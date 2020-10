Hannover

Streng und skeptisch scheint sie zu schauen. Aus ihrem Gesicht und ihrer Körpersprache kann man eine wache Ernsthaftigkeit herauslesen. Eine Frau mit Haltung. Konzentriert, strukturiert, diszipliniert. Aber vielleicht entdeckt man all das in diesem Bild auch nur, weil man weiß, wen man da vor sich hat. Der legendäre Fotograf Fred Stein, den das Sprengel-Museum erst im vergangenen Jahr mit einer Ausstellung würdigte, hat Hannah Arendt 1951 in der Pose einer kritischen Denkerin porträtiert.

Wacher, skeptischer Blick: Hannah Arendt, fotografiert 1951 von Fred Stein. Quelle: Katrin Kutter

Jetzt hat die hochformatige Fotografie, entwickelt im traditionellen Silbergelatineverfahren und abgezogen von des Meisters eigener Hand, im Hannah-Arendt-Raum der Stadtbibliothek ihren Platz gefunden. Die VGH-Stiftung hat das handgroße Bild für 4000 Euro erworben. „Es war uns wichtig, an die streitbare Publizistin zu erinnern“, sagt Martina Fragge. Die stellvertretende Geschäftsführerin der Stiftung übergab das Foto an Michael Stünkel von der Stadtbibliothek.

Ein Raum erinnert an Arendt

„Mein Vater hat nie mehr als zwei oder drei Abzüge seiner Bilder gemacht“, sagt Peter Stein. Der Sohn des berühmten Fotografen war bei der Übergabe des Bildes per Skype aus New York zugeschaltet, obwohl es dort erst 4 Uhr früh war. „Er wollte immer den natürlichen Ausdruck von Menschen fotografieren. Er wollte zeigen, wer sie waren und was sie taten“, sagt Stein, der selbst als Kameramann beim Film bekannt wurde („Freitag, der 13.“, „Friedhof der Kuscheltiere“).

Der im Jahr 2018 umgestaltete Hannah-Arendt-Raum erinnert an die politische Philosophin. Neben Büchern, Fotos und Zitaten an der Wand („Der Sinn von Politik ist Freiheit“) sind in dem Studienzimmer auch Reliquien wie Arendts Aktentasche und ihr Zigarettenetui zu sehen. Momentan sind diese allerdings für die aktuelle Hannah-Arendt-Ausstellung im Deutschen Historischen Museum in Berlin ausgeliehen, die vom 18. Dezember an auch in der Bundeskunsthalle in Bonn zu sehen sein wird.

Per Skype war Fred Steins Sohn, Peter Stein, bei der Übergabe des Fotos aus New York zugeschaltet. Quelle: Katrin Kutter

Hannah Arendt, geboren 1906 am Lindener Marktplatz 2, gilt als große Tochter Hannovers. Darüber, dass Linden erst 1920 zu Hannover kam und dass die kleine Hannah schon im Alter von drei Jahren nach Königsberg verzog, sieht man gern großzügig hinweg. Wer mag angesichts großer Geister schon kleinlich denken.

Stein porträtierte auch Einstein

Fred Stein porträtierte Hannah Arendt zwischen 1941 und 1966 immer wieder. Der Rabbinersohn aus Dresden war 1933 zunächst nach Paris geflohen, wo er mit seiner kleinen Rollfilm-Leica Prominente wie André Malraux, Ernst Toller und Bertolt Brecht fotografierte. Später emigrierte er in die USA und schuf teils ikonische Porträts anderer Emigranten.

„An Albert Einstein kam mein Vater heran, weil er dessen Assistenten noch aus Dresden kannte“, berichtet Peter Stein. Der große Gelehrte wollte dem exilierten Fotografen helfen und gewährte ihm zehn Minuten. „Daraus wurden dann zwei Stunden“, sagt der Sohn, „sie verstanden sich gut, erzählten sich Witze auf Deutsch.“ Die Bildserie, die dabei entstand, wurde berühmt – obwohl Stein sich auf wenige Aufnahmen beschränkte. „Er machte dabei nur 24 Fotos“, sagt sein Sohn.

Als Fred Stein 1967 in New York starb, acht Jahre vor Hannah Arendt, war sein Werk fast vergessen. „Er starb, ehe die Fotografie als Kunstform gewürdigt wurde“, sagt Peter Stein, der den Nachlass seines Vaters verwaltet. Der Sohn war selbst schon im Hannah-Arendt-Raum in der Stadtbibliothek. „Mein Vater“, sagt er bewegt, „wäre sehr geehrt, wenn er wüsste, dass sein Bild jetzt dort zu sehen ist.“

Die diesjährigen Hannah-Arendt-Tage beginnen am Dienstag, 6. Oktober, um 19 Uhr, mit einem Vortrag von Pierre Rosanvallon im Stadtteilzentrum Ricklingen, Anne-Stache-Allee 7. Eine Anmeldung zu allen Veranstaltungen per E-Mail an hat@hannover-stadt.de ist bis Freitag, 2. Oktober, erforderlich. Der coronabedingt geschlossene Arendt-Raum ist während der Arendt-Tage auf Anfrage in der Stadtbibliothek zu besichtigen.

Von Simon Benne