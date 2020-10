Hannover schließt Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2025 ab

Hannover

Was getan werden konnte, ist nun getan: Am Montag hat sich das hannoversche Team der Kulturhauptstadtbewerbung ein letztes Mal vor der internationalen Jury präsentiert. Das langwierige Bewerbungsverfahren ist damit abgeschlossen: Am Mittwochmittag wird endlich die Entscheidung verkündet, welche Stadt 2025 den Titel tragen darf.

Fragerunde per Video

Eine Stunde lang haben sich Oberbürgermeister Belit Onay und die beiden Teamleiterinnen Melanie Botzki und Inga Samii am Montag gemeinsam mit sieben weiteren Experten und Expertinnen den Fragen der zwölfköpfigen Jury gestellt. Zuvor gab es eine halbstündige, finale Präsentation: Wie die genau ausgesehen hat, soll nach den Regularien des Wettbewerbs nicht öffentlich werden. Klar ist aber, dass sie den Umständen der Pandemie angepasst werden musste. Nur die eine Hälfte des Teams war in einem Raum versammelt, die übrigen Teilnehmer wurden einzeln per Video zugeschaltet.

Anzeige

Trotzdem sei man der künstlerischen Linie der bisherigen Bewerbung treu geblieben, hieß es nach der Runde: Neben einer vorbereiteten Filmeinspielung habe es auch eine Liveperformance des hannoverschen Teams gegeben. Auf die anschließende Fragerunde habe man sich intensiv vorbereitet, sagt Teamleiterin Samii: „Wir haben uns 300 mögliche Fragen ausgedacht und in den vergangenen Tagen immer wieder die Antworten darauf geübt.“ Das hat sich offenbar gelohnt – man sei von keiner der knapp 20 Fragen, die die Juroren und Jurorinnen tatsächlich gestellt haben, überrascht gewesen. Die Stimmung sei sehr gut gewesen.

Höhen und Tiefen

Die Präsentation war der letzte offizielle Termin im Bewerbungsverfahren und hat den Beteiligten noch einmal viel abverlangt. „Am Mittwoch werden wir alle zusammen zittern“, sagt Teamleiterin Botzki mit Blick auf die Verkündung der Juryentscheidung. „Danach schlafen wir eine Woche durch.“ Botzki ist seit den ersten Plänen im Jahr 2017 mit an Bord. Seit dreieinhalb Jahren hat sie sich mit der Bewerbung beschäftigt. Es sei ein „großer Lern- und Netzwerkprozess mit allen Höhen und Tiefen“ gewesen, sagt sie. „Jetzt habe ich vor nichts mehr Angst, was immer noch an Aufgaben und Projekten kommen mag.“

„Alle haben super mitgezogen“: Hannovers Bewerbung zur Kulturhauptstadt war eine Teamleistung. Quelle: Moritz Frankenberg

Samii hat zwei Jahre lang zum Bewerbungsteam gehört – und den schönsten Moment fast am Ende dieser Zeit erlebt: Besonders gut ist ihr der digitale Stadtbesuch einiger Jurymitglieder in der vergangenen Woche in Erinnerung. „Es war fantastisch zu sehen, wie sich im Vorfeld jeder auch unter dem hohen Zeitdruck eingebracht hat“, sagt sie. „Die freie Szene, die Institutionen, das Land, die Verwaltung – alle haben super mitgezogen.“

Hier gibt es die Entscheidung

Ob auch die Jury so begeistert vom Teamwork der hannoverschen Bewerbung ist, wird man am Mittwoch erfahren: Um 13 Uhr beginnt eine Liveschaltung mit der Jury und den Bewerberstädten Hannover, Hildesheim, Magdeburg, Chemnitz und Nürnberg, die auch auf haz.de zu sehen sein wird. Zudem bietet die Stadt ein digitales Public Viewing über das Videokonferenzprogramm Zoom an. Der Zeitplan ist klar abgesteckt: Nach drei Reden wird die österreichische Juryvorsitzende Sylvia Amann um 13.27 Uhr verkünden, welche Stadt den Wettbewerb gewonnen hat.

Von Stefan Arndt