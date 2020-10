Hannover

„Wie crazy wäre es, wenn zwei schwarze Menschen nicht über Rassismus sprechen?“ – diese Frage stellt der Moderator Tarik Tesfu nach fast einer Stunde im Literarischen Salon. Gemeinsam mit der Schauspielerin Thelma Buabeng ist er dort zu Gast. Es soll unter dem Titel „I can’t breathe – Let’s talk about racism“ um die Ermordung des Schwarzen George Floyd, die Bewegung Black Lives Matter und um Rassismus in Deutschland gehen.

Doch die beiden haben schlicht und einfach keine Lust, darüber zu sprechen, und wagen stattdessen ein Experiment: Sie interviewen sich gegenseitig, reden über ihre Arbeit, darüber wie sie aufgewachsen sind, über Sacher-Torte, Kölsch und warum Tesfu als Kind lange nichts sagte. Stichwort: Ruhrgebiet. Er hätte doch eher in Paris oder New York aufwachsen müssen, findet er. Das ist alles so herrlich, kurzweilig und lustig, dass man fast vergisst, dass es doch eigentlich um ein ganz anderes Thema gehen sollte.

Nicht gefragt, was sie trinken möchten

Schließlich beschreibt Thelma Buabeng eine Szene im Zug auf dem Weg nach Hannover. Ein Weißer wurde zweimal von der Bedienung gefragt, was er trinken möchte – die beiden nicht. Buabeng ist dann richtig wütend geworden. „Das ist auch mit ein Grund, warum wir beide heute Abend keinen Bock haben, über Rassismus zu sprechen.“

„Wir wollten heute Abend mal ein Interview machen, wie wir es gerne hätten“, sagt sie. Das Mediensystem sei anscheinend nicht in der Lage, ihnen diese ganz normalen Fragen zu stellen, findet Tarik Tesfu. „Wir als Betroffene werden stattdessen gezwungen, unsere rassistischen Erfahrungen immer wieder zu reproduzieren“, ergänzt Thelma Buabeng.

Nur Rollen als Putzfrau und Prosituierte

Zu Anfang ihrer Karriere habe sie nur Rollen als Sklavin, Putzfrau, Prostituierte und Dienstmädchen angeboten bekommen. Hätte sie diese Rollen nicht angenommen, wäre sie nicht dort, wo sie heute ist, betont sie. Mittlerweile sei sie sogar fester Teil der Fernsehserie „Löwenzahn“. „Durch den Tod von George Floyd haben viele Schwarze viel zu tun“, sagt sie. Neulich habe sie erlebt, wie anstatt eines arabischen Mädchens eine Schwarze für eine Rolle besetzt wurde. Die Begründung: Black Lives Matter ist in.

„Tut mir auch leid für die weißen Menschen da draußen. Egal wie ihr es macht, ihr macht es falsch“, fasst Thelma Buabeng das Problem zusammen. Sie macht sich wenig Hoffnung, dass Schwarze und People of Colour bald Teil einer Normalität werden. „Die Leute werden es nicht checken, weil es sie nicht betrifft.“ Und auch Tarik Tesfu stellt im Jahr 2020 fest: „Sobald ich ein Mikrofon in der Hand habe, ist das ein politisches Statement.“

Das Video der Veranstaltung wird ab Montag, 2. November, auf dem Youtube-Kanal des Literarischen Salons zu sehen sein. Die eigentlich für den Tag geplante Veranstaltung entfällt. Angesichts der aktuellen Entwicklungen hat Werner Sobek seinen Besuch abgesagt. Das Team des Literarischen Salon hofft aber, das Gespräch im November zu führen und als Podcast zu veröffentlichen.

