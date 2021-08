Hannover

Das war’s. Karl Johaentges hört auf. Nach mehr als 50 Fotobüchern – darunter opulenten Bildbänden über Niedersachsen und Hannover, über die Menschen in Venedig oder „Chinas Heilige Berge“ – beendet er nun seine professionelle Karriere als Fotograf. Eine seiner beiden Canon-5-D-Kameras hat „Kajo“, wie er gern genannt wird, verkauft, die andere hat er zusammen mit einigen Objektiven seiner fotobegeisterten Nichte geschenkt, die ihre alte Kamera durch das Hochwasser bei Trier verloren hat.

„Ich fotografiere ja nicht Einzelbilder, sondern bin ein Geschichtenerzähler: Ich fotografiere Bildbände – und das kostet unwahrscheinlich viel Kraft“, sagt Johaentges. Solche Kraftakte will sich der 73-Jährige nun nicht mehr zumuten – zumal in einer Zeit der allgemeinen Verfügbarkeit aller möglichen Bilder die Verdienstmöglichkeiten an einem Bildband auch eher gering seien. Johaentges verabschiedet sich nun standesgemäß: mit einem Fotoband. Am Dienstag, 24. August, erscheint sein letztes Fotobuch „Die deutsche Autobahn. Erlebnis – Mythos – Lebensader.“ (Frederking & Thaler Verlag, 192 Seiten, 39,99 Euro).

Die A1 in der Nähe von Remscheid. Quelle: Karl Johaentges

Das Buch ist das Ergebnis einer Langzeitrecherche. Vor mehr als zehn Jahren hatte Johaentges die Idee zu dem Projekt. Ihm war aufgefallen, dass viele Menschen zum Thema Autobahn eine Meinung und etwas zu sagen haben, dass es aber zu dem Gebiet – anders als etwa zum Thema Eisenbahn – so gut wie keine Bildbände gab. Also hat er mit der Recherche begonnen. Und er hat sich erfolgreich um ein Stipendium der VG-Bild-Kunst beworben. Dann hat er Listen geschrieben: Wo sind die interessanten Stellen? Wo gibt es spektakuläre Brücken, bedeutende Autobahnkreuze, historisch interessante Streckenabschnitte? Und dann ist er losgefahren: 3000 Kilometer auf deutschen Autobahnen hin zu den Stellen, die er recherchiert hat, aber auch immer neugierig auf das, was der Zufall bietet.

Winterdienst: An der A 2 bei Lauenau nehmen die Fahrzeuge Streusalz auf. Quelle: Karl Johaentges

Hinter die Windschutzscheibe seines VW-Busses hat er einen Sandsack gelegt, der die Kamera gehalten hat. So konnte er mit dem Fernauslöser Bilder während der Fahrt machen. Wichtiger als die Schnappschüsse allerdings sind die komponierten Bilder. Und von denen gibt es einige ganz erstaunliche: Autobahnen, die sich unerwartet sanft in die Landschaft schmiegen, Dörfer unter gigantischen Betonbrücken, Bahngleise auf der einen und das Asphaltband der Autobahn auf der anderen Seite in kühnen Schwüngen bis zum Horizont. Johaentges sagt, dass er sein Buch durchaus in kritischer Absicht begonnen habe. Am Ende aber ist das Buch fast eine Art Plädoyer für die Autobahn geworden. Wobei der Fotograf einschränkt: „Ich bin nicht für das Auto, es gibt ja viel zu viele Autos. Aber ich bin für die Autobahn.“ Über sein Buch sagt er: „Ich habe versucht, die Autobahn zu verstehen.“

Die Werrabrücke der A 4 bei Eisenach. Quelle: Karl Johaentges

Viele Bilder hat er vom Rand der Autobahn gemacht, von Rastplätzen und von Landstraßen aus, die die Autobahnen kreuzen oder begleiten. Die erste Herausforderung dabei ist es, den passenden Ort für die Komposition zu finden, dann geht es darum, den richtigen Moment zu treffen. Die Abenddämmerung ist gut, da gewinnt die Landschaft Konturen. Und kurz vor einem Regenschauer ist auch immer ein guter Moment für Fotografen, denn da wird die Welt plastisch. Nachtbilder mit Langzeitbelichtung, sagt Johaentges, darf man keineswegs in der Dunkelheit der Nacht machen. Man braucht immer ein bisschen Restlicht, damit neben dem roten und weißen Bändern der Autoscheinwerfer auf den Autobahnen auch noch etwas anderes zu sehen ist. Der Moment, an dem das möglich ist, ist kurz, er nennt ihn „die blaue halbe Stunde“.

Wenn das Kreuzfahrtschiff die Autobahn kreuzt: Überführung eines Schiffes auf der Ems über die Autobahn. Quelle: Karl Johaentges

Oft musste in seinen Autobahnbildern einiges zusammenkommen: Das richtige Licht, die ausreichende Menge Auto- und Lkw-Verkehr auf der Autobahn und noch ein ICE in passender Fahrtrichtung auf der Eisenbahnbrücke nebenan. Nachträgliche Bildgestaltung am Rechner lehnt Karl Johaentges ab. Kleine Kontrast- und Belichtungskorrekturen sind in Ordnung, mehr nicht. „Wenn ich ein Bild länger als 30 Sekunden nachbearbeiten muss, dann kommt das weg“, sagt er, „dann habe ich einen Fehler gemacht.“

Sechsspurige Autobahn – fast ein Idyll

Ein sehr schönes Bild ist ihm am Kirchheimer Dreieck gelungen: die sechsspurige Autobahn, eine Landstraße, eine ICE-Strecke, und alles anmutig in der gelb-grünen Landschaft eingefügt. Fast wäre es ein Idyll. Aber das ist es nicht, dazu sind zu viele Autos und Lastwagen zu sehen. Das Land scheint in heilloser Bewegung zu sein. Manchmal hat es viel Zeit gekostet, die richtige Stelle für das Foto zu finden. Um das Kreuzfahrtschiff zu fotografieren, das sich nächtens auf der Ems über den Autobahntunnel geschoben hat, hat er am Seitenstreifen angehalten. Die Polizisten haben es bei einer Ermahnung belassen und ihm auch noch ein bisschen Zeit für das Foto gegeben. Es ist ein spektakuläres Bild geworden.

Die A9 südlich von Nürnberg. Quelle: Karl Johaentges

Für sein Buch hat sich Johaentges viel Zeit genommen. Und er hat viele Termine gemacht. „Man muss viel telefonieren, damit man den Hausmeister findet, der einem dann die Tür aufmacht“, sagt Johaentges. Er hat die Besatzung eines Rettungshubschraubers begleitet, war mit Autobahnpolizisten, Bauarbeitern und dem Streudienst unterwegs. Auch die Fotos in der Raststätte konnte er nur nach vorheriger Genehmigung machen.

Recherchepech: Karl Johaentges in der Radarfalle. Quelle: Polizei

Viele seiner Autobahnbilder hat Karl Johaentges aus der Vogelperspektive gemacht. Dafür war er öfter mal mit dem Gyrocopter unterwegs, einem Leichtfluggerät, das den Vorteil hat, dass man von beiden Seiten fotografieren kann. Den Piloten, der vor einigen Wochen in Hildesheim mit einem solchen Gerät bei einem Absturz ums Leben kam, hat Johaentges gut gekannt.

Von Ronald Meyer-Arlt