Der Optimismus war groß – jetzt ist er noch größer: Das Team der hannoverschen Bewerbung zur Kulturhauptstadt hat am Dienstagnachmittag eine weitere Hürde des Verfahrens genommen und in Berlin vor der internationalen Jury die Pläne der Stadt präsentiert. „Es ist sehr gut gelaufen“, bilanzierte Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf den Auftritt. Erst hatten die Vertreter eine halbe Stunde Zeit, ihr Konzept vorzustellen. Danach schloss sich eine ausführliche, dreiviertelstündige Fragerunde an.

Man habe alle Fragen der einzelnen Jurymitglieder souverän beantworten können, sagte Beckedorf. „Wir haben uns vorher überlegt, welche Fragen kommen könnten“ – und damit habe man richtig gelegen. So konnte die zehnköpfige Delegation nach ihrem vorbereiteten Plan vorgehen. „Es war wieder eine tolle Teamleistung“, sagt die Kulturdezernentin: „Alle waren in Topform.“

Konkrete Hinweise, ob die Juroren das genauso gesehen haben, habe es allerdings nicht gegeben. Die Entscheidung, welche der acht Bewerberstädte in einer zweiten Runde weiter um den Titel für das Jahr 2025 kämpfen können, wird am Donnerstag verkündet. Die Stimmung direkt nach der Präsentation sei aber gelöst gewesen, sagte Inga Samii, die das hannoversche Bewerbungsteam mit Melanie Botzki leitet: „Es hat sich alles sehr gut angefühlt.“

Zur Delegation gehörten neben Beckedorf Oberbürgermeister Belit Onay, der Schriftsteller und Bid-Book-Autor Juan S. Guse, der Kulturhauptstadt-Berater Oeds Westerhof sowie Marlis Fertmann und Ninia Binias, die Vorsitzenden von Kuratorium und Beirat der Bewerbung. Das städtische Kulturhauptstadt-Team war mit Botzki, Samii, Heli Meisterson und Mazlum Nergiz vertreten.

Sie alle fiebern nun der Jury-Entscheidung am Donnerstag entgegen. Im hannoverschen Rathaus gibt es ab 13.30 Uhr eine öffentliche Liveübertragung der Pressekonferenz in Berlin. Und danach – so scheint man sich zumindest am Abend nach der Präsentation sicher zu sein – wird gefeiert.

