase.“

Viele der afrikanischen Objekte kamen in der Kolonialzeit in den Besitz des heutigen Landesmuseums. Quelle: Tim Schaarschmidt

Da sind zum Beispiel die hölzernen Schnitzfiguren aus Melanesien. Sie galten lange als unproblematische Objekte, da sie in Ozeanien bei Totenzeremonien benutzt und danach meist entsorgt wurden. Die Forschung ergab allerdings, dass Rudolf von Bennigsen, ein Sohn des gleichnamigen liberalen Politikers, sich einige der Figuren 1899 bei einer Strafexpedition unter den Nagel riss. Als Gouverneur von Deutsch-Neuguinea hatte er sie aus einer „Tanzhütte erbeutet“ – was darauf schließen lässt, dass die Trauerzeremonie noch gar nicht beendet war. „Wir wissen leider nicht, um welche unserer Figuren es sich dabei handelt“, sagt Andratschke.

Schnitzfiguren aus Melanesien: Einige von ihnen könnten aus einem kolonialen Raubzug stammen – doch welche, ist ungewiss. Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Erforschung Tausender Objekte ist eine Sisyphosarbeit. „Wir versuchen, die Objekte zu priorisieren“, sagt die Forscherin, „menschliche Überreste haben Vorrang.“ So kehrten 2017 die Gebeine einer Ureinwohnerin nach Australien zurück, die dort 1909 geraubt und der Bestattungszeremonie entzogen worden waren. Im Jahr darauf restituierte das Landesmuseum zwei Schädel aus Namibia.

„Es geht nicht immer um Rückgabe“

Eine hockende Mumie aus Peru kehrte nach der Neugestaltung der „Menschenwelten“-Abteilung 2015 nicht in die Dauerausstellung des Landesmuseums zurück. Der Rote Franz hingegen, die berühmte Moorleiche aus dem Emsland, ist nach wie vor eine Ikone des Hauses. In Archäologie und Ethnologie dominieren durchaus unterschiedliche Denkschulen, was den Umgang mit Gebeinen angeht.

Der Kolonialzeit auf der Spur: Niedersachsens Kulturminister Björn Thümler (CDU), Museumsdirektorin Katja Lembke und Provenienzforscherin Claudia Andratschke bei der Vorstellung des Paese-Projekts 2018. Quelle: Frank Wilde

Im Rahmen des sogenannten Paese-Projekts, bei dem die Volkswagenstiftung postkoloniale Provenienzforschung in Niedersachsen fördert, knüpfen die Mitarbeiterinnen des Landesmuseums seit einigen Jahren zunehmend Kontakte in die Herkunftsländer der Kunstschätze und zu Nachfahren der einst Kolonisierten. Es ist ein grundlegender Perspektivwechsel bei der Herkunftsforschung. „Es geht dabei gar nicht immer um Rückgabe“, sagt Andratschke, „manchmal geht es auch um Teilhabe, den öffentlichen Zugang zu Exponaten und um das Teilen des Wissens, auf dem Europa 100 Jahre lang gesessen hat.“

Kunstvoll: Hölzerne Skulpturen aus Melanesien im Magazin des Landesmuseums. Quelle: Tim Schaarschmidt

So erhielt Mareike Späth kürzlich die Anfrage einer Kollegin. Für ein Geschichtsprojekt des Königshauses in Tonga suchte diese historische Fotos, die dort um 1900 in einem Fotostudio aufgenommen worden waren. „Jetzt werden 497 Negative, die wir im Museum haben, digitalisiert“, sagt Späth.

Austausch mir Fachleuten aus Kamerun

Die Kuratorin geht zu einer Vitrine und öffnet die Tür. Zwischen afrikanischen Löffeln und Hüten findet sich hier im Magazin die Statue eines sitzenden Herrschers. Die angespitzten Zähne, die Tätowierungen und die prunkvolle Pfeife weisen die Figur als einen König aus. Ein deutscher Schutztruppen-Leutnant namens Wilko von Frese brachte die Figur um 1908 in Bakowen im Kameruner Grasland in seinen Besitz und bot sie später mit anderen Stücken dem Museum in seiner Heimatstadt Hannover an.

Ein König aus Kamerun: Claudia Andratschke erforscht im Landesmuseum Stücke mit Kolonialvergangenheit – wie diese Statue eines afrikanischen Herrschers. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Es hieß immer, sie seien ihm geschenkt worden“, sagt Andratschke. Doch inzwischen gibt es da massive Zweifel. „Wir wissen, dass von Frese auch an einer Strafexpedition beteiligt war.“ Vor einiger Zeit kamen Experten aus Kamerun nach Hannover, um sich die Bakowen-Stücke anzusehen. „Wir führen seither Gespräche darüber, was mit dieser Figur geschehen soll.“ Es sei auch denkbar, dass die Bakowen-Könige die Statue dem Deutschen überließen, um eine politische Beziehung zu ihm aufzubauen. Eine Rückgabe der Figur würde ihnen dann heute unter Umständen nachträglich die Souveränität absprechen – und letztlich wieder eine sehr europäische Sicht der Herrschaftsverhältnisse zementieren.

Von Simon Benne