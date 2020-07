Hannover

Begrenzte Besucherzahlen, Abstandsregeln, und dann muss auch noch das Wetter stimmen: Es ist derzeit keine leichte Aufgabe, ein Freiluftkonzert zu organisieren. Die Villa Seligmann hat das am Wochenende trotzdem unternommen, um ein Lebenszeichen vor der Sommerpause zu senden. Alle übrigen Veranstaltungen im Haus sind ansonsten wegen der Corona-Pandemie abgesagt oder ins Internet verlegt worden.

Eliah Sakakushev-von-Bismarck, der neue Direktor der Villa, hat für das Sommerkonzert im Garten drei hannoversche „Celebrities“ gewonnen, wie er zur Begrüßung sagt: Die Sopranistin Ania Vegry, die lange an der Staatsoper war (und inzwischen in Dessau engagiert ist), Pianist Boris Kusnezow, der als Solist und Begleiter an unzähligen Projekten beteiligt ist (und im Herbst als Professor nach Leipzig geht), und der umtriebige Mandolinen-Spieler Alon Sariel sind tatsächlich prägende Figuren im Musikleben der Stadt. Gemeinsam haben sie nun ein Programm zusammengestellt, das auch für den neuen Geist in der Villa Seligmann steht.

Der Blick wird weiter

Unter Leitung des Gründers und Initiators Andor Iszák bot das Haus vor allem der Musik der Synagogen des 19. Jahrhunderts eine Heimat. Sein Nachfolger weitet nun deutlich den Blick und präsentiert die ganze Vielfalt jüdischer Musik. Berührungsängste sind ihm dabei so fern wie den Künstlern, die bei ihm auftreten. So kann etwa Ariel nicht nur die wenig bekannten Variationen aufführen, die Ludwig van Beethoven für Mandoline und Klavier komponiert hat, sondern sie auch um zusätzlichen Variationen des zeitgenössischen New Yorker Komponisten und Jazzpianisten Uri Caine erweitern.

Ungewöhnliche Projekte

Ariel hat die neuen Stücke selbst bei Caine im Auftrag gegeben: Er ist immer auf der Suche nach neuen Wegen, das Repertoire für sein altehrwürdigen und doch exotisches Instrument zu erweitern. Das macht den israelischen Musiker zu einem interessanten Partner für die neue Villa Seligmann: Er ist dort derzeit Residenzkünstler und wird nach dem Sommer weitere ungewöhnliche Projekte vorstellen. Mit elegantem Sopran stellt Vegry einige Werke des polnischen Komponisten Szymon Laks vor. Mit dieser Musik, die eine traditionelle jüdische Klangwelt in eine interessante moderne Klangsprache übersetzt, ist Vegry ohnehin gerade beschäftigt: Sie arbeitet an der Gesamteinspielung seiner Lieder.

Auf Stühlen und Picknickdecken: Die Besucher beim Gartenkonzert der Villa Seligmann. Quelle: Samantha Franson

Die rund 120 Besucher, die es sich auf Stühlen und Picknickdecken im Garten bequem gemacht hatten, erlebten so ein ungewöhnliches, unterhaltsames Programm, das Lust macht auf mehr: Im September soll das Programm der Villa Seligmann weitergehen. Um die Abstandsregeln besser einhalten zu können, sollen einige Konzerte dann in der benachbarten Markuskirche stattfinden.

Von Stefan Arndt