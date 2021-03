Hannover

Eigentlich wollte Hannover 2025 Kulturhauptstadt Europas sein. Das hat nicht geklappt, der Titel ging an Chemnitz. Übrig geblieben vom langjährigen Bewerbungsprozess sind nun eine Fülle von Ideen – und mehr Geld für Kultur, als derzeit sonst zu erwarten wäre. Bereits vor der Entscheidung im vergangenen Herbst hat die Stadt eine Steigerung des Kulturetats für das laufende und das kommende Jahr beschlossen. Mit Drittmitteln und weiteren Posten aus dem städtischen Haushalt stehen 2,1 Millionen Euro bereit.

Wie soll dieses Geldnun ausgegeben werden? Was sind die nächsten Ziele einer Stadt, die auch ohne offiziellen Titel Kulturmetropole sein will? Antworten gibt ein Konzept, das Oberbürgermeister Belit Onay gemeinsam mit Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf am Freitag vorgestellt hat und das den vollmundigen Titel „Zukunftsplan“ trägt.

Das Kulturquartier

Entsprechend weitblickend sind viele Punkte, die darin formuliert sind. Unter anderem sollen künftig Kulturareale in der ganzen Stadt entstehen. Pilotprojekt wird das sogenannte Kulturdreieck zwischen Oper, Schauspiel und Künstlerhaus. Der öffentliche Raum zwischen Prinzenstraße, Sophienstraße und Opernplatz soll „anders und besser sichtbar“ gemacht werden, sagt Onay. Genutzt werden soll der Raum von den anliegenden Kultureinrichtungen. Die entwickeln bereits gemeinsame Visionen für ein attraktives Kulturquartier in der Innenstadt und hoffen nun auf einen Schub in der Entwicklung. Gelingt es, das Pilotprojekt zum Fliegen zu bringen, sollen später weitere Kulturareale – etwa am Maschpark und am Raschplatz – entstehen.

Das Herz schlägt im Ihme-Zentrum

Das zweite große Thema des Zukunftsplans ist die Entwicklung einer „internationalen Kulturregion Hannover“ mit einer stärken Vernetzung aller Akteure und Institutionen aus Stadt, Region und Land: Die Kulturhauptstadt wird zur Kulturregion. Schwerpunkte sind unter anderem Musik und Gartenkunst. Ein kulturtouristisches Konzept und eine gemeinsame digitale Plattform sollen das Zusammenwachen und die Sichtbarkeit befördern. Das Herz dieser neu gedachte Kulturregion soll das Ihme-Zentrum werden. Die Stadt ist im Gespräch mit dem Investor, um dort Räume für Proben und Aufführungen zu schaffen, die für gemeinsame interdisziplinäre Projekte genutzt werden können.

Außerdem soll in den kommenden Monaten ein Entwicklungsplan für den Museumsstandort Hannover erarbeitet werden, der Umbauten und Renovierungen sowie die Digitalisierung in zukunftsfähige Bahnen lenkt. Auch für die Kultur in den Stadtteilen soll eine strategische Konzeption erarbeitet werden. Schließlich soll es als Ergänzung zu den bestehenden Corona-Hilfsprogrammen Förderung für neue Kulturprojekte im digitalen und öffentlichen Raum geben.

Weitere Projekte aus dem Zukunftsplan Die Unesco-Region Hannover-Hildesheim: Wie Hannover konnte auch Hildesheim mit seiner Kulturhauptstadtbewerbung keinen Titel gewinnen. Eine engere Zusammenarbeit beider Städte soll Abhilfe schaffen. Angedacht ist, die jeweiligen kulturellen Aktivitäten gemeinsam als „Unesco-Region“ zu vermarkten: Hildesheim ist mit seinen großen Kirchen Weltkulturerbestätte, Hannover trägt den Unesco-Titel City of Music. Damit die neue Verbindung auch sichtbar wird, soll es künstlerische Aktion auf Fahrradwegen, Wasserstraßen und S-Bahn-Linien zwischen den beiden Städten geben. Hoftheater und Open Air im Ricklinger Bad: Das Schauspiel macht in Zusammenarbeit mit dem Künstlerhaus einen ersten Schritt in Richtung Kulturdreieck. Von Anfang Mai bis weit in den Sommer soll es auf einer Bühne im Hof hinter dem Theater coronakonforme Vorstellungen, Kinoabende und Zirkusveranstaltungen geben. Die Stadt will zudem für die Sommermonate einen neuen Open-Air-Spielort im Ricklinger Bad anbieten. Dort soll der freien Szene Gelegenheit geboten werden, trotz möglicher Pandemiebeschränkungen auftreten zu können. Mehr Gartenkunst, mehr Musik, mehr Frieden: Im Rahmen der neuen Kulturregion sollen bestehende Profile ausgebaut und geschärft werden – bevorzugt erwähnt sind die Themen Musik und Gartenkultur. Außerdem soll Hannover als „Aktivistin für große internationale Themen wie Frieden, Menschenrechte und Demokratie“ erkennbar werden. Unter anderem soll der Titel City of Music durch einen Zehn-Punkte-Plan mit mehr Leben erfüllt werden.

Politik im Straßenkampf

Ob die im Plan skizzierte Zukunft bald Gegenwart wird, hängt nun von der Zustimmung des Rats der Stadt ab, der darüber entscheiden muss. Doch schon im Kulturausschuss in der kommenden Woche droht dabei Ungemach: Die Kulturpolitiker fühlen sich von der Verwaltung nicht genug einbezogen und wollen noch eigene Akzente setzen.

Das Reizthema bleibt die Umgestaltung der Innenstadt. Für Wilfried Engelke, den kulturpolitischen Sprecher der FDP-Ratsfraktion, sind die Pläne ein Versuch, die von OB Onay gewünschte autofreie Innenstadt „durch die Hintertür“ einzuführen. Er wünscht sich mehr Aktivitäten in den Stadtteilen und kritisiert die Konzentration auf das Zentrum. Schließlich würde „nicht jeder für eine Öko-Kultur-Party in die Innenstadt kommen“. Daniel Gardemin, Engelkes Koalitionspartner von den Grünen, wundert sich dagegen, wie „hart um jeden Quadratmeter Autostraße gekämpft“ werde und fragt, wie lange „die anderen Parteien noch Veränderungen aufhalten wollen“.

Trotz des teilweise scharfen Konflikts im Detail stößt der Zukunftsplan aber auf grundsätzliche Zustimmung in der Koalition aus SPD, Grünen und FDP im Rathaus. Belgin Zaman von der SPD arbeitet mit ihren beiden kulturpolitischen Kollegen von den anderen Parteien bereits an einem Änderungsantrag, der die Vorstellungen aller Beteiligten unter einen Hut bringen und eine baldige Verabschiedung des Zukunftsplans ermöglichen könnte.

Von Stefan Arndt