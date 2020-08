Hannover

Beim Umsonst-und-draußen-Festival „ Hannover hört hin“ von HAZ und Sparkasse ist alles anders – besondere Herausforderungen inspirieren kreative Lösungen. Hier gibt es keine gigantischen Bühnenkonstruktionen, Lautsprechertürme oder Lichtspektakel. Vielmehr kommt das Hörfest auf der 10000-Quadratmeter-Wiese vor dem Wilhelm-Busch-Museum mit einem Podest und einem Funkmast aus: Der Ton wird auf 500 Kopfhörer übertragen, deren Hörmuscheln sanft leuchten.

Begehrt sind nicht die Stehplätze in der ersten Reihe, sondern Rasenflächen mit ein wenig Schatten und Raum für ausgestreckte Beine. Jeder Besucher hört die Künstler ohnehin exakt gleich weit entfernt, nämlich wenige Millimeter neben seinen Ohren. Während im Theater alle festsitzen, bis sie in der Pause mit Glück eine Brezel ergattern, türmen sich hier mitgebrachte Köstlichkeiten und jeder bewegt sich nach Lust und Laune, ohne an Nähe zur Kultur einzubüßen.

Anzeige

Keiner muss aber seine Picknickdecke verlassen, um auf Reisen in ferne Welten zu gehen. Mit ein wenig Fantasie erhebt sich die nämlich als fliegender Teppich in die Wolken am meist blauen Himmel. Warum „ Hannover hört hin“ den Hunger nach Live-Kultur besser stillt als ein Radioprogramm? Es ist die Gemeinschaft im Erleben und die Sehnsucht nach körperlichem Erfahren der Stadt.

Weitere HAZ+ Artikel

Liveblog: Das Festival „Hannover hört hin“ im Georgengarten

Das Programm beim Hörfest bietet etwas für fast jeden Geschmack. Die nachmittäglichen Kinderprogramme füttern spielend die Vorstellungskraft mit den wildesten Geschehnissen. In Thommi Baakes liebevoll produziertem Abenteuerhörspiel „Erwin und die Leuchtgiraffen“ ist nichts zu bunt oder zu absonderlich. Warum auch? Nikola Huppertz liest aus ihrem Buch „Als wir einmal Waisenkinder waren“, einem leiseren, kindgerechten Gedankenspiel um Lebensentwürfe.

Im Live-Hörspiel „Willkommen in Schönstedt“ hingegen verschieben sich die Realitäten deutlich lauter: Troll Bernd zerstört erstmal den Rhododendron auf einer Wiese irgendwo in einer parallelen Fantasy-Dimension, die plötzlich sehr greifbar wird. In Hartmut El Kurdis „Angstmän“ erleben die Kinder durch ihre Kopfhörer, was alles möglich wird, wenn man den Mut hat, genauer hinzuschauen. Später liest El Kurdi dann noch aus seinen Kolumnen für Erwachsene und beweist abermals ein Gespür für Gratwanderungen – zwischen grotesk und entwaffnend direkt.

Lesen Sie auch: Das war der Freitag bei „ Hannover hört hin“

Die HAZ- und RND-Redakteure Uwe Janssen und Imre Grimm versprechen im Laufe ihres Kalauer-Marathons immer wieder: „Wird noch schlimmer.“ Zum Glück behalten sie recht. Beim Blick über die Wiese assoziieren sie: „Bisschen wie bei Simon und Garfunkel damals im Central Park – aber wir haben Feuerwerk!“ Stimmt. Auch die HAZ-Kollegen Simon Benne und Hans-Peter Wiechers drehen und wenden in ihren Kolumnen den Alltag so lange, bis sich darüber mindestens schmunzeln lässt.

„Hannover hört hin“ – mit Imre Grimm (links) und Uwe Janssen. Quelle: Tim Schaarschmidt

An den Abenden stehen Spannung und amüsantes Gruseln im Vordergrund. „Zombies in Linden“ verbindet Lokalkolorit mit Genre-Trash. Wolfram Hänel und Ulrike Gerold lesen am Sonntagabend zum Abschluss aus ihrem neuen Krimi „Der Tote vom Steintor“, bevor Christian Kock, Ingo Rotkowsky und Kai-Peter Boysen ihre „3 Herren“ live im „Puppenschloss“ ermitteln lassen. Rund wird das Hörerlebnis durch musikalische Beiträge von Rabea mit ausgetüfteltem, aber eingängigem Indie-Cellopop und Songwriter Herr Müller und sein Chauffeur mit doppelbödiger Alltagspoesie.

Lesen Sie auch: Das war der Sonnabend bei „ Hannover hört hin“

Beide liefern dabei im Überfluss, wofür Sabine Dudda und Cornelia Loss aus Davenstedt am Sonntag in den Park gekommen sind: „Seit Kunst und Kultur so brach liegen, fehlt es einfach an Herzenswärme und Seele“, sagt Dudda. Sie hat beim Festival-Gewinnspiel eine Picknick-Box gewonnen und selbst noch durch eine Flasche Champagner ergänzt. Dudda und Loss sind erfahrene Herrenhausen-Picknickerinnen: Sie sitzen gemütlich unter einem Sonnenschirm, den sie sich im vergangenen Jahr beim Kleinen Fest von allen Künstlern haben signieren lassen.

Gemütliches Picknick unter dem Sonnenschirm. Quelle: Tim Schaarschmidt

Längst gehört der Georgengarten der Stadt Hannover und damit allen ihren Bürgern, die ihn als öffentlichen Ort nutzen und besetzen, um so eigene Geschichten hinzuzufügen. Eine Stadt ist vor allem eine gemeinsame Erzählung, eine Konstruktion aus Perspektiven. Um diese zu senden und zu empfangen, braucht es immer wieder Rahmensetzungen und kleine Hilfestellungen. Den Mittelpunkt von „ Hannover hört hin“ bildet nicht umsonst ein Sendemast.

Von Thomas Kaestle