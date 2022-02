Hannover

Spätromantische Schwingungen im Großen Sendesaal: Die NDR Radiophilharmonie wartete beim 5. Symphoniekonzert der Saison mit unterschiedlichen Spielarten dieser Gattung auf. Und mit unterschiedlichem Erfolg.

Zunächst sang Sopranistin Susanne Bernhard die „Vier letzten Lieder“ von Richard Strauss nach Hesse- und Eichendorff-Gedichten. Das ist eine zarte, manchmal auch zartbittere Angelegenheit, die unter zu großem Pathos sicherlich leiden würde. Diesbezüglich hielt sich Bernhard angemessen zurück, präsentierte einen schlanken, aber nicht mageren Ton und einige strahlende Spitzen.

Punktuell ging der Gesang fast unter

Das kam indes nur zur Geltung, wenn man sie auch hören konnte – was leider nur bedingt der Fall war: Die Balance zwischen Stimme und Orchesterklang funktionierte nicht immer, und punktuell ging der Gesang fast unter. Wie betörend diese Musik im Prinzip sein kann, vermittelte sich daher durchgehend nur im dritten Lied „Beim Schlafengehen“, dort dann aber um so eindringlicher.

Chefdirigent Andrew Manze auf dem Pult betätigte sich schon hier als wahrer Klangmodelleur und war anschließend bei Sergej Rachmaninows 2. Symphonie erst recht in seinem Element. Zum Höhepunkt geriet gleich der Kopfsatz: Wunderbar wusste Manze hier die jeweiligen Orchestergruppen zu organisieren und ein stetiges Wechselspiel im Fluss zu halten. Dass diese Musik sehr effektvoll und eingängig sein kann, erleichtert die Aufgabe für den Dirigenten keineswegs, weil es das Abdriften ins Plakative zu vermeiden gilt – für Manze eine leichte Übung.

Mit einem Knalleffekt

Lebte schon dieser Satz von ausgeprägten Kontrasten, nahm das im folgenden Scherzo noch ganz andere Dimensionen an: Die große Sollbruchstelle, in der die Musik hier mittendrin zum Stillstand kommt, um dann mit einem Knalleffekt wieder einzusteigen, geriet so prägnant, dass im Publikum hier und da gar ein Schmunzeln zu beobachten war.

Sätze wie das Adagio nimmt Manze gern etwas bedächtig, ohne große Akzente einzuflechten. Geschmackssache: Natürlich klingt das schön, aber eben nicht sonderlich pointiert – dadurch entsteht das etwas dubiose Gefühl, eine solche Interpretation könnte auch halb oder doppelt so lange dauern, ohne dass sich die Wirkung groß unterscheiden würde. Eventuelle Zweifel beseitigte das Orchester jedoch gleich wieder mit dem bemerkenswert fetzigen Einstieg ins Finale.

Doch, das war schon etwas Besonderes. Entsprechend geizte das Publikum nicht mit Applaus, es gab einige Bravos, und mehrere Musikanten – wie die wieder einmal sehr beseelt auftretende Konzertmeisterin Friederike Starkloff – holten sich Sonderbeifall ab.

Von Jörg Worat