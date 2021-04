Hannover

Vielleicht ist die Realität doch offener und poetischer als alle Fantasie. Wie sonst ließe sich der Zauber erklären, der plötzlich von diesen altbekannten Stadtansichten ausgeht? Vom hölzernen Turm der Waldstation Eilenriede, vom Pavillon am Maschseeufer, von den Nanas und dem ewig morbiden Charme des Ihme-Zentrums? Einige der typischen Orte Hannovers sind jetzt Schauplatz einer neuen Kunstform geworden. Sie bilden die imaginäre Bühne eines Schauspiels, das kein Theatergebäude mehr braucht. Sie setzten den Rahmen für ein Konzert, das die Grenzen der Musik verlässt, und sind Kulisse eines Films, der vor allem Dinge zeigt, die nicht zu sehen sind.

Ein digitales Angebot

Und es ist wohl auch typisch Hannover, dass sich dieses Wunderwerk auf den ersten Blick gar nicht als solches zu erkennen gibt. Es verbirgt sich unter dem prosaischen Namen „Konzert Plus“ – dem Titel einer neuen Reihe, mit der die NDR Radiophilharmonie ins Internet abgetaucht ist. Weil Konzerte vor Publikum derzeit nicht möglich sind, macht das Orchester neben seinen klassischen Radiokonzerten auch neue digitale Angebote.

Daran gibt es in der Corona-Zeit keinen Mangel, wie man auch im Funkhaus festgestellt hat. „Uns ist aufgefallen, dass gerade eigentlich fast alle Orchester dasselbe machen: Aufführungen des Kernrepertoires abfilmen und ins Netz stellen“, sagt Radiophilharmonie-Manager Matthias Ilkenhans. Also habe man überlegt, was man sonst tun könne. Zentrale Frage dabei: „Was kann man zur Musik erzählen, das auch online funktioniert?“

Schauplatz Ihme-Zentrum: Corinna Harfouch bei den Dreharbeiten zu „Solveigs Lied“. Quelle: Micha Neugebauer

Herausgekommen sind vielschichtige Formate, die viel mehr sind als die Summe ihrer Teile. Zum Auftakt war eine Kurzversion von Bachs „Matthäus-Passion“ mit Interviews von Menschen über ihre Corona-Erfahrungen durchsetzt, was der aktuellen Erfahrung von Leid eine zeitlose Dimension verliehen hat. Ab Donnerstag kann nun das knapp einstündige Video „Solveigs Lied“ jederzeit und kostenlos auf der Website des Orchesters abgerufen werden. Ausgangspunkt sind die beiden Suiten zu „Peer Gynt“ von Edvard Grieg, die wiederum von dem gleichnamigen Ibsen-Schauspiel inspiriert wurden.

Fast indiskrete Nähe

Regisseur und Autor Alexander Radulescu erzählt aber nicht das klassische Drama – er lässt Solveig, bei Ibsen die jugendlich verlassene Geliebte Peer Gynts, als reife Frau über die Ereignisse von damals nachdenken. Es geht dabei um oberflächliche Lügen und tiefere Wahrheiten, um Verzeihung und um Liebe. „Solveigs Lied“ ist ein innerer Monolog mit großer Außenwirkung.

Die Schauspielerin Corinna Harfouch, die Solveig spielt, braucht nur in die Ferne zu schauen und melancholisch zu lächeln, während ihre eigene Stimme kühl und klar aus dem Off spricht. Gesten, Betonungen, Aktionen sind bei ihr auf großartige Weise reduziert und verdichtet. Nur manchmal blickt sie frontal in die Kamera und scheint den Zuschauer einen Satz lang direkt anzusprechen, was die Distanz zum Beobachter am Bildschirm auf fast schon indiskrete Weise dahinschmelzen lässt.

„Solveigs Lied“: Corinna Harfouch am Maschseeufer. Quelle: Micha Neugebauer

Nähe wird auch durch die vertrauten Schauplätze in Hannover geschaffen, die hier in Erinnerungsorte verwandelt werden. Die Katakomben des Ihme-Zentrums sind plötzlich die Halle des Bergkönigs, die Nanas stehen für all die Frauen, die der Geliebte geliebt hat. Die Stadt wird so zum Star.

Vor allem aber sind Worte und Bilder von der berühmten Grieg-Musik getragen, ohne dass die zum Soundtrack degradiert wird: Szene und Musik wechseln sich bis kurz vor Schluss sorgfältig ab. Erst im Finale gestattet sich der Regisseur, beides übereinander zu legen.

Wortlose Kommunikation

Die Bilder von der Radiophilharmonie im Funkhaus illuminieren die Musik auf zusätzliche Weise. Entgegen den Konventionen des abgefilmten Konzertes ist Dirigent Hossein Pishkar nur selten zu sehen – und nie eine Orchestertotale. Stattdessen blickt man oft in die Gesichter der einzelnen Musikerinnen und Musiker und sieht dort die Freude oder die Trauer gespiegelt, die aus der Musik spricht. Zudem bekommt man eine Ahnung von der intensiven wortlosen Kommunikation mit dem Dirigenten und den Kolleginnen und Kollegen. Beim Zuschauen öffnen sich so auch die eigenen Sinne.

Die Produktion ist weder Theaterabend noch Konzertfilm, weder Hörstück noch Musiktheater, sondern am ehesten eine Symbiose aus allem. Kein Wunder, dass Orchestermanager Ilkenhans auch künftig an dem Format „Konzert Plus“ festhalten will. „Wir wurden durch Corona ins Web geworfen“, sagt er. Nun könne man die Präsenz des Orchesters dort verbessern. In diesem Fall ist das eindrucksvoll gelungen: Im pandemiebedingten Zwang zum Streamen ist „Solveigs Lied“ das Glück im Unglück.

