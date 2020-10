Hannover

Es blitzt ein wenig der Schalk aus den Augen Niki de Saint Phalles, als die 71-Jährige sagt, sie habe es immer gemocht, wenn sie und ihr Lebens- und Kunstgefährte Jean Tinguely als „Bonnie und Clyde der Kunstwelt“ bezeichnet wurden. Natürlich ist das ein Spiel mit dem eingeübtem Image der provokanten jungen Frau, die Anfang der Sechzigerjahre mit einem Gewehr auf Farbbeutel in ihren Bildern schoss. Und doch wirkt sie sehr aufrichtig, als sie danach direkt in die Kamera blickt und sagt: „Ich war nicht berühmt, ich war skandalös.“

Aufzeichnung aus dem Frühjahr 2001

Es macht einen Unterschied, solche Worte gedruckt zu lesen oder von der Künstlerin selbst zu hören – zumal am Ende ihres Lebens gut gelaunt und aufgeräumt zurückblickend. In dieser Hinsicht ist Ulrich Krempels Videointerview ein kleines Juwel: Nicht nur, weil es das allerletzte ist, bei dem sich de Saint Phalle im Frühjahr 2001, ein Jahr vor ihrem Tod, aufzeichnen ließ. Krempel, damals Direktor des Sprengel Museums, recherchierte für seinen Katalog „La Fête“, in dem de Saint Phalles umfangreiche Schenkung dokumentiert ist. Nun zeigt er die Aufzeichnung zum 90. Geburtstag der Künstlerin am Donnerstag im Café Anna Blume.

Zu Besuch in Hannover: Niki de Saint Phalle im November 2000 zwei Tage vor der Eröffnung ihrer Ausstellung „La Fête. Die Schenkung Niki de Saint Phalle“ im Sprengel-Museum. Quelle: Wiebke Langefeld/dpa

Er traf de Saint Phalle zum Gespräch in ihrem Tarotgarten in der Toskana, in dem sie von 1979 bis 1998 monumentale, mit farbigen Keramiken und Glas bedeckte Skulpturen realisierte. „Ich habe in der rechten Brust der Sphinx übernachtet“, erinnert er sich – in der Figur befindet sich ein Zimmer für Freunde de Saint Phalles, das sie mit Spiegelscherben gestaltete. „Das ist wie in der Grotte im Großen Garten, nur größer und mit einem Bett“, sagt Krempel. Das Interview fand schließlich in einem Atelierraum im Keller unter der Sphinx statt.

„Eine aufregende Frau“

Es sei eine nahe, sehr persönliche Begegnung gewesen, so Krempel, der schon als Schüler von de Saint Phalle fasziniert war. „Die war anders und echt, eine aufregende Frau.“ Die Künstlerin selbst sagt: „Ich war eine Rebellin.“ Seit 1962 beschäftigte sie sich mit Frauenfiguren und -rollen. Die ersten Nanas waren 1964 in Paris noch aus Draht, Papier und Stoff modelliert. 1966 zeigte de Saint Phalle in Stockholm eine 29 Meter lange Frauenfigur, die durch ihre Vagina betreten werden konnte. Sie sagt dazu trotzig: „Ich mag es, den Leuten auf die Nerven zu gehen.“

Schon als Schüler von Niki de Saint Phalle fasziniert: Ulrich Krempel mit der Künstlerin im Jahr 2000 im Sprengel-Museum bei der Eröffnung von „La Fête“. Quelle: Frank Wilde

Mit Hannover verbindet de Saint Phalle eine ihrer ersten großen Einzelausstellungen, die 1969 im Kunstverein stattfand – und natürlich die Aufstellung der Nanas im Januar 1974, die zu leidenschaftlichen Auseinandersetzungen führte. Die Künstlerin fand das großartig: „Kunst kann bewegen, kann Menschen ärgern und andere glücklich machen.“ Als sie im Jahr 1999 Hannover besuchte, um die Neugestaltung der Grotte im Großen Garten zu planen, entdeckte sie das Sprengel Museum für sich – und bot dem Haus zunächst umfangreiche Leihgaben aus ihrem Werk an.

Dieses Kunstwerk von Niki de Saint Phalle Quelle: Katrin Kutter

Museumsdirektor Krempel griff zu und wählte auch viele frühe, politische Arbeiten aus. „Ihr Werk umfasst viel mehr als nur die dicken, lustigen Frauen“, sagt er. Um die Arbeiten auf Papier zu sichten, besuchte er de Saint Phalle Anfang 2000 in ihrem Haus in La Jolla in Kalifornien. Dann ging alles ganz schnell, so Krempel: „Wir haben uns gut verstanden und im Laufe eines Tages wurde aus den Leihgaben eine Schenkung.“ Am Ende des Jahres wurde bereits die Ausstellung eröffnet und die Künstlerin zur Ehrenbürgerin Hannovers ernannt.

Bedürfnis, Menschen glücklich zu machen

In Krempels Interview wirkt die damals 71-Jährige in keinem Augenblick so, als schaue sie nur auf ihre Kunst zurück. „Ich finde es immer noch aufregend, neue Dinge zu entdecken“, sagt sie. Sie sei dabei aber nicht mehr so naiv. Krankheiten und Schmerzen seien prägend für ihre Kreativität gewesen. Zudem habe sie nach vielen Aggressionen und Provokationen ein Bedürfnis entwickelt, Menschen glücklich zu machen. „Das begann bereits mit den Nanas und den Installationen im öffentlichen Raum“, sagt sie – dund ie seien ja jetzt auch in Hannover bestens integriert.

Ulrich Krempel stellt das Videointerview am Donnerstag, 29. Oktober, ab 17 Uhr im Café Anna Blume am Stadtfriedhof Stöcken vor. Da nur wenige Plätze verfügbar sind, ist eine telefonische Anmeldung unter (0511) 1058 1302 notwendig.

