Er war begeistert von den Klängen des Instruments: „Wir liberalen Juden nehmen die Orgel als Geschenk der Kirche an die Synagogen gern entgegen“, erklärte der Musiker Hermann Berlinski (1910–2001). Doch seinen Enthusiasmus teilten nicht alle Juden: Traditionell hatte es in Synagogen keine Orgeln gegeben – und an der Frage, ob Orgelmusik dort überhaupt einen Platz haben sollte, entzündete sich in den jüdischen Gemeinden Deutschlands einst ein langer Kulturkampf.

In der Villa Seligmann, dem Haus für jüdische Musik, beschäftigt sich jetzt eine Ausstellung mit dem „ Orgelstreit im Judentum“. Kuratorin Gabriela Kilian hat dafür eine Fülle an Fotos, Büchern und Dokumenten zusammengetragen. Bei der Eröffnung spielte Stadtkantor Martin Dietterle auf der Orgel, die der Begründer des Hauses, Andor Izsák, dort einst installiert hat.

Gegen „Nachäffungssucht“

Im Zuge von Aufklärung und Emanzipation der Juden gab es im 19. Jahrhundert auch eine Reformation der Gottesdienste, es entstand das liberale Judentum. Damit hielt auch die eigentlich christliche Orgel Einzug in die Gotteshäuser. Im niedersächsischen Seesen wurde 1810 eine Synagoge eingeweiht, in der auf Deutsch gepredigt wurde, in der Glocken läuteten – und die mit einer Orgel ausgestattet war. Es war eine Anpassung an die christlichen Nachbarn. „Einige wollten sogar den Sabbat auf den Sonntag verlegen“, sagt Eliah Sakakushev-von Bismarck, der Direktor der Villa Seligmann.

Warmer Klang: Martin Dietterle spielte auf der Sauer-Orgel in der Villa Seligmann. Quelle: Ilona Hottmann

Traditionalisten kritisierten dies als „Nachäffungssucht“ und fürchteten eine Preisgabe der jüdischen Identität – auch, da das Bedienen des Instruments sich schlecht mit dem Arbeitsverbot am Feiertag vertrug. Exemplarisch beleuchtet der „ Orgelstreit“ jenen Konflikt zwischen Assimilation und der Bewahrung der eigenen Wurzeln, dem alle Minderheiten immer wieder ausgesetzt sind.

Bei der Eröffnung der Ausstellung waren die Besucher mit Abstand platziert. Quelle: Ilona Hottmann

Im Orgelstreit suchte dabei jede Gemeinde eigene Wege: In Stuttgart oder Köln wurden große Synagogen mit Orgeln gebaut, die 1870 in Hannover eingeweihte Synagoge hatte hingegen keine. Andere Gemeinden schafften als Kompromiss ein Harmonium an, auf dem bei privaten Feiern wie Hochzeiten gespielt wurde. In der Pogromnacht wurden 1938 dann auch zahlreiche Orgeln zerstört. Den Holocaust hatten alle Integrationsbemühungen nicht verhindern können.

Die Ausstellung ist in der Villa Seligmann, Hohenzollernstraße 39, am Rande von Konzerten oder nach Anmeldung unter (0511) 844887200 zu besichtigen.

