Die Verlängerung des Lockdowns bringt für die Kulturszene neue Schwierigkeiten mit sich. Nach den neuen Corona-Beschlüssen besteht ein klares Vorstellungsverbot bis zum 20. Dezember, traditionelle Konzerte wie die Adventskonzerte von Mädchen- und Knabenchor dürfen also in diesem Jahr nicht stattfinden. Ab 21. Dezember aber könnten Institutionen wie das Staatstheater nach derzeitigem Stand wieder spielen.

Der Spielplan für den gesamten Dezember war bereits veröffentlicht, in der Oper stehen nach dem 20. Dezember noch beliebte Vorstellungen auf dem Programm wie „Hänsel und Gretel“ am ersten Weihnachtstag oder die Neujahrskonzerte. Im Schauspiel sind Vorstellungen des Weihnachtsmärchens „Aschenputtel“ vorgesehen, das eigentlich im November Premiere gehabt haben sollte. Anders als viele andere deutsche Theater und Konzerthäuser hat man an den hannoverschen Theatern am Donnerstag aber entschieden, den Kartenvorverkauf für diese Vorstellungen auszusetzen, bis Klarheit herrscht, ob wirklich gespielt werden darf oder nicht.

„Die stückchenweise Verlängerung des Lockdowns ist für uns eine Katastrophe“: Schauspielintendantin Sonja Anders. Quelle: Samantha Franson

Zuständig dafür sind die Kulturminister der Länder: Sie wurden bei der Bund-Länder-Runde beauftragt, eine Strategie für die Öffnung von Kultureinrichtungen zu erarbeiten. In den kommenden Tagen werde es dazu bundesweit Gespräche geben, hieß es am Donnerstag aus dem zuständigen Ministerium in Hannover. Dass in diesem Jahr noch Vorstellungen stattfinden, glaubt derweil kaum noch jemand. Die Deutsche Orchestervereinigung fordert von den Ländern „verlässliche Lockerungsszenarien für die ersten Monate des neuen Jahres“. Auch Schauspielintendantin Sonja Anders wünscht sich vor allem Klarheit: „Die stückchenweise Verlängerung des Lockdowns ist für uns eine Katastrophe – planerisch und finanziell, auch für die vielen freien Künstlerinnen und Künstler, die wir beschäftigen“, teilte sie mit.

Radiophilharmonie spielt im Radio

Matthias Ilkenhans, der Manager der NDR Radiophilharmonie, setzt zudem auf das nächste Treffen der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten am 15. Dezember, bei dem es um langfristigere Perspektiven gehen soll. „Ich glaube, dass wir da auch erfahren, wie es im Januar weitergeht“, sagt er. Für Ilkenhans kam die Verlängerung des Lockdowns nicht überraschend – deshalb kann er bereits Ersatzpläne für den Dezember präsentieren. Die Radiophilharmonie sei als NDR-Abteilung in der privilegierten Situation, sowohl im Radio als auch mit Streamingproduktionen sichtbar bleiben zu können.

Singt statt in der Elbphilharmonie im hannoverschen Funkhaus – ohne Publikum im Saal, aber für Radio und Fernsehen: Sopranistin Diana Damrau. Quelle: Jiyang Chen

Statt der jetzt abgesagten Tournee mit Diana Damrau wird die Starsopranistin bei einem Radiokonzert im Funkhaus das Programm präsentieren, das sie sonst in der Elbphilharmonie und anderen Konzerthäusern gesungen hätte. Ihr Auftritt am 3. Dezember ist im Radio und als Video im Internet zu verfolgen, am 10. Januar wird das Konzert auch im Fernsehen gesendet. Außerdem wird am 10. Dezember ein zusätzliches Barockkonzert mit Sopranistin Anna Prohaska als prominenter Solistin gesendet. Ausfallen müssen die seit Langem ausverkauften Filmkonzerte zu „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ – stattdessen wird die Radiophilharmonie gemeinsam mit Schauspielern wie Jens Wawrczeck das Orchesterhörspiel „A Christmas Carol“ nach Charles Dickens als Video produzieren, das ab dem vierten Advent online abrufbar ist.

Wie es im neuen Jahr und darüber hinaus in der kommenden Saison weitergeht, will Ilkenhans erst bekannt geben, wenn Klarheit über die Rahmenbedingungen herrscht. „Wir haben schon so viele Konzerte rückabwickeln müssen – wir wollen jetzt nur das veröffentlichen, was auch sicher stattfinden kann“, sagt er.

Drastische Konsequenzen bei Pro Musica

Pro Musica setzt die Saison aus: Auch die Academy of St. Martin in the Fields und Geiger Joshua Bell werden vorerst wohl nicht nach Hannover kommen. Quelle: Katrin Kutter

Drastische Konsequenzen hat nun der Konzertveranstalter Pro Musica gezogen, der sich bislang nach Kräften um eine Aufrechterhaltung des Betriebs bemüht hatte: Er hat nicht nur die vom Verbot betroffenen Konzerte im Funkhaus und im Kuppelsaal ausgesetzt, sondern gleich die gesamte restliche Saison bis zum Juni 2021: Die ursprünglich noch vorgesehenen Auftritte von großen Klangkörpern wie dem römischen Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia und dem Royal Philharmonic Orchestra aus London sind ebenso aus dem Verkauf genommen wie Konzerte mit Solisten wie den Pianisten Grigory Sokolov, Vikingur Olafsson und Igor Levit. Allerdings will man bei Pro Musica im Laufe der Saison neue Konzerte anbieten, sobald das möglich ist.

Der größte Konzertveranstalter der Stadt, Hannover Concerts, hatte bereits lange vor den aktuellen Beschlüssen alle Konzerte für dieses Jahr abgesagt oder verlegt. Ab Januar sind derzeit aber einzelne Veranstaltungen buchbar.

Von Stefan Arndt