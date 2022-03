Hannover

Schon mit dem allerersten Satz ist klar, dass dies kein gewöhnliches Buch ist: „Aus dem Kreisel im Zentrum fließt eine Straße in jede Himmelsrichtung.“ Bei anderen Autorinnen und Autoren gehen Straßen von irgendwo ab oder führen irgendwohin. Bei Sven Pfizenmaier fließen sie.

Und das sind nicht die einzigen Dinge, die in diesem Roman ein bisschen anders sind als in anderen Romanen. Eine der Figuren, Timo, hat grünliche Haut und rankenartige Arme und Beine wie eine Pflanze. Richard besitzt die Eigenart, dass alle Menschen in seiner Nähe müde und antriebslos werden. Valeries Schlafrhythmus wird von ihren Träumen bestimmt – und wenn ein Traum noch nicht zu Ende ist, schläft sie weiter, notfalls wochenlang, und niemand kann sie wecken.

In Uetze aufgewachsen

„Draußen feiern die Leute“ heißt der Roman von Sven Pfizenmaier. Pfizenmaier ist 30, wurde in Celle geboren, ist in Uetze ganz im Osten der Region Hannover aufgewachsen, und dort spielt – der Ortsname wird allerdings nicht genannt – auch sein Buch. Es ist ein Debüt, was bei einer derart elaborierten Geschichte und dem sicheren Stil ebenso außergewöhnlich ist wie Pfizenmaiers Erzählweise.

Vor dem Band, berichtet der Autor in einem Café in Berlin-Neukölln, habe er den einen oder anderen Text „ausprobiert“, aber noch nichts Romanartiges geschrieben. Pfizenmaier wohnt inzwischen in Neukölln, er wirkt freundlich und ein bisschen unsicher, er verfügt noch nicht über viel Erfahrung im Interviewt-werden. Seine blauen Augen haben einen Stich ins Melancholische. Er spricht über Autoren, die er mag – DeLillo, Rushdie, Goetz – und lässt darüber seinen Cappuccino kalt werden.

Das „Dazwischensein“

Pfizenmaier stammt aus einer Familie, die im 18. Jahrhundert in der Nähe von Ulm gelebt hat und dann ins heutige Kasachstan in der damaligen Sowjetunion ausgewandert ist. 1990 kamen die Eltern nach Deutschland zurück, 1991 wurde Pfizenmaier geboren. In Uetze gibt es eine nicht allzu kleine Gemeinde von „Russen, also Deutschen, die aus Kasachstan eingewandert sind“, wie Pfizenmaier im Buch ironisch schreibt. Einen seiner Protagonisten lässt er dann aber sehr ernst sagen: „In Kasachstan waren sie Deutsche, an jeder Ecke wurde es ihnen unter die Nase gerieben, Nazis, Faschisten, und kaum waren sie in Deutschland, (…) wurden sie zu Russenschweinen.“

Auf der anderen Seite erzählt Pfizenmaier auch von Russlanddeutschen, bei denen nur die Außenwände ihres Hauses in Deutschland stünden: Innen geht es kasachisch zu. Im Gespräch nennt der Autor diese Erfahrungen „Dazwischensein“. Er nimmt einen Schluck vom kalten Cappuccino und spricht von der „Abstrusität nationaler Zugehörigkeit“.

Junge Menschen verschwinden

Die eigentliche Geschichte des Romans handelt davon, dass plötzlich junge Menschen aus dem Dorf verschwinden. Sie gehen weg, keiner weiß wohin, es gibt nur eine unklare Spur zu einem rätselhaften Drogendealer aus Hannover, der Rasputin heißt und irgendein Paradies verspricht und permanent in einem Passat durch die Stadt fährt: Er hält nie an, der Wagen wird nachts auf der Vahrenwalder Straße während der Fahrt betankt, und wer mit Rasputin reden will, muss von einem fahrenden Auto über ein Brett ins andere hinüberklettern.

Pfizenmaier erzählt davon mit ausgeprägtem Witz, angefangen bei den „längst oder sehr bald erloschenen Schlagersternchen“, die für das als Uetzer „Zwiebelfest“ getarnte jährliche Kollektivbesäufnis verpflichtet werden. Zum Prusten komisch sind die Schilderungen des Halbkriminellentrios Dima, Danik und Doktor Dobrin (der keiner ist, er heißt nur so), das sich erst um den Marihuana-Handel in Uetze verdient macht und dann ins Amphetamin-Geschäft einsteigt, was fatale Folgen hat.

Magische Aspekte

Pfizenmaier hat nach dem Abi in Uetze ein Bauingenieurstudium begonnen, aber schnell wieder damit aufgehört und sich zwecks Annäherung an die Filmbranche nach Berlin begeben, wo er deutsche und englische Philologie studiert hat und heute als Regieassistent arbeitet. Inzwischen ist für ihn aber klar, dass er freier Schriftsteller sein will. Es fasziniert ihn, von realen Welten mit magischen Aspekten zu erzählen. An „Draußen feiern die Leute“ hat er drei Jahre geschrieben, „von Seite zu Seite“, ohne zu wissen, was als nächstes kommen würde.

Im Grunde erzähle das Buch von Menschen, die Angst hätten, verlassen zu werden, sagt der Autor. Das aber tut er nicht schwer und traurig, sondern mit sehr unterhaltsamen Details: Timos Großmutter ist 157 Jahre alt und muss nur einmal am Tag atmen; wenn Valeries Mutter sich aufregt, gibt es Sturm, der Katzen das Fell vom Körper bläst; von Rasputin erfahren wir, dass er mal ein Mensch war, aber keiner mehr ist; Danik steckt sich ein Kitkat quer in den Mund und „sieht jetzt aus wie ein Hammerhai“. Irgendwann fällt ein Satz, in dem der Roman indirekt sich selbst kommentiert: „Warum sollte sich jemand für etwas interessieren, das sich jemand ausgedacht hat?“

Ja, warum? Weil es wunderbar ist. Sven Pfizenmaier schreibt bereits am nächsten Buch.

Das Debüt: „Draußen feiern die Leute“ von Sven Pfizenmaier. Quelle: Kein & Aber

Info: Sven Pfizenmaier, „Draußen feiern die Leute“. Kein & Aber-Verlag, 339 Seiten, 24 Euro. Im Juli wird Pfizenmaier beim „snntg“-Festival in Wehmingen bei Sehnde lesen.

Von Bert Strebe