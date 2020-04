Hannover

Keine Großveranstaltungen mehr bis zum Sommer – darauf hatten sich Bund und Länder bereits am Mittwoch geeinigt. Nun hat das Land Niedersachsen konkretisiert, was es darunter versteht: Bis zum 31. August dürfen keine Konzerte, Zusammenkünfte oder Ansammlungen von 1000 Menschen oder mehr stattfinden. Die Stadt Hannover sagte daraufhin weitere Feste, wie die Fête de la Musique am 21. Juni und das Fest der Kulturen am 22. und 23. August ab. Doch für die Veranstalter sind mit dieser Regelung immer noch nicht alle Fragen beantwortet.

Auch kleinere Veranstaltungen können zumindest in den nächsten Wochen nicht stattfinden, da Bund und Länder sich auch auf eine Verlängerung der Kontaktbeschränkungen geeinigt haben. Demnach ist jede Ansammlung mit mehr als zwei Personen verboten, insofern die Betroffenen nicht in einem Haushalt leben. Diese Einschränkung gilt vorerst bis zum 6. Mai und kann danach verlängert werden. Das Verbot der Großveranstaltungen gilt aber bereits jetzt bis zum 31. August.

Onay bedauert „Schlag für Veranstaltungsstadt“

Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay zeigte Verständnis für die Entscheidung: Es sei klar, dass die Absagen einen dramatischen Verlust für alle Schausteller, Gastronomen, Künstler und Unternehmen darstellten:„Für die Veranstaltungsstadt Hannover ist das ein schwerer Schlag.“ Doch die Gesundheit der Hannoveranerinnen und Hannoveraner habe Priorität. Auch das Maschseefest, das Schützenfest und Konzerte wie das NDR Klassik Open Air und der Auftritt von Paul McCartney im Stadion waren bereits abgesagt oder verschoben worden.

Weitere Entscheidungen am 30.April

Nach dem Ende der Kontaktbeschränkungen von mehr als zwei Personen werden demnach kleinere Konzerte und Veranstaltungen wieder genehmigt werden können. Doch noch ist unklar, unter welchen Bedingungen. Niedersachsens Kulturminister Björn Thümler hatte am Donnerstag angekündigt, dass solche Fragen in der nächsten Corona-Konferenz zwischen Bundesregierung und Ministerpräsidenten am 30. April geklärt würden. Der Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft drängt nun aber auf eine schnellere Entscheidung. Vor allem die Frage, welche Hygienevorschriften die Veranstalter zu beachten hätten, müsse „umgehend“ beantwortet werden. Es müsse Klarheit auch für das Publikum und die Künstler geschaffen werden.

Oper sucht Gespräch mit Ministerium

Die privaten Konzertveranstalter haben bereits am Donnerstag Konsequenzen gezogen. Nico Röger, Geschäftsführer von Hannover Concerts, sagte, er gehe davon aus, dass vor dem 1. September keine Konzerte mehr gespielt würden. Klassikveranstalter Pro Musica kündigte an, die aktuelle Spielzeit vorzeitig zu beenden und entfallene Konzerte zu verlegen. Offiziell abgesagt sind die meisten Veranstaltungen allerdings noch nicht – man wartet auf klare Anweisungen der Politik. Die Gesundheit der Besucher stünde an erster Stelle, sagte Jens Michow vom Bundesverband der Veranstalter. „Aber wir bitten um Verständnis, dass wir Veranstaltungen nur absagen können, wenn es in jeder Beziehung klare und eindeutige behördliche Anordnungen gibt.“

Die Staatsoper und das Schauspiel wollen am Montag gemeinsam mit dem Kulturministerium über Konsequenzen aus den bisherigen Beschlüssen beraten. Auch der NDR ist sich über das weitere Vorgehen noch nicht klar: Matthias Ilkenhans, der Manager der NDR Radiophilharmonie, will gemeinsam mit Betriebsärzten und Verwaltungsleitung Möglichkeiten ausloten. „Ich finde die Vorstellung toll, dass wir wieder in den Großen Sendesaal könnten“, sagte er. Allerdings würde er nur Veranstaltungen anbieten, die keinerlei gesundheitliches Risiko für das Publikum und die Künstler bergen würden.

Von Stefan Arndt und Heiko Randermann