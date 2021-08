Hannover

Am heutigen Montag eröffnet die Stadt einen neuen „Experimentierraum“. Bis zum 12. September soll der Innenstadtbereich zwischen Oper, Schauspiel und Künstlerhaus – das sogenannte „Kulturdreieck“ – temporär umgestaltet und mit verschiedenen Aktionen belebt werden. Die Zufahrt zu einigen Bereichen der Prinzen-, Sophien- und Landschaftsstraße ist für die meisten Autos schon jetzt nicht mehr möglich, auch einige Parkplätze stehen dort nicht mehr zur Verfügung. Der übrige Bereich wird mit Tempo 20 verkehrsberuhigt.

Parkbank: Umgestaltete Fläche auf der Sophienstraße vor dem Künstlerhaus. Quelle: Stefan Arndt

Beim ersten „Experimentierraum“ im Juli waren manche überrascht, dass Autos unter anderem vom Köbelinger Markt verbannt wurden. Im Unterschied dazu ist der Gedanke, das „Kulturdreieck“ im Stadtzentrum zu entwickeln, bereits lange gereift. Die Initiative dazu ging von Laura Berman, Sonja Anders und Kathleen Rahn aus, den Leiterinnen der beteiligten Kulturinstitutionen.

Kultur im öffentlichen Raum

Sie streben intensivere Kooperationen untereinander an und wollen dabei auch die räumliche Nähe der Häuser besser erfahrbar machen. Der Plan wurde Teil der Bewerbung zur Kulturhauptstadt und nach deren Scheitern in den vom Rat inzwischen beschlossenen „Zukunftsplan“ übernommen, der die künftige Entwicklung des Kulturlebens in der Stadt beschreibt.

Antworten auf die Herausforderungen des Klimawandels: Baudezernent Thomas Vielhaber (links) und Oberbürgermeister Belit Onay bei der Präsentation des „Experimentierraums“. Quelle: Tim Schaarschmidt

Bei der Vorstellung des neuen „Experimentierraums“ verwies Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) auf die besondere Rolle der Kultur darin: „Sie kann dabei helfen, die Transformation des öffentlichen Raums in der Innenstadt zu gestalten“, sagt er. Baudezernent Thomas Vielhaber erinnerte daran, warum eine solche Veränderung überhaupt nötig ist: „Nicht nur in Hannover, sondern überall werden Antworten auf die Frage gesucht, wie man die Städte den Herausforderungen von Klimawandel und gesellschaftlicher Veränderungen anpassen kann.“

Foyers auf der Straße

Zwischen Oper, Schauspiel und Künstlerhaus sollen nun aber keine endgültigen Antworten auf große Fragen gefunden werden – es geht eher darum, kleine Schritte zu möglichen Veränderungen auszuprobieren. Die Kulturinstitutionen sehen den „Experimentierraum“ ohnehin vor allem als Möglichkeit, ihre Häuser stärker zu öffnen. Das soll ab Montag auch ganz praktisch geschehen: Das Künstlerpaar Lotte Lindner und Till Steinbrenner hat drei Tribünen entworfen, die jeweils gegenüber den Haupteingängen der Häuser errichtet werden und so gleichsam die Foyers auf die Straße verlängern.

Till Steinbrenner und Lotte Lindner haben einen künstlerischen Rahmen für das „Kulturdreieck“ entwickelt. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Das Kulturdreieck ist geografisch betrachtet gar kein Dreieck“, sagt Steinbrenner. „Es geht darum, dass die drei Akteure stärker gemeinsam sichtbar werden“. Es sei aber nicht ganz leicht, Oper, Schauspiel und Künstlerhaus in einen Dialog zu bringen – „die Häuser stehen schließlich mit dem Rücken zueinander“. Helfen soll neben den gelben Tribünen ein Kreidewagen vom Fußballplatz, der die Orte „mit malerischem Strich“ in wechselnden Mustern verbinden soll.

Lebender Poller: Die mit Topfpflanzen abgesperrte Prinzenstraße vor dem Schauspielhaus. Quelle: Stefan Arndt

Überall ist Herbstausstellung

Inhaltlich vernetzt werden die Institutionen unter anderem durch die traditionelle Herbstausstellung des Kunstvereins, die diesmal nicht nur in seinen angestammten Räumen im Künstlerhaus, sondern auch in Oper und Schauspielhaus gezeigt wird – und auf den Plätzen davor: Am Freitag hat Künstlerin Rebekka Ana Aimée Stuhlemer bereits die drei Gemälde installiert, die als Banner an der Fassade des Opernhauses zu sehen sind.

Ein wichtiger Aspekt des „Experimentierraumes“ ist es, den Aufenthalt auf Plätzen und Straßen attraktiver zu machen. Darum gibt es viele zusätzliche Pflanzen – auch als lebende Poller auf der Fahrbahn –, Bänke, ein Klettergerüst und Sportangebote. Ein Höhepunkt dabei ist eine Surfwelle, die ab 9. September als Vorgeschmack auf die geplante Leinewelle auf dem Opernplatz installiert wird.

Surfen auf dem Opernplatz: Noch gibt es nur die Ankündigung im Schilderwald – los geht es ab 9. September. Quelle: Stefan Arndt

Leibniz-Universität und Hochschule Hannover präsentieren sich ebenso wie Stadtbibliothek und Architektenkammer. Mitglieder des Staatsorchesters und des Opernchores geben ab 2. September immer wieder an verschiedenen Orten im Freien Proben ihres Könnens, und Schauspielerinnen und Schauspieler rezitieren unter anderem die Kommentare, die Besucher wahlweise in einen „Love“- oder „Hate“-Briefkasten auf dem Opernplatz stecken können, um ihre Meinung zu den Experimenten kundzutun.

Von Stefan Arndt