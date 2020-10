Hannover

Ach ja, die bösen Miethaie. Die wollen sanieren und dann noch teurer vermieten. Die alten Bewohner können da nicht mithalten und müssen raus. Eine schlimme Sache. Aber ist es wirklich so? Gibt es auch eine andere Sichtweise auf das Thema? Im Theater sollte es doch möglich sein, auch das vermeintlich Böse zu verstehen. Allerdings nicht in „Madeleine will nicht“, einem Schauspiel von Hans Zimmer, das jetzt im Theater in der List zu sehen ist. Sibylle Brunner spielt hier eine Schauspielerin in Rente, die in ihrer Wohnung am Klavier setzt, während nebenan der Presslufthammer lärmt. Sie will sich nicht vertreiben lassen.

Wie aus dem Nichts taucht ein Mann ( Willi Schlüter) auf. Der Immobilienhai? Nein. Ein Obdachloser? Ja, aber dann auch wieder nicht. Der Tod? Vielleicht. Eindeutig ist das Stück nur in der Verdammung des bösen Miethais, der Rest ist schwammig. Immer wieder fragt die Schauspielerin „Und wie geht’s jetzt weiter?“ – ein Zeichen dafür, dass es hier an Spannung und Dramatik fehlt.

Anekdoten und eine Ballade

Die beiden reden miteinander, sie erzählt von früher, er erzählt eine Anekdoten, einmal singt sie den Song der „Seerräuber-Jenny“ aus der „Dreigroschenoper“. Das ist sehr anrührend. Sibylle Brunner ist eine starke Schauspielerin, hier zeigt sie wieder einmal, was sie kann. In der Inszenierung von Kay Szacknys aber wirkt das Stück so, als sei es nur zu dem Zweck entstanden, einer Schauspielerin einen Raum zur Demonstration ihrer Fertigkeiten zur Verfügung zu stellen. Und um ein bisschen allgemeine Kritik an der Wohnungswirtschaft zu üben.

Weitere Aufführungen: 21., 23., 24., 25., 31. Oktober sowie am 1., 4., 7. und 11. November im Theater in der List.

Von Ronald Meyer-Arlt