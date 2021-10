Hannover

Der Großmeister geriet ins Schwärmen: „Immer werde ich mich gern der frühen, frischen Zeiten erinnern, wo meine Büchersammlung sich beinahe ganz aus Reclam-Nummern zusammensetzte“, schrieb Thomas Mann. „Ja, so sehr liebte ich die gelb-roten Heftchen, denen ich meine schönsten Stunden verdankte, daß es mein Traum war, die Werke meines eigenen Geistes nach ihrer Art gedruckt vor mir zu sehen“, bekannte er 1908 in einem Beitrag für eine Festschrift. Damals war gerade der 5000. Band von Reclams Universal-Bibliothek erschienen.

Er sammelt seit 40 Jahren Reclam-Ausgaben: Antiquar Hermann Wiedenroth beim Bibliophilen-Abend in der Stadtbibliothek. Quelle: Katrin Kutter

„Thomas Mann war zeitlebens ein Anhänger der Heftchen“, sagt Hermann Wiedenroth. Ihm selbst geht es nicht anders: Der Antiquar sammelt seit mehr als 40 Jahren Reclam-Ausgaben. Als Auszubildender suchte er damals ein preiswertes Sammlersegment. „Reclam-Hefte galten im Antiquariat als Wegwerfware“, sagt er – sie waren folglich erschwinglich. Also investierte er 32 Mark in viele, viele gebrauchte Hefte zu je 10 Pfennig. „So erwarb ich die Grundlage einer Bibliothek“, sagt er. Inzwischen hat er rund 14.000 Bändchen, und seine Reclam-Sammlung ist noch lange nicht vollständig.

Es begann 1867 mit Goethes Faust

In der Stadtbibliothek hat Hermann Wiedenroth jetzt beim informellen Kreis der „Hannoverschen Bibliophilen“ einige Schätze seiner Reclam-Sammlung vorgestellt – und damit ein oft verkanntes Kapitel der deutschen Kulturgeschichte aufgeblättert.

Verkanntes Kapitel der Kulturgeschichte: Reclam-Abend in der Stadtbibliothek. Quelle: Katrin Kutter

Anno 1867 hatte der Verleger Philipp Reclam die Geschäftsidee, Klassiker für die Masse erschwinglich zu machen. Als erster Band seiner Universal-Bibliothek erschien selbstredend Goethes Faust, allerdings in broschierter Form und auf billigem, holzhaltigem Papier, das früher oder später bräunlich und brüchig wurde. „Irgendwann konnte man das Buch aus dem Umschlag pusten“, sagt Wiedenroth. Doch gerade deshalb hätten frühe Erstauflagen heute oft Seltenheitswert.

Das kleine Gelbe: Eine Kurt-Schwitters-Ausgabe von Reclam. Quelle: Katrin Kutter

Die Heftchen kosteten lange 20 Pfennig. Zeitweise brachte Reclam sie auch mit Bücherautomaten an Bahnhöfen unters Volk, als Reiselektüre. „Doch das Bestücken der Automaten erwies sich auf die Dauer als zu teuer“, sagt Wiedenroth. Traditionell veröffentlichte der Verlag die schmalen Bände gern ohne Jahreszahl, damit sie nie in den Ruch gerieten, von gestern zu sein.

Granatsplitter aus Russland

Gerade weil die Büchlein immer Massenware waren, wurden sie zu Begleitern ihrer Besitzer. Der Sammler Werner Heine präsentierte in der Stadtbibliothek ein Heftchen aus dem Gepäck eines deutschen Soldaten, das 1941 in Russland von einem Granatsplitter durchschlagen wurde.

Mit Granatsplitterloch: Ein 1941 in Russland versehrtes Reclam-Heft aus dem Besitz eines deutschen Soldaten. Quelle: Katrin Kutter

Ehe die Hefte 1970 gelb wurden, waren sie elfenbeinfarben – und sie wurden zu Klassikern im Klassenzimmer. Generationen von Schülerinnen und Schülern hatten mit ihnen ihre literarischen Erweckungserlebnisse. Die kleinen, gelben Hefte schlossen ihnen den literarischen Kosmos auf und wurden für Abertausende zur Eintrittskarte in die Welt des Bildungsbürgertums.

Der „Freischiss“: Büchersammler Werner Heine mit einem von Schülerhand umgestalteten Opernlibretto. Quelle: Simon Benne

Reclam bot immer Weltliteratur für die Westentasche – und machte das Buch zugleich zum Gebrauchsgegenstand. Die Bändchen wurden zerlesen und zerknittert, sie bekamen Kaffeeränder und Eselsohren. Wenn in langweiligen Deutschstunden Schillers „Räuber“ mit verteilten Rollen gelesen wurden, nutzten ungezählte Jugendliche die gelben Einbände als Projektionsflächen eigener Kreativität. Sie kritzelten Schweinkram aufs Papier. Sammler Heine hütet ein Libretto, das ein namenloser Schüler der 9a in Bad Nenndorf einst so verziert hatte, dass aus dem „Freischütz“ der „Freischiss“ wurde.

„Es gibt kein vergleichbares Verlagsprojekt, das alle Schichten in Deutschland so umfassend erreicht hat wie Reclams Universal-Bibliothek“, sagt Antiquar Wiedenroth. Allerdings brachte der Verlag auch hochwertige Bücher mit Leineneinbänden heraus und technisch aufwendig gestaltete Goldschnittversionen. Um den Ersten Weltkrieg gab es Ganzleder- und Halbpergamentausgaben und Bände mit schmucken Deckelornamenten.

Insgesamt hat Reclam bis heute rund 600 Millionen Bücher verkauft. Wie viele verschiedene Ausgaben es gab, weiß niemand ganz genau. Zu hochgehandelten Kostbarkeiten wurden die wenigsten davon. „Aber Bibliophilie definiert sich nicht über den Preis“, sagt Wiedenroth. Ihn fasziniert, dass Reclam für Sammler ein praktisch unergründliches Terrain ist. „Man kommt nicht zum Ende“, sagt er, „gerade das macht die Sache so reizvoll.“

